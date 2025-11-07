BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BAT hari ini adalah 0.2097 USD. Lacak informasi harga aktual BAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BAT hari ini adalah 0.2097 USD. Lacak informasi harga aktual BAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAT

Info Harga BAT

Penjelasan BAT

Whitepaper BAT

Situs Web Resmi BAT

Tokenomi BAT

Prakiraan Harga BAT

Riwayat BAT

Panduan Membeli BAT

Konverter BAT ke Mata Uang Fiat

Spot BAT

Futures USDT-M BAT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BAT

Harga BAT(BAT)

Harga Live 1 BAT ke USD:

$0.2097
$0.2097$0.2097
-2.55%1D
USD
Grafik Harga Live BAT (BAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:24 (UTC+8)

Informasi Harga BAT (BAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1856
$ 0.1856$ 0.1856
Low 24 Jam
$ 0.2235
$ 0.2235$ 0.2235
High 24 Jam

$ 0.1856
$ 0.1856$ 0.1856

$ 0.2235
$ 0.2235$ 0.2235

$ 1.920939641411345
$ 1.920939641411345$ 1.920939641411345

$ 0.06620930135250092
$ 0.06620930135250092$ 0.06620930135250092

-2.88%

-2.55%

+33.39%

+33.39%

Harga aktual BAT (BAT) adalah $ 0.2097. Selama 24 jam terakhir, BAT diperdagangkan antara low $ 0.1856 dan high $ 0.2235, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAT adalah $ 1.920939641411345, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06620930135250092.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAT telah berubah sebesar -2.88% selama 1 jam terakhir, -2.55% selama 24 jam, dan +33.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BAT (BAT)

No.144

$ 313.65M
$ 313.65M$ 313.65M

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

$ 314.55M
$ 314.55M$ 314.55M

1.50B
1.50B 1.50B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar BAT saat ini adalah $ 313.65M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.84M. Suplai beredar BAT adalah 1.50B, dan total suplainya sebesar 1500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 314.55M.

Riwayat Harga BAT (BAT) USD

Pantau perubahan harga BAT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005487-2.55%
30 Days$ +0.0666+46.54%
60 Hari$ +0.0549+35.46%
90 Hari$ +0.0542+34.85%
Perubahan Harga BAT Hari Ini

Hari ini, BAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.005487 (-2.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BAT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0666 (+46.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BAT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BAT terlihat mengalami perubahan $ +0.0549 (+35.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BAT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0542 (+34.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BAT (BAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga BAT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BAT (BAT)

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

BAT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BAT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BAT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BAT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BAT (USD)

Berapa nilai BAT (BAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BAT (BAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BAT.

Cek prediksi harga BAT sekarang!

Tokenomi BAT (BAT)

Memahami tokenomi BAT (BAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAT sekarang!

Cara membeli BAT (BAT)

Ingin mengetahui cara membeli BAT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BAT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BAT ke Mata Uang Lokal

1 BAT(BAT) ke VND
5,518.2555
1 BAT(BAT) ke AUD
A$0.322938
1 BAT(BAT) ke GBP
0.159372
1 BAT(BAT) ke EUR
0.180342
1 BAT(BAT) ke USD
$0.2097
1 BAT(BAT) ke MYR
RM0.876546
1 BAT(BAT) ke TRY
8.847243
1 BAT(BAT) ke JPY
¥31.8744
1 BAT(BAT) ke ARS
ARS$304.352289
1 BAT(BAT) ke RUB
17.036028
1 BAT(BAT) ke INR
18.594099
1 BAT(BAT) ke IDR
Rp3,494.998602
1 BAT(BAT) ke PHP
12.376494
1 BAT(BAT) ke EGP
￡E.9.91881
1 BAT(BAT) ke BRL
R$1.121895
1 BAT(BAT) ke CAD
C$0.295677
1 BAT(BAT) ke BDT
25.585497
1 BAT(BAT) ke NGN
301.724748
1 BAT(BAT) ke COP
$803.446677
1 BAT(BAT) ke ZAR
R.3.644586
1 BAT(BAT) ke UAH
8.819982
1 BAT(BAT) ke TZS
T.Sh.515.2329
1 BAT(BAT) ke VES
Bs47.6019
1 BAT(BAT) ke CLP
$197.7471
1 BAT(BAT) ke PKR
Rs59.269608
1 BAT(BAT) ke KZT
110.308491
1 BAT(BAT) ke THB
฿6.792183
1 BAT(BAT) ke TWD
NT$6.498603
1 BAT(BAT) ke AED
د.إ0.769599
1 BAT(BAT) ke CHF
Fr0.16776
1 BAT(BAT) ke HKD
HK$1.629369
1 BAT(BAT) ke AMD
֏80.18928
1 BAT(BAT) ke MAD
.د.م1.95021
1 BAT(BAT) ke MXN
$3.896226
1 BAT(BAT) ke SAR
ريال0.786375
1 BAT(BAT) ke ETB
Br32.270733
1 BAT(BAT) ke KES
KSh27.084852
1 BAT(BAT) ke JOD
د.أ0.1486773
1 BAT(BAT) ke PLN
0.771696
1 BAT(BAT) ke RON
лв0.92268
1 BAT(BAT) ke SEK
kr2.004732
1 BAT(BAT) ke BGN
лв0.354393
1 BAT(BAT) ke HUF
Ft70.109001
1 BAT(BAT) ke CZK
4.418379
1 BAT(BAT) ke KWD
د.ك0.0641682
1 BAT(BAT) ke ILS
0.685719
1 BAT(BAT) ke BOB
Bs1.44693
1 BAT(BAT) ke AZN
0.35649
1 BAT(BAT) ke TJS
SM1.933434
1 BAT(BAT) ke GEL
0.568287
1 BAT(BAT) ke AOA
Kz192.208923
1 BAT(BAT) ke BHD
.د.ب0.0790569
1 BAT(BAT) ke BMD
$0.2097
1 BAT(BAT) ke DKK
kr1.354662
1 BAT(BAT) ke HNL
L5.523498
1 BAT(BAT) ke MUR
9.6462
1 BAT(BAT) ke NAD
$3.642489
1 BAT(BAT) ke NOK
kr2.136843
1 BAT(BAT) ke NZD
$0.371169
1 BAT(BAT) ke PAB
B/.0.2097
1 BAT(BAT) ke PGK
K0.88074
1 BAT(BAT) ke QAR
ر.ق0.763308
1 BAT(BAT) ke RSD
дин.21.28455
1 BAT(BAT) ke UZS
soʻm2,526.505443
1 BAT(BAT) ke ALL
L17.583345
1 BAT(BAT) ke ANG
ƒ0.375363
1 BAT(BAT) ke AWG
ƒ0.37746
1 BAT(BAT) ke BBD
$0.4194
1 BAT(BAT) ke BAM
KM0.354393
1 BAT(BAT) ke BIF
Fr618.4053
1 BAT(BAT) ke BND
$0.27261
1 BAT(BAT) ke BSD
$0.2097
1 BAT(BAT) ke JMD
$33.625395
1 BAT(BAT) ke KHR
842.167782
1 BAT(BAT) ke KMF
Fr88.074
1 BAT(BAT) ke LAK
4,558.695561
1 BAT(BAT) ke LKR
රු63.931239
1 BAT(BAT) ke MDL
L3.5649
1 BAT(BAT) ke MGA
Ar944.59365
1 BAT(BAT) ke MOP
P1.6776
1 BAT(BAT) ke MVR
3.22938
1 BAT(BAT) ke MWK
MK364.062267
1 BAT(BAT) ke MZN
MT13.410315
1 BAT(BAT) ke NPR
रु29.71449
1 BAT(BAT) ke PYG
1,487.1924
1 BAT(BAT) ke RWF
Fr304.2747
1 BAT(BAT) ke SBD
$1.725831
1 BAT(BAT) ke SCR
3.155985
1 BAT(BAT) ke SRD
$8.07345
1 BAT(BAT) ke SVC
$1.832778
1 BAT(BAT) ke SZL
L3.640392
1 BAT(BAT) ke TMT
m0.73395
1 BAT(BAT) ke TND
د.ت0.6205023
1 BAT(BAT) ke TTD
$1.419669
1 BAT(BAT) ke UGX
Sh733.1112
1 BAT(BAT) ke XAF
Fr118.8999
1 BAT(BAT) ke XCD
$0.56619
1 BAT(BAT) ke XOF
Fr118.8999
1 BAT(BAT) ke XPF
Fr21.5991
1 BAT(BAT) ke BWP
P2.820465
1 BAT(BAT) ke BZD
$0.421497
1 BAT(BAT) ke CVE
$20.097648
1 BAT(BAT) ke DJF
Fr37.1169
1 BAT(BAT) ke DOP
$13.485807
1 BAT(BAT) ke DZD
د.ج27.361656
1 BAT(BAT) ke FJD
$0.478116
1 BAT(BAT) ke GNF
Fr1,823.3415
1 BAT(BAT) ke GTQ
Q1.606302
1 BAT(BAT) ke GYD
$43.860852
1 BAT(BAT) ke ISK
kr26.4222

Sumber Daya BAT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BAT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BAT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BAT

Berapa nilai BAT (BAT) hari ini?
Harga live BAT dalam USD adalah 0.2097 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAT ke USD saat ini?
Harga BAT ke USD saat ini adalah $ 0.2097. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BAT?
Kapitalisasi pasar BAT adalah $ 313.65M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAT?
Suplai beredar BAT adalah 1.50B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAT?
BAT mencapai harga ATH sebesar 1.920939641411345 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAT?
BAT mencapai harga ATL 0.06620930135250092 USD.
Berapa volume perdagangan BAT?
Volume perdagangan 24 jam live BAT adalah $ 4.84M USD.
Akankah harga BAT naik lebih tinggi tahun ini?
BAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:12:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BAT (BAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BAT ke USD

Jumlah

BAT
BAT
USD
USD

1 BAT = 0.2097 USD

Perdagangkan BAT

BAT/USDT
$0.2097
$0.2097$0.2097
-2.51%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,402.42
$101,402.42$101,402.42

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.94
$3,312.94$3,312.94

+0.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.92
$154.92$154.92

-0.64%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0576
$1.0576$1.0576

+23.26%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,402.42
$101,402.42$101,402.42

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.94
$3,312.94$3,312.94

+0.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.92
$154.92$154.92

-0.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2098
$2.2098$2.2098

-1.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0127
$1.0127$1.0127

-0.33%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0354
$0.0354$0.0354

-29.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004022
$0.0004022$0.0004022

+168.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012997
$0.012997$0.012997

+1,199.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.993
$3.993$3.993

+299.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007456
$0.007456$0.007456

+249.39%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001979
$0.001979$0.001979

+81.89%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002267
$0.0000002267$0.0000002267

+51.13%