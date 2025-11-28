Tabel Konversi ANOME ke Gambian Dalasi
Tabel Konversi ANOME ke GMD
- 1 ANOME5.09 GMD
- 2 ANOME10.19 GMD
- 3 ANOME15.28 GMD
- 4 ANOME20.37 GMD
- 5 ANOME25.46 GMD
- 6 ANOME30.56 GMD
- 7 ANOME35.65 GMD
- 8 ANOME40.74 GMD
- 9 ANOME45.83 GMD
- 10 ANOME50.93 GMD
- 50 ANOME254.64 GMD
- 100 ANOME509.28 GMD
- 1,000 ANOME5,092.76 GMD
- 5,000 ANOME25,463.79 GMD
- 10,000 ANOME50,927.58 GMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual ANOME ke Gambian Dalasi (ANOME ke GMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ANOME hingga 10,000 ANOME. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ANOME yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ANOME ke GMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GMD ke ANOME
- 1 GMD0.1963 ANOME
- 2 GMD0.3927 ANOME
- 3 GMD0.5890 ANOME
- 4 GMD0.7854 ANOME
- 5 GMD0.9817 ANOME
- 6 GMD1.178 ANOME
- 7 GMD1.374 ANOME
- 8 GMD1.570 ANOME
- 9 GMD1.767 ANOME
- 10 GMD1.963 ANOME
- 50 GMD9.817 ANOME
- 100 GMD19.63 ANOME
- 1,000 GMD196.3 ANOME
- 5,000 GMD981.7 ANOME
- 10,000 GMD1,963 ANOME
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gambian Dalasi ke ANOME (GMD ke ANOME) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GMD hingga 10,000 GMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah ANOME yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
ANOME (ANOME) saat ini diperdagangkan seharga D 5.09 GMD , yang mencerminkan perubahan 5.25% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai D4.06M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar D152.72M GMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ANOME Harga khusus dari kami.
2.17B GMD
Suplai Peredaran
4.06M
Volume Trading 24 Jam
152.72M GMD
Kapitalisasi Pasar
5.25%
Perubahan Harga (1 Hari)
D 0.07136
High 24 Jam
D 0.06393
Low 24 Jam
Grafik tren ANOME ke GMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ANOME terhadap GMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ANOME saat ini.
Ringkasan Konversi ANOME ke GMD
Per | 1 ANOME = 5.09 GMD | 1 GMD = 0.1963 ANOME
Kurs untuk 1 ANOME ke GMD hari ini adalah 5.09 GMD.
Pembelian 5 ANOME akan dikenai biaya 25.46 GMD, sedangkan 10 ANOME memiliki nilai 50.93 GMD.
1 GMD dapat di-trade dengan 0.1963 ANOME.
50 GMD dapat dikonversi ke 9.817 ANOME, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ANOME ke GMD telah berubah sebesar -13.24% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 5.25%, sehingga mencapai high senilai 5.171754388060895 GMD dan low senilai 4.633271553093232 GMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ANOME adalah 10.34713248295199 GMD yang menunjukkan perubahan -50.80% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ANOME telah berubah sebesar 4.3658419890245 GMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +602.40% pada nilainya.
Semua Tentang ANOME (ANOME)
Setelah menghitung harga ANOME (ANOME), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang ANOME langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ANOME. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli ANOME, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ANOME ke GMD
Dalam 24 jam terakhir, ANOME (ANOME) telah berfluktuasi antara 4.633271553093232 GMD dan 5.171754388060895 GMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 4.5470273305344815 GMD dan high 5.964621442508571 GMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ANOME ke GMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|D 5.07
|D 5.79
|D 10.87
|D 14.49
|Low
|D 4.34
|D 4.34
|D 4.34
|D 0.72
|Rata-rata
|D 4.34
|D 5.07
|D 7.24
|D 7.24
|Volatilitas
|+9.16%
|+24.07%
|+63.25%
|+1,950.00%
|Perubahan
|+7.22%
|-13.62%
|-50.81%
|+602.00%
Prakiraan Harga ANOME dalam GMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga ANOME dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ANOME ke GMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ANOME untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, ANOME dapat mencapai sekitar D5.35GMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ANOME untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ANOME mungkin naik menjadi sekitar D6.50 GMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ANOME kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ANOME yang Tersedia di MEXC
ANOME/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ANOME, yang mencakup pasar tempat ANOME dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ANOME pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ANOME dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ANOME untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli ANOME
Ingin menambahkan ANOME ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli ANOME › atau Mulai sekarang ›
ANOME dan GMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ANOME (ANOME) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ANOME
- Harga Saat Ini (USD): $0.07027
- Perubahan 7 Hari: -13.24%
- Tren 30 Hari: -50.80%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ANOME, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GMD, harga USD ANOME tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ANOME] [ANOME ke USD]
Gambian Dalasi (GMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GMD/USD): 0.013792370835584995
- Perubahan 7 Hari: -0.00%
- Tren 30 Hari: -0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ANOME yang sama.
- GMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ANOME dengan GMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ANOME ke GMD?
Kurs antara ANOME (ANOME) dan Gambian Dalasi (GMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ANOME, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ANOME ke GMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GMD. Ketika GMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ANOME, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ANOME, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ANOME dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GMD.
Konversikan ANOME ke GMD Seketika
Gunakan konverter ANOME ke GMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ANOME ke GMD?
Masukkan Jumlah ANOME
Mulailah dengan memasukkan jumlah ANOME yang ingin Anda konversi ke GMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ANOME ke GMD Secara Live
Lihat kurs ANOME ke GMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ANOME dan GMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ANOME ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ANOME dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ANOME ke GMD dihitung?
Perhitungan kurs ANOME ke GMD didasarkan pada nilai ANOME saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ANOME ke GMD begitu sering berubah?
Kurs ANOME ke GMD sangat sering berubah karena ANOME dan Gambian Dalasi terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ANOME ke GMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ANOME ke GMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ANOME ke GMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ANOME ke GMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ANOME ke GMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ANOME terhadap GMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ANOME terhadap GMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ANOME ke GMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ANOME tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ANOME ke GMD?
Halving ANOME, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ANOME ke GMD.
Bisakah saya membandingkan kurs ANOME ke GMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ANOME keGMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ANOME ke GMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga ANOME, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ANOME ke GMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ANOME ke GMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi ANOME dan Gambian Dalasi?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk ANOME dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ANOME ke GMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GMD Anda ke ANOME dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ANOME ke GMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ANOME dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ANOME ke GMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ANOME ke GMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ANOME ke GMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi ANOME Selengkapnya
Harga ANOME
Pelajari selengkapnya tentang ANOME (ANOME) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga ANOME
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ANOME untuk lebih memahami kemungkinan arah ANOME.
Cara Membeli ANOME
Ingin membeli ANOME? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ANOME/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ANOME/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ANOME USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ANOME dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ANOME USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi ANOME ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke GMD
Mengapa Harus Membeli ANOME dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli ANOME.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli ANOME dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.