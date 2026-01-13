Harga Best Wallet Hari Ini

Harga live Best Wallet (BEST) hari ini adalah $ 0.002653, dengan perubahan 0.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BEST ke USD saat ini adalah $ 0.002653 per BEST.

Best Wallet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BEST. Selama 24 jam terakhir, BEST diperdagangkan antara $ 0.002571 (low) dan $ 0.002727 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BEST bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -10.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 110.73K.

Informasi Pasar Best Wallet (BEST)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 110.73K$ 110.73K $ 110.73K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.53M$ 26.53M $ 26.53M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Best Wallet saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 110.73K. Suplai beredar BEST adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.53M.