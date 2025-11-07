Apa yang dimaksud dengan Lombard (BARD)

Lombard sedang membangun pasar modal Bitcoin onchain untuk membuka potensi penuh dari aset penentu generasi ini. Didirikan pada tahun 2024, perusahaan ini memelopori integrasi Bitcoin ke dalam DeFi dengan LBTC — Bitcoin penghasil imbal hasil terkemuka, yang diamankan oleh konsorsium terdesentralisasi yang terdiri dari 14 lembaga aset digital — yang kini menjadi LST Bitcoin terbesar. Lombard sedang mengembangkan infrastruktur tumpukan penuh untuk mempercepat adopsi BTC onchain bagi pemegang, protokol, dan platform, yang mencakup aset BTC, SDK Staking, dan layanan pendukung. Perusahaan ini dibangun dan didukung oleh para pemimpin aset digital, termasuk DeFi Protocol, lembaga, dan exchange.

Lombard tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lombard Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BARD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Lombard di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lombard dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lombard (USD)

Berapa nilai Lombard (BARD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lombard (BARD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lombard.

Cek prediksi harga Lombard sekarang!

Tokenomi Lombard (BARD)

Memahami tokenomi Lombard (BARD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BARD sekarang!

Cara membeli Lombard (BARD)

Ingin mengetahui cara membeli Lombard? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lombard di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BARD ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Lombard

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lombard, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lombard Berapa nilai Lombard (BARD) hari ini? Harga live BARD dalam USD adalah 0.6905 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BARD ke USD saat ini? $ 0.6905 . Cobalah Harga BARD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Lombard? Kapitalisasi pasar BARD adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BARD? Suplai beredar BARD adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BARD? BARD mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BARD? BARD mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan BARD? Volume perdagangan 24 jam live BARD adalah $ 808.03K USD . Akankah harga BARD naik lebih tinggi tahun ini? BARD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BARD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Lombard (BARD)

