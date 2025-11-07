BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Backstage hari ini adalah 0.00554 USD. Lacak informasi harga aktual BKS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BKS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Backstage hari ini adalah 0.00554 USD. Lacak informasi harga aktual BKS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BKS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BKS

Info Harga BKS

Penjelasan BKS

Whitepaper BKS

Situs Web Resmi BKS

Tokenomi BKS

Prakiraan Harga BKS

Riwayat BKS

Panduan Membeli BKS

Konverter BKS ke Mata Uang Fiat

Spot BKS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Backstage

Harga Backstage(BKS)

Harga Live 1 BKS ke USD:

$0.00554
$0.00554$0.00554
-6.89%1D
USD
Grafik Harga Live Backstage (BKS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:14:26 (UTC+8)

Informasi Harga Backstage (BKS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00554
$ 0.00554$ 0.00554
Low 24 Jam
$ 0.00724
$ 0.00724$ 0.00724
High 24 Jam

$ 0.00554
$ 0.00554$ 0.00554

$ 0.00724
$ 0.00724$ 0.00724

--
----

--
----

-2.13%

-6.89%

-14.77%

-14.77%

Harga aktual Backstage (BKS) adalah $ 0.00554. Selama 24 jam terakhir, BKS diperdagangkan antara low $ 0.00554 dan high $ 0.00724, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBKS adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BKS telah berubah sebesar -2.13% selama 1 jam terakhir, -6.89% selama 24 jam, dan -14.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Backstage (BKS)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Backstage saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.88K. Suplai beredar BKS adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.54M.

Riwayat Harga Backstage (BKS) USD

Pantau perubahan harga Backstage untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00041-6.89%
30 Days$ -0.00096-14.77%
60 Hari$ -0.00096-14.77%
90 Hari$ -0.00096-14.77%
Perubahan Harga Backstage Hari Ini

Hari ini, BKS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00041 (-6.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Backstage 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00096 (-14.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Backstage 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BKS terlihat mengalami perubahan $ -0.00096 (-14.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Backstage 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00096 (-14.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Backstage (BKS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Backstage sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Backstage (BKS)

Backstage is the first full-cycle RWA EventFi Ecosystem, transforming the $2 trillion entertainment industry with blockchain, AI, and tokenized economies. Offering RWA-based smart products, NFT ticketing, and digital collectibles, it features DeFAI analytics for event optimization, crowdfunded financing, and a royalty-driven marketplace.

Backstage tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Backstage Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BKS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Backstage di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Backstage dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Backstage (USD)

Berapa nilai Backstage (BKS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Backstage (BKS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Backstage.

Cek prediksi harga Backstage sekarang!

Tokenomi Backstage (BKS)

Memahami tokenomi Backstage (BKS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BKS sekarang!

Cara membeli Backstage (BKS)

Ingin mengetahui cara membeli Backstage? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Backstage di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BKS ke Mata Uang Lokal

1 Backstage(BKS) ke VND
145.7851
1 Backstage(BKS) ke AUD
A$0.0085316
1 Backstage(BKS) ke GBP
0.0042104
1 Backstage(BKS) ke EUR
0.0047644
1 Backstage(BKS) ke USD
$0.00554
1 Backstage(BKS) ke MYR
RM0.0231572
1 Backstage(BKS) ke TRY
0.233234
1 Backstage(BKS) ke JPY
¥0.84762
1 Backstage(BKS) ke ARS
ARS$8.0405898
1 Backstage(BKS) ke RUB
0.4500696
1 Backstage(BKS) ke INR
0.4911764
1 Backstage(BKS) ke IDR
Rp92.3332964
1 Backstage(BKS) ke PHP
0.3268046
1 Backstage(BKS) ke EGP
￡E.0.262042
1 Backstage(BKS) ke BRL
R$0.029639
1 Backstage(BKS) ke CAD
C$0.0078114
1 Backstage(BKS) ke BDT
0.6759354
1 Backstage(BKS) ke NGN
7.9711736
1 Backstage(BKS) ke COP
$21.2260114
1 Backstage(BKS) ke ZAR
R.0.0962298
1 Backstage(BKS) ke UAH
0.2330124
1 Backstage(BKS) ke TZS
T.Sh.13.61178
1 Backstage(BKS) ke VES
Bs1.23542
1 Backstage(BKS) ke CLP
$5.21868
1 Backstage(BKS) ke PKR
Rs1.5658256
1 Backstage(BKS) ke KZT
2.9142062
1 Backstage(BKS) ke THB
฿0.179496
1 Backstage(BKS) ke TWD
NT$0.1716292
1 Backstage(BKS) ke AED
د.إ0.0203318
1 Backstage(BKS) ke CHF
Fr0.004432
1 Backstage(BKS) ke HKD
HK$0.0430458
1 Backstage(BKS) ke AMD
֏2.118496
1 Backstage(BKS) ke MAD
.د.م0.0515774
1 Backstage(BKS) ke MXN
$0.1028778
1 Backstage(BKS) ke SAR
ريال0.020775
1 Backstage(BKS) ke ETB
Br0.8503346
1 Backstage(BKS) ke KES
KSh0.7154356
1 Backstage(BKS) ke JOD
د.أ0.00392786
1 Backstage(BKS) ke PLN
0.0203872
1 Backstage(BKS) ke RON
лв0.024376
1 Backstage(BKS) ke SEK
kr0.0529624
1 Backstage(BKS) ke BGN
лв0.0093626
1 Backstage(BKS) ke HUF
Ft1.8521882
1 Backstage(BKS) ke CZK
0.1167278
1 Backstage(BKS) ke KWD
د.ك0.00169524
1 Backstage(BKS) ke ILS
0.0181158
1 Backstage(BKS) ke BOB
Bs0.038226
1 Backstage(BKS) ke AZN
0.009418
1 Backstage(BKS) ke TJS
SM0.0510788
1 Backstage(BKS) ke GEL
0.0150134
1 Backstage(BKS) ke AOA
Kz5.054696
1 Backstage(BKS) ke BHD
.د.ب0.00208304
1 Backstage(BKS) ke BMD
$0.00554
1 Backstage(BKS) ke DKK
kr0.0357884
1 Backstage(BKS) ke HNL
L0.1455912
1 Backstage(BKS) ke MUR
0.25484
1 Backstage(BKS) ke NAD
$0.0962298
1 Backstage(BKS) ke NOK
kr0.056508
1 Backstage(BKS) ke NZD
$0.0098058
1 Backstage(BKS) ke PAB
B/.0.00554
1 Backstage(BKS) ke PGK
K0.0236558
1 Backstage(BKS) ke QAR
ر.ق0.0201656
1 Backstage(BKS) ke RSD
дин.0.56231
1 Backstage(BKS) ke UZS
soʻm65.9523704
1 Backstage(BKS) ke ALL
L0.4646398
1 Backstage(BKS) ke ANG
ƒ0.0099166
1 Backstage(BKS) ke AWG
ƒ0.009972
1 Backstage(BKS) ke BBD
$0.01108
1 Backstage(BKS) ke BAM
KM0.0093626
1 Backstage(BKS) ke BIF
Fr16.33746
1 Backstage(BKS) ke BND
$0.007202
1 Backstage(BKS) ke BSD
$0.00554
1 Backstage(BKS) ke JMD
$0.888339
1 Backstage(BKS) ke KHR
22.2489724
1 Backstage(BKS) ke KMF
Fr2.36558
1 Backstage(BKS) ke LAK
120.4347802
1 Backstage(BKS) ke LKR
රු1.6889798
1 Backstage(BKS) ke MDL
L0.0947894
1 Backstage(BKS) ke MGA
Ar24.95493
1 Backstage(BKS) ke MOP
P0.04432
1 Backstage(BKS) ke MVR
0.085316
1 Backstage(BKS) ke MWK
MK9.601374
1 Backstage(BKS) ke MZN
MT0.354283
1 Backstage(BKS) ke NPR
रु0.785018
1 Backstage(BKS) ke PYG
39.28968
1 Backstage(BKS) ke RWF
Fr8.04962
1 Backstage(BKS) ke SBD
$0.0455388
1 Backstage(BKS) ke SCR
0.0771722
1 Backstage(BKS) ke SRD
$0.21329
1 Backstage(BKS) ke SVC
$0.0484196
1 Backstage(BKS) ke SZL
L0.096119
1 Backstage(BKS) ke TMT
m0.01939
1 Backstage(BKS) ke TND
د.ت0.01639286
1 Backstage(BKS) ke TTD
$0.0375058
1 Backstage(BKS) ke UGX
Sh19.36784
1 Backstage(BKS) ke XAF
Fr3.14672
1 Backstage(BKS) ke XCD
$0.014958
1 Backstage(BKS) ke XOF
Fr3.14672
1 Backstage(BKS) ke XPF
Fr0.57062
1 Backstage(BKS) ke BWP
P0.074513
1 Backstage(BKS) ke BZD
$0.0111354
1 Backstage(BKS) ke CVE
$0.5309536
1 Backstage(BKS) ke DJF
Fr0.98612
1 Backstage(BKS) ke DOP
$0.356222
1 Backstage(BKS) ke DZD
د.ج0.7227484
1 Backstage(BKS) ke FJD
$0.0126312
1 Backstage(BKS) ke GNF
Fr48.1703
1 Backstage(BKS) ke GTQ
Q0.0424364
1 Backstage(BKS) ke GYD
$1.1587464
1 Backstage(BKS) ke ISK
kr0.69804

Sumber Daya Backstage

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Backstage, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Backstage
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Backstage

Berapa nilai Backstage (BKS) hari ini?
Harga live BKS dalam USD adalah 0.00554 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BKS ke USD saat ini?
Harga BKS ke USD saat ini adalah $ 0.00554. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Backstage?
Kapitalisasi pasar BKS adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BKS?
Suplai beredar BKS adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BKS?
BKS mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BKS?
BKS mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BKS?
Volume perdagangan 24 jam live BKS adalah $ 8.88K USD.
Akankah harga BKS naik lebih tinggi tahun ini?
BKS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BKS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:14:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Backstage (BKS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BKS ke USD

Jumlah

BKS
BKS
USD
USD

1 BKS = 0.00554 USD

Perdagangkan BKS

BKS/USDT
$0.00554
$0.00554$0.00554
-6.89%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,634.70
$100,634.70$100,634.70

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.98
$3,300.98$3,300.98

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.05
$155.05$155.05

-0.55%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0309
$1.0309$1.0309

+20.15%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,634.70
$100,634.70$100,634.70

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.98
$3,300.98$3,300.98

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.05
$155.05$155.05

-0.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1955
$2.1955$2.1955

-1.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9985
$0.9985$0.9985

-1.73%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1157
$0.1157$0.1157

+131.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004059
$0.0004059$0.0004059

+170.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017880
$0.017880$0.017880

+1,688.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.681
$4.681$4.681

+368.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1157
$0.1157$0.1157

+131.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001633
$0.001633$0.001633

+50.09%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002165
$0.0000002165$0.0000002165

+44.33%