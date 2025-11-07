BursaDEX+
Harga live Bondex hari ini adalah 0.06626 USD. Lacak informasi harga aktual BDXN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BDXN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bondex(BDXN)

$0.0659
+4.30%1D
USD
Grafik Harga Live Bondex (BDXN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:22:24 (UTC+8)

Informasi Harga Bondex (BDXN) (USD)

$ 0.06022
$ 0.09356
High 24 Jam

+0.24%

+4.30%

+137.57%

+137.57%

Harga aktual Bondex (BDXN) adalah $ 0.06626. Selama 24 jam terakhir, BDXN diperdagangkan antara low $ 0.06022 dan high $ 0.09356, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBDXN adalah $ 0.12438765238672689, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006823345159739133.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BDXN telah berubah sebesar +0.24% selama 1 jam terakhir, +4.30% selama 24 jam, dan +137.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bondex (BDXN)

$ 10.60M
$ 1.53M
$ 66.26M
160.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
16.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Bondex saat ini adalah $ 10.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.53M. Suplai beredar BDXN adalah 160.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.26M.

Riwayat Harga Bondex (BDXN) USD

Pantau perubahan harga Bondex untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0027169+4.30%
30 Days$ +0.0286+75.94%
60 Hari$ +0.02336+54.45%
90 Hari$ +0.02027+44.07%
Perubahan Harga Bondex Hari Ini

Hari ini, BDXN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0027169 (+4.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bondex 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0286 (+75.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bondex 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BDXN terlihat mengalami perubahan $ +0.02336 (+54.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bondex 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02027 (+44.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bondex (BDXN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bondex sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bondex (BDXN)

Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.

Bondex tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bondex Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BDXN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bondex di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bondex dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bondex (USD)

Berapa nilai Bondex (BDXN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bondex (BDXN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bondex.

Cek prediksi harga Bondex sekarang!

Tokenomi Bondex (BDXN)

Memahami tokenomi Bondex (BDXN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BDXN sekarang!

Cara membeli Bondex (BDXN)

Ingin mengetahui cara membeli Bondex? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bondex di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BDXN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Bondex

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bondex, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bondex
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bondex

Berapa nilai Bondex (BDXN) hari ini?
Harga live BDXN dalam USD adalah 0.06626 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BDXN ke USD saat ini?
Harga BDXN ke USD saat ini adalah $ 0.06626. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bondex?
Kapitalisasi pasar BDXN adalah $ 10.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BDXN?
Suplai beredar BDXN adalah 160.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BDXN?
BDXN mencapai harga ATH sebesar 0.12438765238672689 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BDXN?
BDXN mencapai harga ATL 0.006823345159739133 USD.
Berapa volume perdagangan BDXN?
Volume perdagangan 24 jam live BDXN adalah $ 1.53M USD.
Akankah harga BDXN naik lebih tinggi tahun ini?
BDXN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BDXN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bondex (BDXN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

