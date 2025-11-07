Apa yang dimaksud dengan BadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BadgerDAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BADGER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BadgerDAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BadgerDAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BadgerDAO (USD)

Berapa nilai BadgerDAO (BADGER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BadgerDAO (BADGER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BadgerDAO.

Cek prediksi harga BadgerDAO sekarang!

Tokenomi BadgerDAO (BADGER)

Memahami tokenomi BadgerDAO (BADGER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BADGER sekarang!

Cara membeli BadgerDAO (BADGER)

Ingin mengetahui cara membeli BadgerDAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BadgerDAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BADGER ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BadgerDAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BadgerDAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BadgerDAO Berapa nilai BadgerDAO (BADGER) hari ini? Harga live BADGER dalam USD adalah 0.6962 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BADGER ke USD saat ini? $ 0.6962 . Cobalah Harga BADGER ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BadgerDAO? Kapitalisasi pasar BADGER adalah $ 13.99M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BADGER? Suplai beredar BADGER adalah 20.09M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BADGER? BADGER mencapai harga ATH sebesar 89.50387575 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BADGER? BADGER mencapai harga ATL 0.6892618881443824 USD . Berapa volume perdagangan BADGER? Volume perdagangan 24 jam live BADGER adalah $ 62.16K USD . Akankah harga BADGER naik lebih tinggi tahun ini? BADGER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BADGER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BadgerDAO (BADGER)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi