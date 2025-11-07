Apa yang dimaksud dengan BEAM (BEAM)

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

Prediksi Harga BEAM (USD)

Tokenomi BEAM (BEAM)

Memahami tokenomi BEAM (BEAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BEAM sekarang!

Sumber Daya BEAM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BEAM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai BEAM (BEAM) hari ini? Harga live BEAM dalam USD adalah 0.03529 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BEAM ke USD saat ini? $ 0.03529 . Berapa kapitalisasi pasar BEAM? Kapitalisasi pasar BEAM adalah $ 5.32M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BEAM? Suplai beredar BEAM adalah 150.75M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BEAM? BEAM mencapai harga ATH sebesar 3.1829798403 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BEAM? BEAM mencapai harga ATL 0.018501843100431303 USD . Berapa volume perdagangan BEAM? Volume perdagangan 24 jam live BEAM adalah $ 68.63K USD .

