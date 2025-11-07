Apa yang dimaksud dengan Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ARW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Arowana di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Arowana dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Arowana (USD)

Berapa nilai Arowana (ARW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Arowana (ARW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Arowana.

Cek prediksi harga Arowana sekarang!

Tokenomi Arowana (ARW)

Memahami tokenomi Arowana (ARW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARW sekarang!

Cara membeli Arowana (ARW)

Ingin mengetahui cara membeli Arowana? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Arowana di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ARW ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Arowana

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arowana, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Arowana (ARW) hari ini? Harga live ARW dalam USD adalah 0.0412 USD . Berapa harga ARW ke USD saat ini? $ 0.0412 . Berapa kapitalisasi pasar Arowana? Kapitalisasi pasar ARW adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar ARW? Suplai beredar ARW adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ARW? ARW mencapai harga ATH sebesar 10.64117077383144 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ARW? ARW mencapai harga ATL 0.000425025916068227 USD . Berapa volume perdagangan ARW? Volume perdagangan 24 jam live ARW adalah $ 795.49K USD .

