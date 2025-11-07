BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Lombard hari ini adalah 0.6905 USD. Lacak informasi harga aktual BARD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BARD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Lombard hari ini adalah 0.6905 USD. Lacak informasi harga aktual BARD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BARD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BARD

Info Harga BARD

Penjelasan BARD

Whitepaper BARD

Situs Web Resmi BARD

Tokenomi BARD

Prakiraan Harga BARD

Riwayat BARD

Panduan Membeli BARD

Konverter BARD ke Mata Uang Fiat

Spot BARD

Futures USDT-M BARD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Lombard

Harga Lombard(BARD)

Harga Live 1 BARD ke USD:

$0.6922
$0.6922$0.6922
-3.40%1D
USD
Grafik Harga Live Lombard (BARD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:09 (UTC+8)

Informasi Harga Lombard (BARD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6852
$ 0.6852$ 0.6852
Low 24 Jam
$ 0.7872
$ 0.7872$ 0.7872
High 24 Jam

$ 0.6852
$ 0.6852$ 0.6852

$ 0.7872
$ 0.7872$ 0.7872

--
----

--
----

-0.87%

-3.40%

+8.17%

+8.17%

Harga aktual Lombard (BARD) adalah $ 0.6905. Selama 24 jam terakhir, BARD diperdagangkan antara low $ 0.6852 dan high $ 0.7872, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBARD adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BARD telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -3.40% selama 24 jam, dan +8.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lombard (BARD)

--
----

$ 808.03K
$ 808.03K$ 808.03K

$ 690.50M
$ 690.50M$ 690.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Lombard saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 808.03K. Suplai beredar BARD adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 690.50M.

Riwayat Harga Lombard (BARD) USD

Pantau perubahan harga Lombard untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.024363-3.40%
30 Days$ -0.089-11.42%
60 Hari$ +0.5705+475.41%
90 Hari$ +0.5705+475.41%
Perubahan Harga Lombard Hari Ini

Hari ini, BARD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.024363 (-3.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lombard 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.089 (-11.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lombard 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BARD terlihat mengalami perubahan $ +0.5705 (+475.41%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lombard 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.5705 (+475.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lombard (BARD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lombard sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lombard (BARD)

Lombard sedang membangun pasar modal Bitcoin onchain untuk membuka potensi penuh dari aset penentu generasi ini. Didirikan pada tahun 2024, perusahaan ini memelopori integrasi Bitcoin ke dalam DeFi dengan LBTC — Bitcoin penghasil imbal hasil terkemuka, yang diamankan oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 lembaga aset digital — yang kini menjadi LST Bitcoin terbesar. Lombard sedang mengembangkan infrastruktur tumpukan penuh untuk mempercepat adopsi BTC onchain bagi pemegang, protokol, dan platform, yang mencakup aset BTC, SDK Staking, dan layanan pendukung. Perusahaan ini dibangun dan didukung oleh para pemimpin aset digital, termasuk DeFi Protocol, lembaga, dan exchange.

Lombard tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lombard Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BARD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lombard di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lombard dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lombard (USD)

Berapa nilai Lombard (BARD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lombard (BARD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lombard.

Cek prediksi harga Lombard sekarang!

Tokenomi Lombard (BARD)

Memahami tokenomi Lombard (BARD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BARD sekarang!

Cara membeli Lombard (BARD)

Ingin mengetahui cara membeli Lombard? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lombard di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BARD ke Mata Uang Lokal

1 Lombard(BARD) ke VND
18,170.5075
1 Lombard(BARD) ke AUD
A$1.06337
1 Lombard(BARD) ke GBP
0.52478
1 Lombard(BARD) ke EUR
0.59383
1 Lombard(BARD) ke USD
$0.6905
1 Lombard(BARD) ke MYR
RM2.88629
1 Lombard(BARD) ke TRY
29.07005
1 Lombard(BARD) ke JPY
¥105.6465
1 Lombard(BARD) ke ARS
ARS$1,002.170985
1 Lombard(BARD) ke RUB
56.09622
1 Lombard(BARD) ke INR
61.21973
1 Lombard(BARD) ke IDR
Rp11,508.32873
1 Lombard(BARD) ke PHP
40.732595
1 Lombard(BARD) ke EGP
￡E.32.66065
1 Lombard(BARD) ke BRL
R$3.694175
1 Lombard(BARD) ke CAD
C$0.973605
1 Lombard(BARD) ke BDT
84.247905
1 Lombard(BARD) ke NGN
993.51902
1 Lombard(BARD) ke COP
$2,645.588605
1 Lombard(BARD) ke ZAR
R.11.993985
1 Lombard(BARD) ke UAH
29.04243
1 Lombard(BARD) ke TZS
T.Sh.1,696.5585
1 Lombard(BARD) ke VES
Bs153.9815
1 Lombard(BARD) ke CLP
$650.451
1 Lombard(BARD) ke PKR
Rs195.16292
1 Lombard(BARD) ke KZT
363.223715
1 Lombard(BARD) ke THB
฿22.3722
1 Lombard(BARD) ke TWD
NT$21.39169
1 Lombard(BARD) ke AED
د.إ2.534135
1 Lombard(BARD) ke CHF
Fr0.5524
1 Lombard(BARD) ke HKD
HK$5.365185
1 Lombard(BARD) ke AMD
֏264.0472
1 Lombard(BARD) ke MAD
.د.م6.428555
1 Lombard(BARD) ke MXN
$12.822585
1 Lombard(BARD) ke SAR
ريال2.589375
1 Lombard(BARD) ke ETB
Br105.984845
1 Lombard(BARD) ke KES
KSh89.17117
1 Lombard(BARD) ke JOD
د.أ0.4895645
1 Lombard(BARD) ke PLN
2.54104
1 Lombard(BARD) ke RON
лв3.0382
1 Lombard(BARD) ke SEK
kr6.60118
1 Lombard(BARD) ke BGN
лв1.166945
1 Lombard(BARD) ke HUF
Ft230.854865
1 Lombard(BARD) ke CZK
14.548835
1 Lombard(BARD) ke KWD
د.ك0.211293
1 Lombard(BARD) ke ILS
2.257935
1 Lombard(BARD) ke BOB
Bs4.76445
1 Lombard(BARD) ke AZN
1.17385
1 Lombard(BARD) ke TJS
SM6.36641
1 Lombard(BARD) ke GEL
1.871255
1 Lombard(BARD) ke AOA
Kz630.0122
1 Lombard(BARD) ke BHD
.د.ب0.259628
1 Lombard(BARD) ke BMD
$0.6905
1 Lombard(BARD) ke DKK
kr4.46063
1 Lombard(BARD) ke HNL
L18.14634
1 Lombard(BARD) ke MUR
31.763
1 Lombard(BARD) ke NAD
$11.993985
1 Lombard(BARD) ke NOK
kr7.0431
1 Lombard(BARD) ke NZD
$1.222185
1 Lombard(BARD) ke PAB
B/.0.6905
1 Lombard(BARD) ke PGK
K2.948435
1 Lombard(BARD) ke QAR
ر.ق2.51342
1 Lombard(BARD) ke RSD
дин.70.08575
1 Lombard(BARD) ke UZS
soʻm8,220.23678
1 Lombard(BARD) ke ALL
L57.912235
1 Lombard(BARD) ke ANG
ƒ1.235995
1 Lombard(BARD) ke AWG
ƒ1.2429
1 Lombard(BARD) ke BBD
$1.381
1 Lombard(BARD) ke BAM
KM1.166945
1 Lombard(BARD) ke BIF
Fr2,036.2845
1 Lombard(BARD) ke BND
$0.89765
1 Lombard(BARD) ke BSD
$0.6905
1 Lombard(BARD) ke JMD
$110.721675
1 Lombard(BARD) ke KHR
2,773.08943
1 Lombard(BARD) ke KMF
Fr294.8435
1 Lombard(BARD) ke LAK
15,010.869265
1 Lombard(BARD) ke LKR
රු210.512735
1 Lombard(BARD) ke MDL
L11.814455
1 Lombard(BARD) ke MGA
Ar3,110.35725
1 Lombard(BARD) ke MOP
P5.524
1 Lombard(BARD) ke MVR
10.6337
1 Lombard(BARD) ke MWK
MK1,196.70555
1 Lombard(BARD) ke MZN
MT44.157475
1 Lombard(BARD) ke NPR
रु97.84385
1 Lombard(BARD) ke PYG
4,897.026
1 Lombard(BARD) ke RWF
Fr1,003.2965
1 Lombard(BARD) ke SBD
$5.67591
1 Lombard(BARD) ke SCR
9.618665
1 Lombard(BARD) ke SRD
$26.58425
1 Lombard(BARD) ke SVC
$6.03497
1 Lombard(BARD) ke SZL
L11.980175
1 Lombard(BARD) ke TMT
m2.41675
1 Lombard(BARD) ke TND
د.ت2.0431895
1 Lombard(BARD) ke TTD
$4.674685
1 Lombard(BARD) ke UGX
Sh2,413.988
1 Lombard(BARD) ke XAF
Fr392.204
1 Lombard(BARD) ke XCD
$1.86435
1 Lombard(BARD) ke XOF
Fr392.204
1 Lombard(BARD) ke XPF
Fr71.1215
1 Lombard(BARD) ke BWP
P9.287225
1 Lombard(BARD) ke BZD
$1.387905
1 Lombard(BARD) ke CVE
$66.17752
1 Lombard(BARD) ke DJF
Fr122.909
1 Lombard(BARD) ke DOP
$44.39915
1 Lombard(BARD) ke DZD
د.ج90.08263
1 Lombard(BARD) ke FJD
$1.57434
1 Lombard(BARD) ke GNF
Fr6,003.8975
1 Lombard(BARD) ke GTQ
Q5.28923
1 Lombard(BARD) ke GYD
$144.42498
1 Lombard(BARD) ke ISK
kr87.003

Sumber Daya Lombard

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lombard, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lombard
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lombard

Berapa nilai Lombard (BARD) hari ini?
Harga live BARD dalam USD adalah 0.6905 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BARD ke USD saat ini?
Harga BARD ke USD saat ini adalah $ 0.6905. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lombard?
Kapitalisasi pasar BARD adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BARD?
Suplai beredar BARD adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BARD?
BARD mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BARD?
BARD mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BARD?
Volume perdagangan 24 jam live BARD adalah $ 808.03K USD.
Akankah harga BARD naik lebih tinggi tahun ini?
BARD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BARD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:12:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lombard (BARD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BARD ke USD

Jumlah

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.6905 USD

Perdagangkan BARD

BARD/USDC
$0.6918
$0.6918$0.6918
-3.44%
BARD/USDT
$0.6922
$0.6922$0.6922
-3.36%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,855.19
$100,855.19$100,855.19

-1.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.64
$3,305.64$3,305.64

+0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.21
$155.21$155.21

-0.45%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0439
$1.0439$1.0439

+21.66%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,855.19
$100,855.19$100,855.19

-1.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,305.64
$3,305.64$3,305.64

+0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.21
$155.21$155.21

-0.45%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1964
$2.1964$2.1964

-1.70%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9997
$0.9997$0.9997

-1.61%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1168
$0.1168$0.1168

+133.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004054
$0.0004054$0.0004054

+170.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017200
$0.017200$0.017200

+1,620.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.672
$4.672$4.672

+367.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1168
$0.1168$0.1168

+133.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001632
$0.001632$0.001632

+50.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002145
$0.0000002145$0.0000002145

+43.00%