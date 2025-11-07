BursaDEX+
Harga live Lorenzo Protocol hari ini adalah 0.07668 USD. Lacak informasi harga aktual BANK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BANK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BANK

Info Harga BANK

Penjelasan BANK

Whitepaper BANK

Situs Web Resmi BANK

Tokenomi BANK

Prakiraan Harga BANK

Riwayat BANK

Panduan Membeli BANK

Konverter BANK ke Mata Uang Fiat

Spot BANK

Futures USDT-M BANK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lorenzo Protocol

Harga Lorenzo Protocol(BANK)

Harga Live 1 BANK ke USD:

$0.07668
$0.07668$0.07668
+10.98%1D
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Informasi Harga Lorenzo Protocol (BANK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06876
$ 0.06876$ 0.06876
Low 24 Jam
$ 0.09132
$ 0.09132$ 0.09132
High 24 Jam

$ 0.06876
$ 0.06876$ 0.06876

$ 0.09132
$ 0.09132$ 0.09132

$ 0.23303466950249374
$ 0.23303466950249374$ 0.23303466950249374

$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995$ 0.018389388782512995

-0.92%

+10.98%

-17.23%

-17.23%

Harga aktual Lorenzo Protocol (BANK) adalah $ 0.07668. Selama 24 jam terakhir, BANK diperdagangkan antara low $ 0.06876 dan high $ 0.09132, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBANK adalah $ 0.23303466950249374, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.018389388782512995.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BANK telah berubah sebesar -0.92% selama 1 jam terakhir, +10.98% selama 24 jam, dan -17.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lorenzo Protocol (BANK)

No.504

$ 38.95M
$ 38.95M$ 38.95M

$ 144.40K
$ 144.40K$ 144.40K

$ 161.03M
$ 161.03M$ 161.03M

507.90M
507.90M 507.90M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

537,833,333.3333334
537,833,333.3333334 537,833,333.3333334

24.18%

BSC

Kapitalisasi Pasar Lorenzo Protocol saat ini adalah $ 38.95M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 144.40K. Suplai beredar BANK adalah 507.90M, dan total suplainya sebesar 537833333.3333334. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.03M.

Riwayat Harga Lorenzo Protocol (BANK) USD

Pantau perubahan harga Lorenzo Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0075865+10.98%
30 Days$ -0.01207-13.60%
60 Hari$ +0.01052+15.90%
90 Hari$ +0.01889+32.68%
Perubahan Harga Lorenzo Protocol Hari Ini

Hari ini, BANK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0075865 (+10.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lorenzo Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01207 (-13.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lorenzo Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BANK terlihat mengalami perubahan $ +0.01052 (+15.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lorenzo Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01889 (+32.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lorenzo Protocol (BANK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lorenzo Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lorenzo Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BANK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lorenzo Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lorenzo Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lorenzo Protocol (USD)

Berapa nilai Lorenzo Protocol (BANK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lorenzo Protocol (BANK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lorenzo Protocol.

Cek prediksi harga Lorenzo Protocol sekarang!

Tokenomi Lorenzo Protocol (BANK)

Memahami tokenomi Lorenzo Protocol (BANK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BANK sekarang!

Cara membeli Lorenzo Protocol (BANK)

Ingin mengetahui cara membeli Lorenzo Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lorenzo Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BANK ke Mata Uang Lokal

1 Lorenzo Protocol(BANK) ke VND
2,017.8342
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke AUD
A$0.1180872
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke GBP
0.0582768
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke EUR
0.0659448
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke USD
$0.07668
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MYR
RM0.3205224
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke TRY
3.2351292
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke JPY
¥11.65536
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke ARS
ARS$111.2910516
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke RUB
6.2294832
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke INR
6.7992156
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke IDR
Rp1,277.9994888
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke PHP
4.5256536
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke EGP
￡E.3.626964
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BRL
R$0.410238
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke CAD
C$0.1081188
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BDT
9.3557268
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke NGN
110.3302512
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke COP
$293.7925188
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke ZAR
R.1.3326984
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke UAH
3.2251608
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke TZS
T.Sh.188.40276
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke VES
Bs17.40636
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke CLP
$72.30924
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke PKR
Rs21.6728352
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke KZT
40.3359804
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke THB
฿2.4836652
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke TWD
NT$2.3763132
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke AED
د.إ0.2814156
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke CHF
Fr0.061344
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke HKD
HK$0.5958036
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke AMD
֏29.322432
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MAD
.د.م0.713124
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MXN
$1.4247144
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke SAR
ريال0.28755
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke ETB
Br11.8002852
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke KES
KSh9.9039888
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke JOD
د.أ0.05436612
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke PLN
0.2821824
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke RON
лв0.337392
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke SEK
kr0.7330608
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BGN
лв0.1295892
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke HUF
Ft25.6364244
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke CZK
1.6156476
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke KWD
د.ك0.02346408
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke ILS
0.2507436
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BOB
Bs0.529092
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke AZN
0.130356
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke TJS
SM0.7069896
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke GEL
0.2078028
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke AOA
Kz70.2841212
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BHD
.د.ب0.02890836
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BMD
$0.07668
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke DKK
kr0.4953528
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke HNL
L2.0197512
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MUR
3.52728
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke NAD
$1.3319316
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke NOK
kr0.7813692
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke NZD
$0.1357236
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke PAB
B/.0.07668
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke PGK
K0.322056
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke QAR
ر.ق0.2791152
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke RSD
дин.7.78302
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke UZS
soʻm923.8552092
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke ALL
L6.429618
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke ANG
ƒ0.1372572
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke AWG
ƒ0.138024
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BBD
$0.15336
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BAM
KM0.1295892
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BIF
Fr226.12932
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BND
$0.099684
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BSD
$0.07668
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke JMD
$12.295638
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke KHR
307.9514808
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke KMF
Fr32.2056
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke LAK
1,666.9564884
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke LKR
රු23.3774316
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MDL
L1.30356
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MGA
Ar345.40506
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MOP
P0.61344
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MVR
1.180872
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MWK
MK133.1249148
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke MZN
MT4.903686
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke NPR
रु10.865556
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke PYG
543.81456
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke RWF
Fr111.26268
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke SBD
$0.6310764
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke SCR
1.154034
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke SRD
$2.95218
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke SVC
$0.6701832
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke SZL
L1.3311648
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke TMT
m0.26838
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke TND
د.ت0.22689612
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke TTD
$0.5191236
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke UGX
Sh268.07328
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke XAF
Fr43.47756
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke XCD
$0.207036
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke XOF
Fr43.47756
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke XPF
Fr7.89804
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BWP
P1.031346
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke BZD
$0.1541268
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke CVE
$7.3490112
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke DJF
Fr13.57236
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke DOP
$4.9312908
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke DZD
د.ج10.0052064
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke FJD
$0.1748304
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke GNF
Fr666.7326
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke GTQ
Q0.5873688
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke GYD
$16.0383888
1 Lorenzo Protocol(BANK) ke ISK
kr9.66168

Sumber Daya Lorenzo Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lorenzo Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lorenzo Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lorenzo Protocol

Berapa nilai Lorenzo Protocol (BANK) hari ini?
Harga live BANK dalam USD adalah 0.07668 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BANK ke USD saat ini?
Harga BANK ke USD saat ini adalah $ 0.07668. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lorenzo Protocol?
Kapitalisasi pasar BANK adalah $ 38.95M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BANK?
Suplai beredar BANK adalah 507.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BANK?
BANK mencapai harga ATH sebesar 0.23303466950249374 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BANK?
BANK mencapai harga ATL 0.018389388782512995 USD.
Berapa volume perdagangan BANK?
Volume perdagangan 24 jam live BANK adalah $ 144.40K USD.
Akankah harga BANK naik lebih tinggi tahun ini?
BANK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BANK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Lorenzo Protocol (BANK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

