BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AVIAH Protocol hari ini adalah 6.097 USD. Lacak informasi harga aktual AVIAH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVIAH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AVIAH Protocol hari ini adalah 6.097 USD. Lacak informasi harga aktual AVIAH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVIAH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AVIAH

Info Harga AVIAH

Penjelasan AVIAH

Whitepaper AVIAH

Situs Web Resmi AVIAH

Tokenomi AVIAH

Prakiraan Harga AVIAH

Riwayat AVIAH

Panduan Membeli AVIAH

Konverter AVIAH ke Mata Uang Fiat

Spot AVIAH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AVIAH Protocol

Harga AVIAH Protocol(AVIAH)

Harga Live 1 AVIAH ke USD:

$6.097
$6.097$6.097
-0.01%1D
USD
Grafik Harga Live AVIAH Protocol (AVIAH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:11:15 (UTC+8)

Informasi Harga AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 6.095
$ 6.095$ 6.095
Low 24 Jam
$ 6.124
$ 6.124$ 6.124
High 24 Jam

$ 6.095
$ 6.095$ 6.095

$ 6.124
$ 6.124$ 6.124

--
----

--
----

-0.02%

-0.01%

-0.69%

-0.69%

Harga aktual AVIAH Protocol (AVIAH) adalah $ 6.097. Selama 24 jam terakhir, AVIAH diperdagangkan antara low $ 6.095 dan high $ 6.124, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVIAH adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVIAH telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -0.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AVIAH Protocol (AVIAH)

--
----

$ 68.73K
$ 68.73K$ 68.73K

$ 30.49B
$ 30.49B$ 30.49B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar AVIAH Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 68.73K. Suplai beredar AVIAH adalah --, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.49B.

Riwayat Harga AVIAH Protocol (AVIAH) USD

Pantau perubahan harga AVIAH Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00061-0.01%
30 Days$ +0.386+6.75%
60 Hari$ +3.597+143.88%
90 Hari$ +3.597+143.88%
Perubahan Harga AVIAH Protocol Hari Ini

Hari ini, AVIAH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00061 (-0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AVIAH Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.386 (+6.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AVIAH Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AVIAH terlihat mengalami perubahan $ +3.597 (+143.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AVIAH Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +3.597 (+143.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AVIAH Protocol (AVIAH)?

Lihat halaman Riwayat Harga AVIAH Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH adalah token utilitas pada blockchain Solana yang mendukung ekosistem AVIAH.ai, memungkinkan pengembang untuk menciptakan, menerapkan, dan memonetisasi manusia virtual berbasis AI. Token ini memfasilitasi kepemilikan aset virtual, penggunaan API, hadiah NFT, dan tata kelola/governance terdesentralisasi, memastikan ekosistem manusia digital berbasis AI yang berkelanjutan dan skalabel.

AVIAH Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AVIAH Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AVIAH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AVIAH Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AVIAH Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AVIAH Protocol (USD)

Berapa nilai AVIAH Protocol (AVIAH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AVIAH Protocol (AVIAH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AVIAH Protocol.

Cek prediksi harga AVIAH Protocol sekarang!

Tokenomi AVIAH Protocol (AVIAH)

Memahami tokenomi AVIAH Protocol (AVIAH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVIAH sekarang!

Cara membeli AVIAH Protocol (AVIAH)

Ingin mengetahui cara membeli AVIAH Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AVIAH Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AVIAH ke Mata Uang Lokal

1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke VND
160,442.555
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke AUD
A$9.38938
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke GBP
4.63372
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke EUR
5.24342
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke USD
$6.097
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MYR
RM25.48546
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke TRY
257.23243
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke JPY
¥926.744
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke ARS
ARS$8,849.00289
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke RUB
495.32028
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke INR
540.62099
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke IDR
Rp101,616.62602
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke PHP
359.84494
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke EGP
￡E.288.3881
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BRL
R$32.61895
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke CAD
C$8.59677
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BDT
743.89497
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke NGN
8,772.60748
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke COP
$23,360.10677
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke ZAR
R.105.96586
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke UAH
256.43982
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke TZS
T.Sh.14,980.329
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke VES
Bs1,384.019
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke CLP
$5,749.471
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke PKR
Rs1,723.25608
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke KZT
3,207.20491
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke THB
฿197.48183
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke TWD
NT$188.94603
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke AED
د.إ22.37599
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke CHF
Fr4.8776
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke HKD
HK$47.37369
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke AMD
֏2,331.4928
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MAD
.د.م56.7021
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MXN
$113.28226
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke SAR
ريال22.86375
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke ETB
Br938.26733
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke KES
KSh787.48852
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke JOD
د.أ4.322773
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke PLN
22.43696
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke RON
лв26.8268
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke SEK
kr58.28732
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BGN
лв10.30393
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke HUF
Ft2,038.41001
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke CZK
128.46379
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke KWD
د.ك1.865682
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke ILS
19.93719
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BOB
Bs42.0693
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke AZN
10.3649
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke TJS
SM56.21434
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke GEL
16.52287
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke AOA
Kz5,588.44923
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BHD
.د.ب2.298569
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BMD
$6.097
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke DKK
kr39.38662
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke HNL
L160.59498
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MUR
280.462
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke NAD
$105.90489
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke NOK
kr62.12843
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke NZD
$10.79169
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke PAB
B/.6.097
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke PGK
K25.6074
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke QAR
ر.ق22.19308
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke RSD
дин.618.8455
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke UZS
soʻm73,457.81443
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke ALL
L511.23345
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke ANG
ƒ10.91363
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke AWG
ƒ10.9746
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BBD
$12.194
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BAM
KM10.30393
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BIF
Fr17,980.053
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BND
$7.9261
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BSD
$6.097
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke JMD
$977.65395
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke KHR
24,485.91782
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke KMF
Fr2,560.74
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke LAK
132,543.47561
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke LKR
රු1,858.79239
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MDL
L103.649
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MGA
Ar27,463.9365
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MOP
P48.776
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MVR
93.8938
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MWK
MK10,585.06267
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke MZN
MT389.90315
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke NPR
रु863.9449
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke PYG
43,239.924
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke RWF
Fr8,846.747
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke SBD
$50.17831
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke SCR
91.75985
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke SRD
$234.7345
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke SVC
$53.28778
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke SZL
L105.84392
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke TMT
m21.3395
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke TND
د.ت18.041023
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke TTD
$41.27669
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke UGX
Sh21,315.112
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke XAF
Fr3,456.999
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke XCD
$16.4619
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke XOF
Fr3,456.999
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke XPF
Fr627.991
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BWP
P82.00465
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke BZD
$12.25497
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke CVE
$584.33648
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke DJF
Fr1,079.169
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke DOP
$392.09807
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke DZD
د.ج795.53656
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke FJD
$13.90116
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke GNF
Fr53,013.415
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke GTQ
Q46.70302
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke GYD
$1,275.24852
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ke ISK
kr768.222

Sumber Daya AVIAH Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AVIAH Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AVIAH Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AVIAH Protocol

Berapa nilai AVIAH Protocol (AVIAH) hari ini?
Harga live AVIAH dalam USD adalah 6.097 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVIAH ke USD saat ini?
Harga AVIAH ke USD saat ini adalah $ 6.097. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AVIAH Protocol?
Kapitalisasi pasar AVIAH adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVIAH?
Suplai beredar AVIAH adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVIAH?
AVIAH mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVIAH?
AVIAH mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan AVIAH?
Volume perdagangan 24 jam live AVIAH adalah $ 68.73K USD.
Akankah harga AVIAH naik lebih tinggi tahun ini?
AVIAH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVIAH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:11:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AVIAH Protocol (AVIAH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AVIAH ke USD

Jumlah

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.097 USD

Perdagangkan AVIAH

AVIAH/USDT
$6.097
$6.097$6.097
-0.01%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,277.84
$101,277.84$101,277.84

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.39
$3,305.39$3,305.39

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-0.80%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0600
$1.0600$1.0600

+23.54%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,277.84
$101,277.84$101,277.84

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.39
$3,305.39$3,305.39

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-0.80%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2074
$2.2074$2.2074

-1.21%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0107
$1.0107$1.0107

-0.53%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0372
$0.0372$0.0372

-25.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004013
$0.0004013$0.0004013

+167.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012829
$0.012829$0.012829

+1,182.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.982
$3.982$3.982

+298.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007421
$0.007421$0.007421

+247.75%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.002015
$0.002015$0.002015

+85.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002233
$0.0000002233$0.0000002233

+48.86%