Tokenomi Best Wallet (BEST)

Telusuri wawasan utama tentang Best Wallet (BEST), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:21:40 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Best Wallet (BEST)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Best Wallet (BEST), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 26.24M
$ 26.24M$ 26.24M
All-Time High:
$ 0.01628
$ 0.01628$ 0.01628
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.002624
$ 0.002624$ 0.002624

Informasi Best Wallet (BEST)

Best Wallet adalah ekosistem dompet Web3 multi-rantai yang didukung oleh token $BEST, dirancang untuk pengguna kripto ritel dan komunitas DeFi yang mencari platform aman dan lengkap untuk menyimpan, memperdagangkan, staking, dan mengakses token baru.

Situs Web Resmi:
https://bestwallet.com/en/
Whitepaper:
https://bestwallettoken.com/documents/whitepaper.pdf
Explorer Blok:
https://etherscan.io/address/0xba83b5ed3f12Bfa44f066f03eE0433419B74f469

Tokenomi Best Wallet (BEST): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Best Wallet (BEST) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BEST yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BEST yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BEST, jelajahi harga live token BEST!

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

