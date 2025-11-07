BursaDEX+
Harga live Aura hari ini adalah 0.06267 USD. Lacak informasi harga aktual AURASOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AURASOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Aura

Harga Aura(AURASOL)

Harga Live 1 AURASOL ke USD:

$0.06265
+3.81%1D
USD
Grafik Harga Live Aura (AURASOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:52 (UTC+8)

Informasi Harga Aura (AURASOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06
Low 24 Jam
$ 0.06697
High 24 Jam

$ 0.06
$ 0.06697
$ 0.2395852314906215
$ 0.00056213727092408
+0.67%

+3.81%

-14.32%

-14.32%

Harga aktual Aura (AURASOL) adalah $ 0.06267. Selama 24 jam terakhir, AURASOL diperdagangkan antara low $ 0.06 dan high $ 0.06697, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAURASOL adalah $ 0.2395852314906215, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00056213727092408.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AURASOL telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, +3.81% selama 24 jam, dan -14.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aura (AURASOL)

No.239

$ 60.37M
$ 180.88K
$ 60.50M
963.29M
965,383,478
963,288,620
99.78%

SOL

Kapitalisasi Pasar Aura saat ini adalah $ 60.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 180.88K. Suplai beredar AURASOL adalah 963.29M, dan total suplainya sebesar 963288620. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.50M.

Riwayat Harga Aura (AURASOL) USD

Pantau perubahan harga Aura untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0022994+3.81%
30 Days$ -0.02545-28.89%
60 Hari$ -0.05347-46.04%
90 Hari$ -0.10148-61.83%
Perubahan Harga Aura Hari Ini

Hari ini, AURASOL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0022994 (+3.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aura 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02545 (-28.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aura 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AURASOL terlihat mengalami perubahan $ -0.05347 (-46.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aura 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.10148 (-61.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aura (AURASOL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aura sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aura (AURASOL)

The token with the most aura.

Aura tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aura Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AURASOL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aura di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aura dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aura (USD)

Berapa nilai Aura (AURASOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aura (AURASOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aura.

Cek prediksi harga Aura sekarang!

Tokenomi Aura (AURASOL)

Memahami tokenomi Aura (AURASOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AURASOL sekarang!

Cara membeli Aura (AURASOL)

Ingin mengetahui cara membeli Aura? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aura di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AURASOL ke Mata Uang Lokal

1 Aura(AURASOL) ke VND
1,649.16105
1 Aura(AURASOL) ke AUD
A$0.0965118
1 Aura(AURASOL) ke GBP
0.0476292
1 Aura(AURASOL) ke EUR
0.0538962
1 Aura(AURASOL) ke USD
$0.06267
1 Aura(AURASOL) ke MYR
RM0.2619606
1 Aura(AURASOL) ke TRY
2.6440473
1 Aura(AURASOL) ke JPY
¥9.52584
1 Aura(AURASOL) ke ARS
ARS$90.9573579
1 Aura(AURASOL) ke RUB
5.0913108
1 Aura(AURASOL) ke INR
5.5569489
1 Aura(AURASOL) ke IDR
Rp1,044.4995822
1 Aura(AURASOL) ke PHP
3.6931431
1 Aura(AURASOL) ke EGP
￡E.2.964291
1 Aura(AURASOL) ke BRL
R$0.3352845
1 Aura(AURASOL) ke CAD
C$0.0883647
1 Aura(AURASOL) ke BDT
7.6463667
1 Aura(AURASOL) ke NGN
90.1721028
1 Aura(AURASOL) ke COP
$240.1144647
1 Aura(AURASOL) ke ZAR
R.1.0885779
1 Aura(AURASOL) ke UAH
2.6359002
1 Aura(AURASOL) ke TZS
T.Sh.153.98019
1 Aura(AURASOL) ke VES
Bs14.22609
1 Aura(AURASOL) ke CLP
$59.09781
1 Aura(AURASOL) ke PKR
Rs17.7130488
1 Aura(AURASOL) ke KZT
32.9663001
1 Aura(AURASOL) ke THB
฿2.030508
1 Aura(AURASOL) ke TWD
NT$1.9421433
1 Aura(AURASOL) ke AED
د.إ0.2299989
1 Aura(AURASOL) ke CHF
Fr0.050136
1 Aura(AURASOL) ke HKD
HK$0.4869459
1 Aura(AURASOL) ke AMD
֏23.965008
1 Aura(AURASOL) ke MAD
.د.م0.582831
1 Aura(AURASOL) ke MXN
$1.1637819
1 Aura(AURASOL) ke SAR
ريال0.2350125
1 Aura(AURASOL) ke ETB
Br9.6442863
1 Aura(AURASOL) ke KES
KSh8.0944572
1 Aura(AURASOL) ke JOD
د.أ0.04443303
1 Aura(AURASOL) ke PLN
0.2306256
1 Aura(AURASOL) ke RON
лв0.275748
1 Aura(AURASOL) ke SEK
kr0.5997519
1 Aura(AURASOL) ke BGN
лв0.1059123
1 Aura(AURASOL) ke HUF
Ft20.9593548
1 Aura(AURASOL) ke CZK
1.3204569
1 Aura(AURASOL) ke KWD
د.ك0.01917702
1 Aura(AURASOL) ke ILS
0.2049309
1 Aura(AURASOL) ke BOB
Bs0.432423
1 Aura(AURASOL) ke AZN
0.106539
1 Aura(AURASOL) ke TJS
SM0.5778174
1 Aura(AURASOL) ke GEL
0.1698357
1 Aura(AURASOL) ke AOA
Kz57.4426953
1 Aura(AURASOL) ke BHD
.د.ب0.02356392
1 Aura(AURASOL) ke BMD
$0.06267
1 Aura(AURASOL) ke DKK
kr0.4048482
1 Aura(AURASOL) ke HNL
L1.6507278
1 Aura(AURASOL) ke MUR
2.88282
1 Aura(AURASOL) ke NAD
$1.0885779
1 Aura(AURASOL) ke NOK
kr0.6386073
1 Aura(AURASOL) ke NZD
$0.1109259
1 Aura(AURASOL) ke PAB
B/.0.06267
1 Aura(AURASOL) ke PGK
K0.263214
1 Aura(AURASOL) ke QAR
ر.ق0.2281188
1 Aura(AURASOL) ke RSD
дин.6.3622584
1 Aura(AURASOL) ke UZS
soʻm755.0600673
1 Aura(AURASOL) ke ALL
L5.2548795
1 Aura(AURASOL) ke ANG
ƒ0.1121793
1 Aura(AURASOL) ke AWG
ƒ0.112806
1 Aura(AURASOL) ke BBD
$0.12534
1 Aura(AURASOL) ke BAM
KM0.1059123
1 Aura(AURASOL) ke BIF
Fr184.81383
1 Aura(AURASOL) ke BND
$0.081471
1 Aura(AURASOL) ke BSD
$0.06267
1 Aura(AURASOL) ke JMD
$10.0491345
1 Aura(AURASOL) ke KHR
251.6864802
1 Aura(AURASOL) ke KMF
Fr26.3214
1 Aura(AURASOL) ke LAK
1,362.3912771
1 Aura(AURASOL) ke LKR
රු19.1062029
1 Aura(AURASOL) ke MDL
L1.06539
1 Aura(AURASOL) ke MGA
Ar282.297015
1 Aura(AURASOL) ke MOP
P0.50136
1 Aura(AURASOL) ke MVR
0.965118
1 Aura(AURASOL) ke MWK
MK108.8020137
1 Aura(AURASOL) ke MZN
MT4.0077465
1 Aura(AURASOL) ke NPR
रु8.880339
1 Aura(AURASOL) ke PYG
444.45564
1 Aura(AURASOL) ke RWF
Fr90.93417
1 Aura(AURASOL) ke SBD
$0.5157741
1 Aura(AURASOL) ke SCR
0.9043281
1 Aura(AURASOL) ke SRD
$2.412795
1 Aura(AURASOL) ke SVC
$0.5477358
1 Aura(AURASOL) ke SZL
L1.0879512
1 Aura(AURASOL) ke TMT
m0.219345
1 Aura(AURASOL) ke TND
د.ت0.18544053
1 Aura(AURASOL) ke TTD
$0.4242759
1 Aura(AURASOL) ke UGX
Sh219.09432
1 Aura(AURASOL) ke XAF
Fr35.59656
1 Aura(AURASOL) ke XCD
$0.169209
1 Aura(AURASOL) ke XOF
Fr35.59656
1 Aura(AURASOL) ke XPF
Fr6.45501
1 Aura(AURASOL) ke BWP
P0.8429115
1 Aura(AURASOL) ke BZD
$0.1259667
1 Aura(AURASOL) ke CVE
$6.0062928
1 Aura(AURASOL) ke DJF
Fr11.09259
1 Aura(AURASOL) ke DOP
$4.0303077
1 Aura(AURASOL) ke DZD
د.ج8.1821952
1 Aura(AURASOL) ke FJD
$0.1428876
1 Aura(AURASOL) ke GNF
Fr544.91565
1 Aura(AURASOL) ke GTQ
Q0.4800522
1 Aura(AURASOL) ke GYD
$13.1080572
1 Aura(AURASOL) ke ISK
kr7.89642

Sumber Daya Aura

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aura, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Aura
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aura

Berapa nilai Aura (AURASOL) hari ini?
Harga live AURASOL dalam USD adalah 0.06267 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AURASOL ke USD saat ini?
Harga AURASOL ke USD saat ini adalah $ 0.06267. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aura?
Kapitalisasi pasar AURASOL adalah $ 60.37M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AURASOL?
Suplai beredar AURASOL adalah 963.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AURASOL?
AURASOL mencapai harga ATH sebesar 0.2395852314906215 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AURASOL?
AURASOL mencapai harga ATL 0.00056213727092408 USD.
Berapa volume perdagangan AURASOL?
Volume perdagangan 24 jam live AURASOL adalah $ 180.88K USD.
Akankah harga AURASOL naik lebih tinggi tahun ini?
AURASOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AURASOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

