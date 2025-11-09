Tokenomi Boost (BOOST)
Tokenomi & Analisis Harga Boost (BOOST)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Boost (BOOST), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Boost (BOOST)
BOOST, masa depan keterlibatan merek dan kreator, dibangun di atas fondasi yang dibangun oleh Alphabot dan kini berekspansi secara global. Dengan peluncuran Pulse, platform InfoFi + Action Layer kami yang mengubah perhatian menjadi pertumbuhan pengguna nyata, kami menjembatani keterlibatan autentik dengan adopsi yang terukur. Boost menyatukan merek-merek terbesar dunia, kreator viral, dan komunitas mereka dengan cara yang transformatif. Alphabot telah membuktikan skalabilitasnya di Web3 dengan lebih dari 7 juta pengguna terdaftar dan hadiah senilai $1,56 miliar yang didistribusikan. Kini, ekosistem Boost, yang sepenuhnya didukung oleh BOOST, melangkah lebih jauh, memberdayakan miliaran pengguna, merek, dan kreator, serta menetapkan standar baru untuk keterlibatan sosial dan on-chain.
Tokenomi Boost (BOOST): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Boost (BOOST) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BOOST yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BOOST yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BOOST, jelajahi harga live token BOOST!
Cara Membeli BOOST
Tertarik untuk menambahkan Boost (BOOST) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli BOOST, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga Boost (BOOST)
Menganalisis riwayat harga BOOST membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga BOOST
Ingin mengetahui arah BOOST? Halaman prediksi harga BOOST kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
