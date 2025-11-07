Apa yang dimaksud dengan Archway (ARCH)

Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution.

Tokenomi Archway (ARCH)

Memahami tokenomi Archway (ARCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARCH sekarang!

Sumber Daya Archway

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Archway, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Archway Berapa nilai Archway (ARCH) hari ini? Harga live ARCH dalam USD adalah 0.00266 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ARCH ke USD saat ini? $ 0.00266 . Cobalah Harga ARCH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Archway? Kapitalisasi pasar ARCH adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ARCH? Suplai beredar ARCH adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ARCH? ARCH mencapai harga ATH sebesar 10,483.217868458383 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ARCH? ARCH mencapai harga ATL 0.00263747504309002 USD . Berapa volume perdagangan ARCH? Volume perdagangan 24 jam live ARCH adalah $ 102.81K USD . Akankah harga ARCH naik lebih tinggi tahun ini? ARCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

