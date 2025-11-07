Apa yang dimaksud dengan BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BSquared Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BSquared Network Berapa nilai BSquared Network (B2) hari ini? Harga live B2 dalam USD adalah 1.00863 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga B2 ke USD saat ini? $ 1.00863 . Cobalah Harga B2 ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BSquared Network? Kapitalisasi pasar B2 adalah $ 47.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar B2? Suplai beredar B2 adalah 46.90M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) B2? B2 mencapai harga ATH sebesar 2.121297636583088 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) B2? B2 mencapai harga ATL 0.3168599590333596 USD . Berapa volume perdagangan B2? Volume perdagangan 24 jam live B2 adalah $ 124.47K USD . Akankah harga B2 naik lebih tinggi tahun ini? B2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga B2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BSquared Network (B2)

