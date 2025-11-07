Apa yang dimaksud dengan Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Prediksi Harga Bifrost (USD)

Berapa nilai Bifrost (BNC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bifrost (BNC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bifrost.

Tokenomi Bifrost (BNC)

Memahami tokenomi Bifrost (BNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BNC sekarang!

Cara membeli Bifrost (BNC)

BNC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Bifrost

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bifrost, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bifrost Berapa nilai Bifrost (BNC) hari ini? Harga live BNC dalam USD adalah 0.0901 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BNC ke USD saat ini? $ 0.0901 . Cobalah Harga BNC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bifrost? Kapitalisasi pasar BNC adalah $ 3.99M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BNC? Suplai beredar BNC adalah 44.28M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BNC? BNC mencapai harga ATH sebesar 6.767289497189354 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BNC? BNC mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan BNC? Volume perdagangan 24 jam live BNC adalah $ 63.06K USD . Akankah harga BNC naik lebih tinggi tahun ini? BNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

