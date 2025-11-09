Tokenomi Lombard (BARD)
Lombard sedang membangun pasar modal Bitcoin onchain untuk membuka potensi penuh dari aset penentu generasi ini. Didirikan pada tahun 2024, perusahaan ini memelopori integrasi Bitcoin ke dalam DeFi dengan LBTC — Bitcoin penghasil imbal hasil terkemuka, yang diamankan oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 lembaga aset digital — yang kini menjadi LST Bitcoin terbesar. Lombard sedang mengembangkan infrastruktur tumpukan penuh untuk mempercepat adopsi BTC onchain bagi pemegang, protokol, dan platform, yang mencakup aset BTC, SDK Staking, dan layanan pendukung. Perusahaan ini dibangun dan didukung oleh para pemimpin aset digital, termasuk DeFi Protocol, lembaga, dan exchange.
Tokenomi Lombard (BARD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Lombard (BARD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BARD yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BARD yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Cara Membeli BARD
Riwayat Harga Lombard (BARD)
Menganalisis riwayat harga BARD membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga BARD
Ingin mengetahui arah BARD? Halaman prediksi harga BARD kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
