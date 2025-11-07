BursaDEX+
Harga live Binary Token hari ini adalah 0.00202 USD. Lacak informasi harga aktual BNRY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BNRY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Binary Token(BNRY)

Harga Live 1 BNRY ke USD:

$0.00202
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Binary Token (BNRY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:46 (UTC+8)

Informasi Harga Binary Token (BNRY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00181
Low 24 Jam
$ 0.00209
High 24 Jam

$ 0.00181
$ 0.00209
--
--
+0.49%

0.00%

-33.34%

-33.34%

Harga aktual Binary Token (BNRY) adalah $ 0.00202. Selama 24 jam terakhir, BNRY diperdagangkan antara low $ 0.00181 dan high $ 0.00209, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBNRY adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BNRY telah berubah sebesar +0.49% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -33.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Binary Token (BNRY)

--
$ 17.00K
$ 17.00K

$ 20.20M
$ 20.20M

--
10,000,000,000
10,000,000,000

OP

Kapitalisasi Pasar Binary Token saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 17.00K. Suplai beredar BNRY adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.20M.

Riwayat Harga Binary Token (BNRY) USD

Pantau perubahan harga Binary Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00351-63.48%
60 Hari$ -0.00808-80.00%
90 Hari$ -0.00857-80.93%
Perubahan Harga Binary Token Hari Ini

Hari ini, BNRY tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Binary Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00351 (-63.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Binary Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BNRY terlihat mengalami perubahan $ -0.00808 (-80.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Binary Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00857 (-80.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Binary Token (BNRY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Binary Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Binary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Binary Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BNRY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Binary Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Binary Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Binary Token (USD)

Berapa nilai Binary Token (BNRY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Binary Token (BNRY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binary Token.

Cek prediksi harga Binary Token sekarang!

Tokenomi Binary Token (BNRY)

Memahami tokenomi Binary Token (BNRY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BNRY sekarang!

Cara membeli Binary Token (BNRY)

Ingin mengetahui cara membeli Binary Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Binary Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BNRY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Binary Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Binary Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Binary Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Binary Token

Berapa nilai Binary Token (BNRY) hari ini?
Harga live BNRY dalam USD adalah 0.00202 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BNRY ke USD saat ini?
Harga BNRY ke USD saat ini adalah $ 0.00202. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Binary Token?
Kapitalisasi pasar BNRY adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BNRY?
Suplai beredar BNRY adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BNRY?
BNRY mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BNRY?
BNRY mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BNRY?
Volume perdagangan 24 jam live BNRY adalah $ 17.00K USD.
Akankah harga BNRY naik lebih tinggi tahun ini?
BNRY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BNRY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:46 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 BNRY = 0.00202 USD

$0.00202
$101,091.41

$3,308.64

$155.82

$1.0169

$1.0003

$101,091.41

$3,308.64

$155.82

$2.2101

$1.0196

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.55

$0.1066

$0.022791

$0.009760

$3.937

$0.1066

$0.0000002429

