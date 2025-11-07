BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BSquared Network hari ini adalah 1.00863 USD. Lacak informasi harga aktual B2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga B2 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BSquared Network hari ini adalah 1.00863 USD. Lacak informasi harga aktual B2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga B2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang B2

Info Harga B2

Penjelasan B2

Whitepaper B2

Situs Web Resmi B2

Tokenomi B2

Prakiraan Harga B2

Riwayat B2

Panduan Membeli B2

Konverter B2 ke Mata Uang Fiat

Spot B2

Futures USDT-M B2

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BSquared Network

Harga BSquared Network(B2)

Harga Live 1 B2 ke USD:

$1.00855
$1.00855$1.00855
+2.03%1D
USD
Grafik Harga Live BSquared Network (B2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:26:54 (UTC+8)

Informasi Harga BSquared Network (B2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.96311
$ 0.96311$ 0.96311
Low 24 Jam
$ 1.01561
$ 1.01561$ 1.01561
High 24 Jam

$ 0.96311
$ 0.96311$ 0.96311

$ 1.01561
$ 1.01561$ 1.01561

$ 2.121297636583088
$ 2.121297636583088$ 2.121297636583088

$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596$ 0.3168599590333596

+0.46%

+2.03%

-14.10%

-14.10%

Harga aktual BSquared Network (B2) adalah $ 1.00863. Selama 24 jam terakhir, B2 diperdagangkan antara low $ 0.96311 dan high $ 1.01561, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highB2 adalah $ 2.121297636583088, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3168599590333596.

Dalam hal kinerja jangka pendek, B2 telah berubah sebesar +0.46% selama 1 jam terakhir, +2.03% selama 24 jam, dan -14.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BSquared Network (B2)

No.503

$ 47.30M
$ 47.30M$ 47.30M

$ 124.47K
$ 124.47K$ 124.47K

$ 211.81M
$ 211.81M$ 211.81M

46.90M
46.90M 46.90M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

207,444,584.9777
207,444,584.9777 207,444,584.9777

22.33%

BSQUARED

Kapitalisasi Pasar BSquared Network saat ini adalah $ 47.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 124.47K. Suplai beredar B2 adalah 46.90M, dan total suplainya sebesar 207444584.9777. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 211.81M.

Riwayat Harga BSquared Network (B2) USD

Pantau perubahan harga BSquared Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0200662+2.03%
30 Days$ -0.16106-13.77%
60 Hari$ +0.59986+146.74%
90 Hari$ +0.60281+148.54%
Perubahan Harga BSquared Network Hari Ini

Hari ini, B2 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0200662 (+2.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BSquared Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.16106 (-13.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BSquared Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, B2 terlihat mengalami perubahan $ +0.59986 (+146.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BSquared Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.60281 (+148.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BSquared Network (B2)?

Lihat halaman Riwayat Harga BSquared Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BSquared Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa B2 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BSquared Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BSquared Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BSquared Network (USD)

Berapa nilai BSquared Network (B2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BSquared Network (B2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BSquared Network.

Cek prediksi harga BSquared Network sekarang!

Tokenomi BSquared Network (B2)

Memahami tokenomi BSquared Network (B2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token B2 sekarang!

Cara membeli BSquared Network (B2)

Ingin mengetahui cara membeli BSquared Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BSquared Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

B2 ke Mata Uang Lokal

1 BSquared Network(B2) ke VND
26,542.09845
1 BSquared Network(B2) ke AUD
A$1.5532902
1 BSquared Network(B2) ke GBP
0.7665588
1 BSquared Network(B2) ke EUR
0.8674218
1 BSquared Network(B2) ke USD
$1.00863
1 BSquared Network(B2) ke MYR
RM4.2160734
1 BSquared Network(B2) ke TRY
42.5540997
1 BSquared Network(B2) ke JPY
¥154.32039
1 BSquared Network(B2) ke ARS
ARS$1,463.8953231
1 BSquared Network(B2) ke RUB
81.9511875
1 BSquared Network(B2) ke INR
89.4352221
1 BSquared Network(B2) ke IDR
Rp16,810.4932758
1 BSquared Network(B2) ke PHP
59.4486522
1 BSquared Network(B2) ke EGP
￡E.47.6981127
1 BSquared Network(B2) ke BRL
R$5.3860842
1 BSquared Network(B2) ke CAD
C$1.4221683
1 BSquared Network(B2) ke BDT
123.0629463
1 BSquared Network(B2) ke NGN
1,451.2571892
1 BSquared Network(B2) ke COP
$3,864.4750683
1 BSquared Network(B2) ke ZAR
R.17.5199031
1 BSquared Network(B2) ke UAH
42.4229778
1 BSquared Network(B2) ke TZS
T.Sh.2,478.20391
1 BSquared Network(B2) ke VES
Bs228.95901
1 BSquared Network(B2) ke CLP
$951.13809
1 BSquared Network(B2) ke PKR
Rs285.0791832
1 BSquared Network(B2) ke KZT
530.5696389
1 BSquared Network(B2) ke THB
฿32.6594394
1 BSquared Network(B2) ke TWD
NT$31.2473574
1 BSquared Network(B2) ke AED
د.إ3.7016721
1 BSquared Network(B2) ke CHF
Fr0.806904
1 BSquared Network(B2) ke HKD
HK$7.8370551
1 BSquared Network(B2) ke AMD
֏385.700112
1 BSquared Network(B2) ke MAD
.د.م9.380259
1 BSquared Network(B2) ke MXN
$18.7302591
1 BSquared Network(B2) ke SAR
ريال3.7823625
1 BSquared Network(B2) ke ETB
Br155.2180707
1 BSquared Network(B2) ke KES
KSh130.2544782
1 BSquared Network(B2) ke JOD
د.أ0.71511867
1 BSquared Network(B2) ke PLN
3.7117584
1 BSquared Network(B2) ke RON
лв4.437972
1 BSquared Network(B2) ke SEK
kr9.6525891
1 BSquared Network(B2) ke BGN
лв1.7045847
1 BSquared Network(B2) ke HUF
Ft337.6691514
1 BSquared Network(B2) ke CZK
21.2720067
1 BSquared Network(B2) ke KWD
د.ك0.30864078
1 BSquared Network(B2) ke ILS
3.2982201
1 BSquared Network(B2) ke BOB
Bs6.959547
1 BSquared Network(B2) ke AZN
1.714671
1 BSquared Network(B2) ke TJS
SM9.2995686
1 BSquared Network(B2) ke GEL
2.7333873
1 BSquared Network(B2) ke AOA
Kz924.5001717
1 BSquared Network(B2) ke BHD
.د.ب0.38025351
1 BSquared Network(B2) ke BMD
$1.00863
1 BSquared Network(B2) ke DKK
kr6.5258361
1 BSquared Network(B2) ke HNL
L26.5673142
1 BSquared Network(B2) ke MUR
46.3364622
1 BSquared Network(B2) ke NAD
$17.5199031
1 BSquared Network(B2) ke NOK
kr10.2779397
1 BSquared Network(B2) ke NZD
$1.7852751
1 BSquared Network(B2) ke PAB
B/.1.00863
1 BSquared Network(B2) ke PGK
K4.236246
1 BSquared Network(B2) ke QAR
ر.ق3.6714132
1 BSquared Network(B2) ke RSD
дин.102.4566354
1 BSquared Network(B2) ke UZS
soʻm12,152.1658797
1 BSquared Network(B2) ke ALL
L84.5736255
1 BSquared Network(B2) ke ANG
ƒ1.8054477
1 BSquared Network(B2) ke AWG
ƒ1.815534
1 BSquared Network(B2) ke BBD
$2.01726
1 BSquared Network(B2) ke BAM
KM1.7045847
1 BSquared Network(B2) ke BIF
Fr2,974.44987
1 BSquared Network(B2) ke BND
$1.311219
1 BSquared Network(B2) ke BSD
$1.00863
1 BSquared Network(B2) ke JMD
$161.7338205
1 BSquared Network(B2) ke KHR
4,050.7185978
1 BSquared Network(B2) ke KMF
Fr423.6246
1 BSquared Network(B2) ke LAK
21,926.7386919
1 BSquared Network(B2) ke LKR
රු307.5010281
1 BSquared Network(B2) ke MDL
L17.14671
1 BSquared Network(B2) ke MGA
Ar4,543.373835
1 BSquared Network(B2) ke MOP
P8.06904
1 BSquared Network(B2) ke MVR
15.532902
1 BSquared Network(B2) ke MWK
MK1,751.0926293
1 BSquared Network(B2) ke MZN
MT64.5018885
1 BSquared Network(B2) ke NPR
रु142.922871
1 BSquared Network(B2) ke PYG
7,153.20396
1 BSquared Network(B2) ke RWF
Fr1,463.52213
1 BSquared Network(B2) ke SBD
$8.3010249
1 BSquared Network(B2) ke SCR
14.12082
1 BSquared Network(B2) ke SRD
$38.832255
1 BSquared Network(B2) ke SVC
$8.8154262
1 BSquared Network(B2) ke SZL
L17.5098168
1 BSquared Network(B2) ke TMT
m3.530205
1 BSquared Network(B2) ke TND
د.ت2.98453617
1 BSquared Network(B2) ke TTD
$6.8284251
1 BSquared Network(B2) ke UGX
Sh3,526.17048
1 BSquared Network(B2) ke XAF
Fr572.90184
1 BSquared Network(B2) ke XCD
$2.723301
1 BSquared Network(B2) ke XOF
Fr572.90184
1 BSquared Network(B2) ke XPF
Fr103.88889
1 BSquared Network(B2) ke BWP
P13.5660735
1 BSquared Network(B2) ke BZD
$2.0273463
1 BSquared Network(B2) ke CVE
$96.6670992
1 BSquared Network(B2) ke DJF
Fr178.52751
1 BSquared Network(B2) ke DOP
$64.8649953
1 BSquared Network(B2) ke DZD
د.ج131.5858698
1 BSquared Network(B2) ke FJD
$2.2996764
1 BSquared Network(B2) ke GNF
Fr8,770.03785
1 BSquared Network(B2) ke GTQ
Q7.7261058
1 BSquared Network(B2) ke GYD
$210.9650508
1 BSquared Network(B2) ke ISK
kr127.08738

Sumber Daya BSquared Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BSquared Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BSquared Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BSquared Network

Berapa nilai BSquared Network (B2) hari ini?
Harga live B2 dalam USD adalah 1.00863 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga B2 ke USD saat ini?
Harga B2 ke USD saat ini adalah $ 1.00863. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BSquared Network?
Kapitalisasi pasar B2 adalah $ 47.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar B2?
Suplai beredar B2 adalah 46.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) B2?
B2 mencapai harga ATH sebesar 2.121297636583088 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) B2?
B2 mencapai harga ATL 0.3168599590333596 USD.
Berapa volume perdagangan B2?
Volume perdagangan 24 jam live B2 adalah $ 124.47K USD.
Akankah harga B2 naik lebih tinggi tahun ini?
B2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga B2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:26:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BSquared Network (B2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator B2 ke USD

Jumlah

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 1.00862 USD

Perdagangkan B2

B2/USDC
$1.00705
$1.00705$1.00705
+1.84%
B2/USDT
$1.00855
$1.00855$1.00855
+2.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,780.15
$101,780.15$101,780.15

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.92
$3,321.92$3,321.92

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.77
$156.77$156.77

+0.54%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0301
$1.0301$1.0301

+20.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,780.15
$101,780.15$101,780.15

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.92
$3,321.92$3,321.92

+0.66%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2201
$2.2201$2.2201

-0.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.77
$156.77$156.77

+0.54%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0254
$1.0254$1.0254

+0.91%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0883
$0.0883$0.0883

+76.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013341
$0.013341$0.013341

+1,234.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009716
$0.009716$0.009716

+355.29%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.311
$4.311$4.311

+331.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0883
$0.0883$0.0883

+76.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002409
$0.0000002409$0.0000002409

+60.60%