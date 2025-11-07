BursaDEX+
Harga live Arowana hari ini adalah 0.0412 USD. Lacak informasi harga aktual ARW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ARW dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ARW ke USD:

$0.0412
$0.0412$0.0412
+0.04%1D
USD
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:44 (UTC+8)

Informasi Harga Arowana (ARW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04106
$ 0.04106$ 0.04106
Low 24 Jam
$ 0.04162
$ 0.04162$ 0.04162
High 24 Jam

$ 0.04106
$ 0.04106$ 0.04106

$ 0.04162
$ 0.04162$ 0.04162

$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144$ 10.64117077383144

$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227$ 0.000425025916068227

-0.17%

+0.04%

+0.51%

+0.51%

Harga aktual Arowana (ARW) adalah $ 0.0412. Selama 24 jam terakhir, ARW diperdagangkan antara low $ 0.04106 dan high $ 0.04162, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highARW adalah $ 10.64117077383144, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000425025916068227.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ARW telah berubah sebesar -0.17% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan +0.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Arowana (ARW)

No.3779

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 795.49K
$ 795.49K$ 795.49K

$ 20.60M
$ 20.60M$ 20.60M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ARB

Kapitalisasi Pasar Arowana saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 795.49K. Suplai beredar ARW adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.60M.

Riwayat Harga Arowana (ARW) USD

Pantau perubahan harga Arowana untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000165+0.04%
30 Days$ +0.009+27.95%
60 Hari$ +0.01416+52.36%
90 Hari$ +0.01338+48.09%
Perubahan Harga Arowana Hari Ini

Hari ini, ARW tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000165 (+0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Arowana 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.009 (+27.95%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Arowana 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARW terlihat mengalami perubahan $ +0.01416 (+52.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Arowana 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01338 (+48.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Arowana (ARW)?

Lihat halaman Riwayat Harga Arowana sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Arowana Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ARW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Arowana di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Arowana dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Arowana (USD)

Berapa nilai Arowana (ARW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arowana (ARW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arowana.

Cek prediksi harga Arowana sekarang!

Tokenomi Arowana (ARW)

Memahami tokenomi Arowana (ARW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARW sekarang!

Cara membeli Arowana (ARW)

Ingin mengetahui cara membeli Arowana? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Arowana di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARW ke Mata Uang Lokal

1 Arowana(ARW) ke VND
1,084.178
1 Arowana(ARW) ke AUD
A$0.063448
1 Arowana(ARW) ke GBP
0.031312
1 Arowana(ARW) ke EUR
0.035432
1 Arowana(ARW) ke USD
$0.0412
1 Arowana(ARW) ke MYR
RM0.172216
1 Arowana(ARW) ke TRY
1.73452
1 Arowana(ARW) ke JPY
¥6.3036
1 Arowana(ARW) ke ARS
ARS$59.796444
1 Arowana(ARW) ke RUB
3.347088
1 Arowana(ARW) ke INR
3.652792
1 Arowana(ARW) ke IDR
Rp686.666392
1 Arowana(ARW) ke PHP
2.430388
1 Arowana(ARW) ke EGP
￡E.1.94876
1 Arowana(ARW) ke BRL
R$0.22042
1 Arowana(ARW) ke CAD
C$0.058092
1 Arowana(ARW) ke BDT
5.026812
1 Arowana(ARW) ke NGN
59.280208
1 Arowana(ARW) ke COP
$157.854092
1 Arowana(ARW) ke ZAR
R.0.715644
1 Arowana(ARW) ke UAH
1.732872
1 Arowana(ARW) ke TZS
T.Sh.101.2284
1 Arowana(ARW) ke VES
Bs9.1876
1 Arowana(ARW) ke CLP
$38.8104
1 Arowana(ARW) ke PKR
Rs11.644768
1 Arowana(ARW) ke KZT
21.672436
1 Arowana(ARW) ke THB
฿1.33488
1 Arowana(ARW) ke TWD
NT$1.276376
1 Arowana(ARW) ke AED
د.إ0.151204
1 Arowana(ARW) ke CHF
Fr0.03296
1 Arowana(ARW) ke HKD
HK$0.320124
1 Arowana(ARW) ke AMD
֏15.75488
1 Arowana(ARW) ke MAD
.د.م0.383572
1 Arowana(ARW) ke MXN
$0.765084
1 Arowana(ARW) ke SAR
ريال0.1545
1 Arowana(ARW) ke ETB
Br6.323788
1 Arowana(ARW) ke KES
KSh5.320568
1 Arowana(ARW) ke JOD
د.أ0.0292108
1 Arowana(ARW) ke PLN
0.151616
1 Arowana(ARW) ke RON
лв0.18128
1 Arowana(ARW) ke SEK
kr0.393872
1 Arowana(ARW) ke BGN
лв0.069628
1 Arowana(ARW) ke HUF
Ft13.774396
1 Arowana(ARW) ke CZK
0.868084
1 Arowana(ARW) ke KWD
د.ك0.0126072
1 Arowana(ARW) ke ILS
0.134724
1 Arowana(ARW) ke BOB
Bs0.28428
1 Arowana(ARW) ke AZN
0.07004
1 Arowana(ARW) ke TJS
SM0.379864
1 Arowana(ARW) ke GEL
0.111652
1 Arowana(ARW) ke AOA
Kz37.59088
1 Arowana(ARW) ke BHD
.د.ب0.0154912
1 Arowana(ARW) ke BMD
$0.0412
1 Arowana(ARW) ke DKK
kr0.266152
1 Arowana(ARW) ke HNL
L1.082736
1 Arowana(ARW) ke MUR
1.8952
1 Arowana(ARW) ke NAD
$0.715644
1 Arowana(ARW) ke NOK
kr0.42024
1 Arowana(ARW) ke NZD
$0.072924
1 Arowana(ARW) ke PAB
B/.0.0412
1 Arowana(ARW) ke PGK
K0.175924
1 Arowana(ARW) ke QAR
ر.ق0.149968
1 Arowana(ARW) ke RSD
дин.4.1818
1 Arowana(ARW) ke UZS
soʻm490.476112
1 Arowana(ARW) ke ALL
L3.455444
1 Arowana(ARW) ke ANG
ƒ0.073748
1 Arowana(ARW) ke AWG
ƒ0.07416
1 Arowana(ARW) ke BBD
$0.0824
1 Arowana(ARW) ke BAM
KM0.069628
1 Arowana(ARW) ke BIF
Fr121.4988
1 Arowana(ARW) ke BND
$0.05356
1 Arowana(ARW) ke BSD
$0.0412
1 Arowana(ARW) ke JMD
$6.60642
1 Arowana(ARW) ke KHR
165.461672
1 Arowana(ARW) ke KMF
Fr17.5924
1 Arowana(ARW) ke LAK
895.652156
1 Arowana(ARW) ke LKR
රු12.560644
1 Arowana(ARW) ke MDL
L0.704932
1 Arowana(ARW) ke MGA
Ar185.5854
1 Arowana(ARW) ke MOP
P0.3296
1 Arowana(ARW) ke MVR
0.63448
1 Arowana(ARW) ke MWK
MK71.40372
1 Arowana(ARW) ke MZN
MT2.63474
1 Arowana(ARW) ke NPR
रु5.83804
1 Arowana(ARW) ke PYG
292.1904
1 Arowana(ARW) ke RWF
Fr59.8636
1 Arowana(ARW) ke SBD
$0.338664
1 Arowana(ARW) ke SCR
0.573916
1 Arowana(ARW) ke SRD
$1.5862
1 Arowana(ARW) ke SVC
$0.360088
1 Arowana(ARW) ke SZL
L0.71482
1 Arowana(ARW) ke TMT
m0.1442
1 Arowana(ARW) ke TND
د.ت0.1219108
1 Arowana(ARW) ke TTD
$0.278924
1 Arowana(ARW) ke UGX
Sh144.0352
1 Arowana(ARW) ke XAF
Fr23.4016
1 Arowana(ARW) ke XCD
$0.11124
1 Arowana(ARW) ke XOF
Fr23.4016
1 Arowana(ARW) ke XPF
Fr4.2436
1 Arowana(ARW) ke BWP
P0.55414
1 Arowana(ARW) ke BZD
$0.082812
1 Arowana(ARW) ke CVE
$3.948608
1 Arowana(ARW) ke DJF
Fr7.3336
1 Arowana(ARW) ke DOP
$2.64916
1 Arowana(ARW) ke DZD
د.ج5.374952
1 Arowana(ARW) ke FJD
$0.093936
1 Arowana(ARW) ke GNF
Fr358.234
1 Arowana(ARW) ke GTQ
Q0.315592
1 Arowana(ARW) ke GYD
$8.617392
1 Arowana(ARW) ke ISK
kr5.1912

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arowana

Berapa nilai Arowana (ARW) hari ini?
Harga live ARW dalam USD adalah 0.0412 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ARW ke USD saat ini?
Harga ARW ke USD saat ini adalah $ 0.0412. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Arowana?
Kapitalisasi pasar ARW adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ARW?
Suplai beredar ARW adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ARW?
ARW mencapai harga ATH sebesar 10.64117077383144 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ARW?
ARW mencapai harga ATL 0.000425025916068227 USD.
Berapa volume perdagangan ARW?
Volume perdagangan 24 jam live ARW adalah $ 795.49K USD.
Akankah harga ARW naik lebih tinggi tahun ini?
ARW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:08:44 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

