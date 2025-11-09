Tokenomi AVIAH Protocol (AVIAH)

Tokenomi AVIAH Protocol (AVIAH)

Telusuri wawasan utama tentang AVIAH Protocol (AVIAH), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga AVIAH Protocol (AVIAH)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AVIAH Protocol (AVIAH), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH adalah token utilitas pada blockchain Solana yang mendukung ekosistem AVIAH.ai, memungkinkan pengembang untuk menciptakan, menerapkan, dan memonetisasi manusia virtual berbasis AI. Token ini memfasilitasi kepemilikan aset virtual, penggunaan API, hadiah NFT, dan tata kelola/governance terdesentralisasi, memastikan ekosistem manusia digital berbasis AI yang berkelanjutan dan skalabel.

Situs Web Resmi:
https://aviah.ai/
Whitepaper:
https://aviah.gitbook.io/aviah-protocol-white-paper
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/HdYskPuX5cBApzGqFtoyKdzLxfsLCQxucQfmX2FiquWo

Tokenomi AVIAH Protocol (AVIAH): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AVIAH Protocol (AVIAH) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AVIAH yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AVIAH yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AVIAH, jelajahi harga live token AVIAH!

