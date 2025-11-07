BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bifrost hari ini adalah 0.0901 USD. Lacak informasi harga aktual BNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BNC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bifrost hari ini adalah 0.0901 USD. Lacak informasi harga aktual BNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BNC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BNC

Info Harga BNC

Penjelasan BNC

Whitepaper BNC

Situs Web Resmi BNC

Tokenomi BNC

Prakiraan Harga BNC

Riwayat BNC

Panduan Membeli BNC

Konverter BNC ke Mata Uang Fiat

Spot BNC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bifrost

Harga Bifrost(BNC)

Harga Live 1 BNC ke USD:

$0.09006
$0.09006$0.09006
+0.15%1D
USD
Grafik Harga Live Bifrost (BNC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:16:06 (UTC+8)

Informasi Harga Bifrost (BNC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0892
$ 0.0892$ 0.0892
Low 24 Jam
$ 0.09251
$ 0.09251$ 0.09251
High 24 Jam

$ 0.0892
$ 0.0892$ 0.0892

$ 0.09251
$ 0.09251$ 0.09251

$ 6.767289497189354
$ 6.767289497189354$ 6.767289497189354

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

+0.15%

+5.10%

+5.10%

Harga aktual Bifrost (BNC) adalah $ 0.0901. Selama 24 jam terakhir, BNC diperdagangkan antara low $ 0.0892 dan high $ 0.09251, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBNC adalah $ 6.767289497189354, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BNC telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, +0.15% selama 24 jam, dan +5.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bifrost (BNC)

No.1479

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

$ 63.06K
$ 63.06K$ 63.06K

$ 7.21M
$ 7.21M$ 7.21M

44.28M
44.28M 44.28M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

80,000,000
80,000,000 80,000,000

55.34%

2021-10-21 00:00:00

BNC

Kapitalisasi Pasar Bifrost saat ini adalah $ 3.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.06K. Suplai beredar BNC adalah 44.28M, dan total suplainya sebesar 80000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.21M.

Riwayat Harga Bifrost (BNC) USD

Pantau perubahan harga Bifrost untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001349+0.15%
30 Days$ -0.01208-11.83%
60 Hari$ -0.01247-12.16%
90 Hari$ -0.02349-20.68%
Perubahan Harga Bifrost Hari Ini

Hari ini, BNC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001349 (+0.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bifrost 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01208 (-11.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bifrost 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BNC terlihat mengalami perubahan $ -0.01247 (-12.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bifrost 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02349 (-20.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bifrost (BNC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bifrost sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bifrost Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BNC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bifrost di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bifrost dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bifrost (USD)

Berapa nilai Bifrost (BNC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bifrost (BNC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bifrost.

Cek prediksi harga Bifrost sekarang!

Tokenomi Bifrost (BNC)

Memahami tokenomi Bifrost (BNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BNC sekarang!

Cara membeli Bifrost (BNC)

Ingin mengetahui cara membeli Bifrost? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bifrost di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BNC ke Mata Uang Lokal

1 Bifrost(BNC) ke VND
2,370.9815
1 Bifrost(BNC) ke AUD
A$0.138754
1 Bifrost(BNC) ke GBP
0.068476
1 Bifrost(BNC) ke EUR
0.077486
1 Bifrost(BNC) ke USD
$0.0901
1 Bifrost(BNC) ke MYR
RM0.376618
1 Bifrost(BNC) ke TRY
3.79321
1 Bifrost(BNC) ke JPY
¥13.7853
1 Bifrost(BNC) ke ARS
ARS$130.768437
1 Bifrost(BNC) ke RUB
7.319724
1 Bifrost(BNC) ke INR
7.988266
1 Bifrost(BNC) ke IDR
Rp1,501.666066
1 Bifrost(BNC) ke PHP
5.314999
1 Bifrost(BNC) ke EGP
￡E.4.26173
1 Bifrost(BNC) ke BRL
R$0.482035
1 Bifrost(BNC) ke CAD
C$0.127041
1 Bifrost(BNC) ke BDT
10.993101
1 Bifrost(BNC) ke NGN
129.639484
1 Bifrost(BNC) ke COP
$345.210041
1 Bifrost(BNC) ke ZAR
R.1.565037
1 Bifrost(BNC) ke UAH
3.789606
1 Bifrost(BNC) ke TZS
T.Sh.221.3757
1 Bifrost(BNC) ke VES
Bs20.0923
1 Bifrost(BNC) ke CLP
$84.8742
1 Bifrost(BNC) ke PKR
Rs25.465864
1 Bifrost(BNC) ke KZT
47.395303
1 Bifrost(BNC) ke THB
฿2.91924
1 Bifrost(BNC) ke TWD
NT$2.791298
1 Bifrost(BNC) ke AED
د.إ0.330667
1 Bifrost(BNC) ke CHF
Fr0.07208
1 Bifrost(BNC) ke HKD
HK$0.700077
1 Bifrost(BNC) ke AMD
֏34.45424
1 Bifrost(BNC) ke MAD
.د.م0.838831
1 Bifrost(BNC) ke MXN
$1.673157
1 Bifrost(BNC) ke SAR
ريال0.337875
1 Bifrost(BNC) ke ETB
Br13.829449
1 Bifrost(BNC) ke KES
KSh11.635514
1 Bifrost(BNC) ke JOD
د.أ0.0638809
1 Bifrost(BNC) ke PLN
0.331568
1 Bifrost(BNC) ke RON
лв0.39644
1 Bifrost(BNC) ke SEK
kr0.861356
1 Bifrost(BNC) ke BGN
лв0.152269
1 Bifrost(BNC) ke HUF
Ft30.123133
1 Bifrost(BNC) ke CZK
1.898407
1 Bifrost(BNC) ke KWD
د.ك0.0275706
1 Bifrost(BNC) ke ILS
0.294627
1 Bifrost(BNC) ke BOB
Bs0.62169
1 Bifrost(BNC) ke AZN
0.15317
1 Bifrost(BNC) ke TJS
SM0.830722
1 Bifrost(BNC) ke GEL
0.244171
1 Bifrost(BNC) ke AOA
Kz82.20724
1 Bifrost(BNC) ke BHD
.د.ب0.0338776
1 Bifrost(BNC) ke BMD
$0.0901
1 Bifrost(BNC) ke DKK
kr0.582046
1 Bifrost(BNC) ke HNL
L2.367828
1 Bifrost(BNC) ke MUR
4.1446
1 Bifrost(BNC) ke NAD
$1.565037
1 Bifrost(BNC) ke NOK
kr0.91902
1 Bifrost(BNC) ke NZD
$0.159477
1 Bifrost(BNC) ke PAB
B/.0.0901
1 Bifrost(BNC) ke PGK
K0.384727
1 Bifrost(BNC) ke QAR
ر.ق0.327964
1 Bifrost(BNC) ke RSD
дин.9.14515
1 Bifrost(BNC) ke UZS
soʻm1,072.618876
1 Bifrost(BNC) ke ALL
L7.556687
1 Bifrost(BNC) ke ANG
ƒ0.161279
1 Bifrost(BNC) ke AWG
ƒ0.16218
1 Bifrost(BNC) ke BBD
$0.1802
1 Bifrost(BNC) ke BAM
KM0.152269
1 Bifrost(BNC) ke BIF
Fr265.7049
1 Bifrost(BNC) ke BND
$0.11713
1 Bifrost(BNC) ke BSD
$0.0901
1 Bifrost(BNC) ke JMD
$14.447535
1 Bifrost(BNC) ke KHR
361.847006
1 Bifrost(BNC) ke KMF
Fr38.4727
1 Bifrost(BNC) ke LAK
1,958.695613
1 Bifrost(BNC) ke LKR
රු27.468787
1 Bifrost(BNC) ke MDL
L1.541611
1 Bifrost(BNC) ke MGA
Ar405.85545
1 Bifrost(BNC) ke MOP
P0.7208
1 Bifrost(BNC) ke MVR
1.38754
1 Bifrost(BNC) ke MWK
MK156.15231
1 Bifrost(BNC) ke MZN
MT5.761895
1 Bifrost(BNC) ke NPR
रु12.76717
1 Bifrost(BNC) ke PYG
638.9892
1 Bifrost(BNC) ke RWF
Fr130.9153
1 Bifrost(BNC) ke SBD
$0.740622
1 Bifrost(BNC) ke SCR
1.255093
1 Bifrost(BNC) ke SRD
$3.46885
1 Bifrost(BNC) ke SVC
$0.787474
1 Bifrost(BNC) ke SZL
L1.563235
1 Bifrost(BNC) ke TMT
m0.31535
1 Bifrost(BNC) ke TND
د.ت0.2666059
1 Bifrost(BNC) ke TTD
$0.609977
1 Bifrost(BNC) ke UGX
Sh314.9896
1 Bifrost(BNC) ke XAF
Fr51.1768
1 Bifrost(BNC) ke XCD
$0.24327
1 Bifrost(BNC) ke XOF
Fr51.1768
1 Bifrost(BNC) ke XPF
Fr9.2803
1 Bifrost(BNC) ke BWP
P1.211845
1 Bifrost(BNC) ke BZD
$0.181101
1 Bifrost(BNC) ke CVE
$8.635184
1 Bifrost(BNC) ke DJF
Fr16.0378
1 Bifrost(BNC) ke DOP
$5.79343
1 Bifrost(BNC) ke DZD
د.ج11.754446
1 Bifrost(BNC) ke FJD
$0.205428
1 Bifrost(BNC) ke GNF
Fr783.4195
1 Bifrost(BNC) ke GTQ
Q0.690166
1 Bifrost(BNC) ke GYD
$18.845316
1 Bifrost(BNC) ke ISK
kr11.3526

Sumber Daya Bifrost

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bifrost, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bifrost
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bifrost

Berapa nilai Bifrost (BNC) hari ini?
Harga live BNC dalam USD adalah 0.0901 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BNC ke USD saat ini?
Harga BNC ke USD saat ini adalah $ 0.0901. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bifrost?
Kapitalisasi pasar BNC adalah $ 3.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BNC?
Suplai beredar BNC adalah 44.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BNC?
BNC mencapai harga ATH sebesar 6.767289497189354 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BNC?
BNC mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BNC?
Volume perdagangan 24 jam live BNC adalah $ 63.06K USD.
Akankah harga BNC naik lebih tinggi tahun ini?
BNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:16:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bifrost (BNC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BNC ke USD

Jumlah

BNC
BNC
USD
USD

1 BNC = 0.0901 USD

Perdagangkan BNC

BNC/USDT
$0.09006
$0.09006$0.09006
+0.26%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,616.11
$100,616.11$100,616.11

-1.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.59
$3,299.59$3,299.59

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.87
$154.87$154.87

-0.67%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0159
$1.0159$1.0159

+18.40%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,616.11
$100,616.11$100,616.11

-1.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.59
$3,299.59$3,299.59

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.87
$154.87$154.87

-0.67%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1958
$2.1958$2.1958

-1.73%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9982
$0.9982$0.9982

-1.76%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1143
$0.1143$0.1143

+128.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004062
$0.0004062$0.0004062

+170.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016830
$0.016830$0.016830

+1,583.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.670
$4.670$4.670

+367.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1143
$0.1143$0.1143

+128.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.003981
$0.003981$0.003981

+86.55%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001640
$0.001640$0.001640

+50.73%