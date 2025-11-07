BursaDEX+
Harga live BluWhale AI hari ini adalah 0.01671 USD. Lacak informasi harga aktual BLUAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLUAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BluWhale AI(BLUAI)

Harga Live 1 BLUAI ke USD:

$0.01663
-3.98%1D
USD
Grafik Harga Live BluWhale AI (BLUAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:23 (UTC+8)

Informasi Harga BluWhale AI (BLUAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01415
Low 24 Jam
$ 0.0213
High 24 Jam

$ 0.01415
$ 0.0213
--
--
+9.14%

-3.98%

-24.29%

-24.29%

Harga aktual BluWhale AI (BLUAI) adalah $ 0.01671. Selama 24 jam terakhir, BLUAI diperdagangkan antara low $ 0.01415 dan high $ 0.0213, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLUAI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLUAI telah berubah sebesar +9.14% selama 1 jam terakhir, -3.98% selama 24 jam, dan -24.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BluWhale AI (BLUAI)

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 167.10M
$ 167.10M$ 167.10M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Kapitalisasi Pasar BluWhale AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.96M. Suplai beredar BLUAI adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 167.10M.

Riwayat Harga BluWhale AI (BLUAI) USD

Pantau perubahan harga BluWhale AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006893-3.98%
30 Days$ +0.01171+234.20%
60 Hari$ +0.01171+234.20%
90 Hari$ +0.01171+234.20%
Perubahan Harga BluWhale AI Hari Ini

Hari ini, BLUAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0006893 (-3.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BluWhale AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01171 (+234.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BluWhale AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BLUAI terlihat mengalami perubahan $ +0.01171 (+234.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BluWhale AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01171 (+234.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BluWhale AI (BLUAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga BluWhale AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale adalah Intelligence Layer Web3 yang mendukung aplikasi pintar, agen AI, dan model melalui orkestrasi sumber daya yang memanfaatkan protokol konteks model untuk penskalaan on-chain. Selama beberapa tahun terakhir, Bluwhale telah mengembangkan jaringan AI-nya (pasar dua sisi) menjadi 4.780 akun perusahaan dan lebih dari 3.500.000 dompet unik, serta memproses lebih dari 800 juta dompet menjadi struktur grafik universal di 37 rantai. Meskipun Graph, OriginTrail, dan MindNetwork merancang infrastruktur serupa, skalabilitas mereka untuk AI sangat dibatasi oleh jumlah dan kecepatan node yang dapat dibuat dan dioperasikan oleh subgraf.

BluWhale AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BluWhale AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BLUAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BluWhale AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BluWhale AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BluWhale AI (USD)

Berapa nilai BluWhale AI (BLUAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BluWhale AI (BLUAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BluWhale AI.

Cek prediksi harga BluWhale AI sekarang!

Tokenomi BluWhale AI (BLUAI)

Memahami tokenomi BluWhale AI (BLUAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUAI sekarang!

Cara membeli BluWhale AI (BLUAI)

Ingin mengetahui cara membeli BluWhale AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BluWhale AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLUAI ke Mata Uang Lokal

1 BluWhale AI(BLUAI) ke VND
439.72365
1 BluWhale AI(BLUAI) ke AUD
A$0.0257334
1 BluWhale AI(BLUAI) ke GBP
0.0126996
1 BluWhale AI(BLUAI) ke EUR
0.0143706
1 BluWhale AI(BLUAI) ke USD
$0.01671
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MYR
RM0.0698478
1 BluWhale AI(BLUAI) ke TRY
0.7049949
1 BluWhale AI(BLUAI) ke JPY
¥2.53992
1 BluWhale AI(BLUAI) ke ARS
ARS$24.2523927
1 BluWhale AI(BLUAI) ke RUB
1.3575204
1 BluWhale AI(BLUAI) ke INR
1.4816757
1 BluWhale AI(BLUAI) ke IDR
Rp278.4998886
1 BluWhale AI(BLUAI) ke PHP
0.9847203
1 BluWhale AI(BLUAI) ke EGP
￡E.0.790383
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BRL
R$0.0893985
1 BluWhale AI(BLUAI) ke CAD
C$0.0235611
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BDT
2.0387871
1 BluWhale AI(BLUAI) ke NGN
24.0430164
1 BluWhale AI(BLUAI) ke COP
$64.0228611
1 BluWhale AI(BLUAI) ke ZAR
R.0.2902527
1 BluWhale AI(BLUAI) ke UAH
0.7028226
1 BluWhale AI(BLUAI) ke TZS
T.Sh.41.05647
1 BluWhale AI(BLUAI) ke VES
Bs3.79317
1 BluWhale AI(BLUAI) ke CLP
$15.75753
1 BluWhale AI(BLUAI) ke PKR
Rs4.7229144
1 BluWhale AI(BLUAI) ke KZT
8.7899613
1 BluWhale AI(BLUAI) ke THB
฿0.541404
1 BluWhale AI(BLUAI) ke TWD
NT$0.5178429
1 BluWhale AI(BLUAI) ke AED
د.إ0.0613257
1 BluWhale AI(BLUAI) ke CHF
Fr0.013368
1 BluWhale AI(BLUAI) ke HKD
HK$0.1298367
1 BluWhale AI(BLUAI) ke AMD
֏6.389904
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MAD
.د.م0.155403
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MXN
$0.3103047
1 BluWhale AI(BLUAI) ke SAR
ريال0.0626625
1 BluWhale AI(BLUAI) ke ETB
Br2.5715019
1 BluWhale AI(BLUAI) ke KES
KSh2.1582636
1 BluWhale AI(BLUAI) ke JOD
د.أ0.01184739
1 BluWhale AI(BLUAI) ke PLN
0.0614928
1 BluWhale AI(BLUAI) ke RON
лв0.073524
1 BluWhale AI(BLUAI) ke SEK
kr0.1599147
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BGN
лв0.0282399
1 BluWhale AI(BLUAI) ke HUF
Ft5.5884924
1 BluWhale AI(BLUAI) ke CZK
0.3520797
1 BluWhale AI(BLUAI) ke KWD
د.ك0.00511326
1 BluWhale AI(BLUAI) ke ILS
0.0546417
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BOB
Bs0.115299
1 BluWhale AI(BLUAI) ke AZN
0.028407
1 BluWhale AI(BLUAI) ke TJS
SM0.1540662
1 BluWhale AI(BLUAI) ke GEL
0.0452841
1 BluWhale AI(BLUAI) ke AOA
Kz15.3162189
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BHD
.د.ب0.00628296
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BMD
$0.01671
1 BluWhale AI(BLUAI) ke DKK
kr0.1079466
1 BluWhale AI(BLUAI) ke HNL
L0.4401414
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MUR
0.76866
1 BluWhale AI(BLUAI) ke NAD
$0.2902527
1 BluWhale AI(BLUAI) ke NOK
kr0.1702749
1 BluWhale AI(BLUAI) ke NZD
$0.0295767
1 BluWhale AI(BLUAI) ke PAB
B/.0.01671
1 BluWhale AI(BLUAI) ke PGK
K0.070182
1 BluWhale AI(BLUAI) ke QAR
ر.ق0.0608244
1 BluWhale AI(BLUAI) ke RSD
дин.1.6963992
1 BluWhale AI(BLUAI) ke UZS
soʻm201.3252549
1 BluWhale AI(BLUAI) ke ALL
L1.4011335
1 BluWhale AI(BLUAI) ke ANG
ƒ0.0299109
1 BluWhale AI(BLUAI) ke AWG
ƒ0.030078
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BBD
$0.03342
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BAM
KM0.0282399
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BIF
Fr49.27779
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BND
$0.021723
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BSD
$0.01671
1 BluWhale AI(BLUAI) ke JMD
$2.6794485
1 BluWhale AI(BLUAI) ke KHR
67.1083626
1 BluWhale AI(BLUAI) ke KMF
Fr7.0182
1 BluWhale AI(BLUAI) ke LAK
363.2608623
1 BluWhale AI(BLUAI) ke LKR
රු5.0943777
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MDL
L0.28407
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MGA
Ar75.270195
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MOP
P0.13368
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MVR
0.257334
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MWK
MK29.0103981
1 BluWhale AI(BLUAI) ke MZN
MT1.0686045
1 BluWhale AI(BLUAI) ke NPR
रु2.367807
1 BluWhale AI(BLUAI) ke PYG
118.50732
1 BluWhale AI(BLUAI) ke RWF
Fr24.24621
1 BluWhale AI(BLUAI) ke SBD
$0.1375233
1 BluWhale AI(BLUAI) ke SCR
0.2411253
1 BluWhale AI(BLUAI) ke SRD
$0.643335
1 BluWhale AI(BLUAI) ke SVC
$0.1460454
1 BluWhale AI(BLUAI) ke SZL
L0.2900856
1 BluWhale AI(BLUAI) ke TMT
m0.058485
1 BluWhale AI(BLUAI) ke TND
د.ت0.04944489
1 BluWhale AI(BLUAI) ke TTD
$0.1131267
1 BluWhale AI(BLUAI) ke UGX
Sh58.41816
1 BluWhale AI(BLUAI) ke XAF
Fr9.49128
1 BluWhale AI(BLUAI) ke XCD
$0.045117
1 BluWhale AI(BLUAI) ke XOF
Fr9.49128
1 BluWhale AI(BLUAI) ke XPF
Fr1.72113
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BWP
P0.2247495
1 BluWhale AI(BLUAI) ke BZD
$0.0335871
1 BluWhale AI(BLUAI) ke CVE
$1.6014864
1 BluWhale AI(BLUAI) ke DJF
Fr2.95767
1 BluWhale AI(BLUAI) ke DOP
$1.0746201
1 BluWhale AI(BLUAI) ke DZD
د.ج2.1816576
1 BluWhale AI(BLUAI) ke FJD
$0.0380988
1 BluWhale AI(BLUAI) ke GNF
Fr145.29345
1 BluWhale AI(BLUAI) ke GTQ
Q0.1279986
1 BluWhale AI(BLUAI) ke GYD
$3.4950636
1 BluWhale AI(BLUAI) ke ISK
kr2.10546

Sumber Daya BluWhale AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BluWhale AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BluWhale AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BluWhale AI

Berapa nilai BluWhale AI (BLUAI) hari ini?
Harga live BLUAI dalam USD adalah 0.01671 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLUAI ke USD saat ini?
Harga BLUAI ke USD saat ini adalah $ 0.01671. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BluWhale AI?
Kapitalisasi pasar BLUAI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLUAI?
Suplai beredar BLUAI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLUAI?
BLUAI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLUAI?
BLUAI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BLUAI?
Volume perdagangan 24 jam live BLUAI adalah $ 1.96M USD.
Akankah harga BLUAI naik lebih tinggi tahun ini?
BLUAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BluWhale AI (BLUAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

