BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BadgerDAO hari ini adalah 0.6962 USD. Lacak informasi harga aktual BADGER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BADGER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BadgerDAO hari ini adalah 0.6962 USD. Lacak informasi harga aktual BADGER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BADGER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BADGER

Info Harga BADGER

Penjelasan BADGER

Situs Web Resmi BADGER

Tokenomi BADGER

Prakiraan Harga BADGER

Riwayat BADGER

Panduan Membeli BADGER

Konverter BADGER ke Mata Uang Fiat

Spot BADGER

Futures USDT-M BADGER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BadgerDAO

Harga BadgerDAO(BADGER)

Harga Live 1 BADGER ke USD:

$0.6962
$0.6962$0.6962
+0.94%1D
USD
Grafik Harga Live BadgerDAO (BADGER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:27:24 (UTC+8)

Informasi Harga BadgerDAO (BADGER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6649
$ 0.6649$ 0.6649
Low 24 Jam
$ 0.7198
$ 0.7198$ 0.7198
High 24 Jam

$ 0.6649
$ 0.6649$ 0.6649

$ 0.7198
$ 0.7198$ 0.7198

$ 89.50387575
$ 89.50387575$ 89.50387575

$ 0.6892618881443824
$ 0.6892618881443824$ 0.6892618881443824

+0.72%

+0.94%

-11.23%

-11.23%

Harga aktual BadgerDAO (BADGER) adalah $ 0.6962. Selama 24 jam terakhir, BADGER diperdagangkan antara low $ 0.6649 dan high $ 0.7198, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBADGER adalah $ 89.50387575, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6892618881443824.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BADGER telah berubah sebesar +0.72% selama 1 jam terakhir, +0.94% selama 24 jam, dan -11.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BadgerDAO (BADGER)

No.948

$ 13.99M
$ 13.99M$ 13.99M

$ 62.16K
$ 62.16K$ 62.16K

$ 14.62M
$ 14.62M$ 14.62M

20.09M
20.09M 20.09M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

95.65%

ETH

Kapitalisasi Pasar BadgerDAO saat ini adalah $ 13.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.16K. Suplai beredar BADGER adalah 20.09M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.62M.

Riwayat Harga BadgerDAO (BADGER) USD

Pantau perubahan harga BadgerDAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006483+0.94%
30 Days$ -0.2801-28.69%
60 Hari$ -0.2088-23.08%
90 Hari$ -0.3748-35.00%
Perubahan Harga BadgerDAO Hari Ini

Hari ini, BADGER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006483 (+0.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BadgerDAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2801 (-28.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BadgerDAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BADGER terlihat mengalami perubahan $ -0.2088 (-23.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BadgerDAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3748 (-35.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BadgerDAO (BADGER)?

Lihat halaman Riwayat Harga BadgerDAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BadgerDAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BADGER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BadgerDAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BadgerDAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BadgerDAO (USD)

Berapa nilai BadgerDAO (BADGER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BadgerDAO (BADGER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BadgerDAO.

Cek prediksi harga BadgerDAO sekarang!

Tokenomi BadgerDAO (BADGER)

Memahami tokenomi BadgerDAO (BADGER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BADGER sekarang!

Cara membeli BadgerDAO (BADGER)

Ingin mengetahui cara membeli BadgerDAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BadgerDAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BADGER ke Mata Uang Lokal

1 BadgerDAO(BADGER) ke VND
18,320.503
1 BadgerDAO(BADGER) ke AUD
A$1.072148
1 BadgerDAO(BADGER) ke GBP
0.529112
1 BadgerDAO(BADGER) ke EUR
0.598732
1 BadgerDAO(BADGER) ke USD
$0.6962
1 BadgerDAO(BADGER) ke MYR
RM2.910116
1 BadgerDAO(BADGER) ke TRY
29.372678
1 BadgerDAO(BADGER) ke JPY
¥106.5186
1 BadgerDAO(BADGER) ke ARS
ARS$1,010.443794
1 BadgerDAO(BADGER) ke RUB
56.56625
1 BadgerDAO(BADGER) ke INR
61.732054
1 BadgerDAO(BADGER) ke IDR
Rp11,603.328692
1 BadgerDAO(BADGER) ke PHP
41.034028
1 BadgerDAO(BADGER) ke EGP
￡E.32.923298
1 BadgerDAO(BADGER) ke BRL
R$3.717708
1 BadgerDAO(BADGER) ke CAD
C$0.981642
1 BadgerDAO(BADGER) ke BDT
84.943362
1 BadgerDAO(BADGER) ke NGN
1,001.720408
1 BadgerDAO(BADGER) ke COP
$2,667.427642
1 BadgerDAO(BADGER) ke ZAR
R.12.092994
1 BadgerDAO(BADGER) ke UAH
29.282172
1 BadgerDAO(BADGER) ke TZS
T.Sh.1,710.5634
1 BadgerDAO(BADGER) ke VES
Bs158.0374
1 BadgerDAO(BADGER) ke CLP
$656.5166
1 BadgerDAO(BADGER) ke PKR
Rs196.773968
1 BadgerDAO(BADGER) ke KZT
366.222086
1 BadgerDAO(BADGER) ke THB
฿22.542956
1 BadgerDAO(BADGER) ke TWD
NT$21.568276
1 BadgerDAO(BADGER) ke AED
د.إ2.555054
1 BadgerDAO(BADGER) ke CHF
Fr0.55696
1 BadgerDAO(BADGER) ke HKD
HK$5.409474
1 BadgerDAO(BADGER) ke AMD
֏266.22688
1 BadgerDAO(BADGER) ke MAD
.د.م6.47466
1 BadgerDAO(BADGER) ke MXN
$12.928434
1 BadgerDAO(BADGER) ke SAR
ريال2.61075
1 BadgerDAO(BADGER) ke ETB
Br107.138218
1 BadgerDAO(BADGER) ke KES
KSh89.907268
1 BadgerDAO(BADGER) ke JOD
د.أ0.4936058
1 BadgerDAO(BADGER) ke PLN
2.562016
1 BadgerDAO(BADGER) ke RON
лв3.06328
1 BadgerDAO(BADGER) ke SEK
kr6.662634
1 BadgerDAO(BADGER) ke BGN
лв1.176578
1 BadgerDAO(BADGER) ke HUF
Ft233.073836
1 BadgerDAO(BADGER) ke CZK
14.682858
1 BadgerDAO(BADGER) ke KWD
د.ك0.2130372
1 BadgerDAO(BADGER) ke ILS
2.276574
1 BadgerDAO(BADGER) ke BOB
Bs4.80378
1 BadgerDAO(BADGER) ke AZN
1.18354
1 BadgerDAO(BADGER) ke TJS
SM6.418964
1 BadgerDAO(BADGER) ke GEL
1.886702
1 BadgerDAO(BADGER) ke AOA
Kz638.129958
1 BadgerDAO(BADGER) ke BHD
.د.ب0.2624674
1 BadgerDAO(BADGER) ke BMD
$0.6962
1 BadgerDAO(BADGER) ke DKK
kr4.504414
1 BadgerDAO(BADGER) ke HNL
L18.337908
1 BadgerDAO(BADGER) ke MUR
31.983428
1 BadgerDAO(BADGER) ke NAD
$12.092994
1 BadgerDAO(BADGER) ke NOK
kr7.094278
1 BadgerDAO(BADGER) ke NZD
$1.232274
1 BadgerDAO(BADGER) ke PAB
B/.0.6962
1 BadgerDAO(BADGER) ke PGK
K2.92404
1 BadgerDAO(BADGER) ke QAR
ر.ق2.534168
1 BadgerDAO(BADGER) ke RSD
дин.70.719996
1 BadgerDAO(BADGER) ke UZS
soʻm8,387.949878
1 BadgerDAO(BADGER) ke ALL
L58.37637
1 BadgerDAO(BADGER) ke ANG
ƒ1.246198
1 BadgerDAO(BADGER) ke AWG
ƒ1.25316
1 BadgerDAO(BADGER) ke BBD
$1.3924
1 BadgerDAO(BADGER) ke BAM
KM1.176578
1 BadgerDAO(BADGER) ke BIF
Fr2,053.0938
1 BadgerDAO(BADGER) ke BND
$0.90506
1 BadgerDAO(BADGER) ke BSD
$0.6962
1 BadgerDAO(BADGER) ke JMD
$111.63567
1 BadgerDAO(BADGER) ke KHR
2,795.980972
1 BadgerDAO(BADGER) ke KMF
Fr292.404
1 BadgerDAO(BADGER) ke LAK
15,134.782306
1 BadgerDAO(BADGER) ke LKR
රු212.250494
1 BadgerDAO(BADGER) ke MDL
L11.8354
1 BadgerDAO(BADGER) ke MGA
Ar3,136.0329
1 BadgerDAO(BADGER) ke MOP
P5.5696
1 BadgerDAO(BADGER) ke MVR
10.72148
1 BadgerDAO(BADGER) ke MWK
MK1,208.679782
1 BadgerDAO(BADGER) ke MZN
MT44.52199
1 BadgerDAO(BADGER) ke NPR
रु98.65154
1 BadgerDAO(BADGER) ke PYG
4,937.4504
1 BadgerDAO(BADGER) ke RWF
Fr1,010.1862
1 BadgerDAO(BADGER) ke SBD
$5.729726
1 BadgerDAO(BADGER) ke SCR
9.7468
1 BadgerDAO(BADGER) ke SRD
$26.8037
1 BadgerDAO(BADGER) ke SVC
$6.084788
1 BadgerDAO(BADGER) ke SZL
L12.086032
1 BadgerDAO(BADGER) ke TMT
m2.4367
1 BadgerDAO(BADGER) ke TND
د.ت2.0600558
1 BadgerDAO(BADGER) ke TTD
$4.713274
1 BadgerDAO(BADGER) ke UGX
Sh2,433.9152
1 BadgerDAO(BADGER) ke XAF
Fr395.4416
1 BadgerDAO(BADGER) ke XCD
$1.87974
1 BadgerDAO(BADGER) ke XOF
Fr395.4416
1 BadgerDAO(BADGER) ke XPF
Fr71.7086
1 BadgerDAO(BADGER) ke BWP
P9.36389
1 BadgerDAO(BADGER) ke BZD
$1.399362
1 BadgerDAO(BADGER) ke CVE
$66.723808
1 BadgerDAO(BADGER) ke DJF
Fr123.2274
1 BadgerDAO(BADGER) ke DOP
$44.772622
1 BadgerDAO(BADGER) ke DZD
د.ج90.826252
1 BadgerDAO(BADGER) ke FJD
$1.587336
1 BadgerDAO(BADGER) ke GNF
Fr6,053.459
1 BadgerDAO(BADGER) ke GTQ
Q5.332892
1 BadgerDAO(BADGER) ke GYD
$145.617192
1 BadgerDAO(BADGER) ke ISK
kr87.7212

Sumber Daya BadgerDAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BadgerDAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BadgerDAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BadgerDAO

Berapa nilai BadgerDAO (BADGER) hari ini?
Harga live BADGER dalam USD adalah 0.6962 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BADGER ke USD saat ini?
Harga BADGER ke USD saat ini adalah $ 0.6962. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BadgerDAO?
Kapitalisasi pasar BADGER adalah $ 13.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BADGER?
Suplai beredar BADGER adalah 20.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BADGER?
BADGER mencapai harga ATH sebesar 89.50387575 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BADGER?
BADGER mencapai harga ATL 0.6892618881443824 USD.
Berapa volume perdagangan BADGER?
Volume perdagangan 24 jam live BADGER adalah $ 62.16K USD.
Akankah harga BADGER naik lebih tinggi tahun ini?
BADGER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BADGER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:27:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BadgerDAO (BADGER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BADGER ke USD

Jumlah

BADGER
BADGER
USD
USD

1 BADGER = 0.6962 USD

Perdagangkan BADGER

BADGER/USDT
$0.6962
$0.6962$0.6962
+1.07%
BADGER/BTC
$0.000006828
$0.000006828$0.000006828
+1.09%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,759.41
$101,759.41$101,759.41

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.04
$3,322.04$3,322.04

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.73
$156.73$156.73

+0.51%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0345
$1.0345$1.0345

+20.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,759.41
$101,759.41$101,759.41

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.04
$3,322.04$3,322.04

+0.67%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2195
$2.2195$2.2195

-0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.73
$156.73$156.73

+0.51%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0260
$1.0260$1.0260

+0.97%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0866
$0.0866$0.0866

+73.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013341
$0.013341$0.013341

+1,234.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009741
$0.009741$0.009741

+356.46%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.311
$4.311$4.311

+331.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0866
$0.0866$0.0866

+73.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002394
$0.0000002394$0.0000002394

+59.60%