Harga live Boost hari ini adalah 0.08844 USD. Lacak informasi harga aktual BOOST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOOST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOOST

Info Harga BOOST

Penjelasan BOOST

Situs Web Resmi BOOST

Tokenomi BOOST

Prakiraan Harga BOOST

Riwayat BOOST

Panduan Membeli BOOST

Konverter BOOST ke Mata Uang Fiat

Spot BOOST

Futures USDT-M BOOST

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Boost

Harga Boost(BOOST)

Harga Live 1 BOOST ke USD:

$0.0884
$0.0884$0.0884
-1.40%1D
USD
Grafik Harga Live Boost (BOOST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:19 (UTC+8)

Informasi Harga Boost (BOOST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0825
$ 0.0825$ 0.0825
Low 24 Jam
$ 0.09682
$ 0.09682$ 0.09682
High 24 Jam

$ 0.0825
$ 0.0825$ 0.0825

$ 0.09682
$ 0.09682$ 0.09682

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

+0.43%

-1.40%

-48.78%

-48.78%

Harga aktual Boost (BOOST) adalah $ 0.08844. Selama 24 jam terakhir, BOOST diperdagangkan antara low $ 0.0825 dan high $ 0.09682, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOOST adalah $ 0.19261759528476227, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.043332483940612676.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOOST telah berubah sebesar +0.43% selama 1 jam terakhir, -1.40% selama 24 jam, dan -48.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boost (BOOST)

No.986

$ 14.05M
$ 14.05M$ 14.05M

$ 68.23K
$ 68.23K$ 68.23K

$ 88.44M
$ 88.44M$ 88.44M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.88%

BSC

Kapitalisasi Pasar Boost saat ini adalah $ 14.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 68.23K. Suplai beredar BOOST adalah 158.86M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.44M.

Riwayat Harga Boost (BOOST) USD

Pantau perubahan harga Boost untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0012552-1.40%
30 Days$ -0.0055-5.86%
60 Hari$ -0.00432-4.66%
90 Hari$ +0.07844+784.40%
Perubahan Harga Boost Hari Ini

Hari ini, BOOST tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0012552 (-1.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Boost 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0055 (-5.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Boost 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOOST terlihat mengalami perubahan $ -0.00432 (-4.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Boost 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.07844 (+784.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Boost (BOOST)?

Lihat halaman Riwayat Harga Boost sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Boost (BOOST)

BOOST, masa depan keterlibatan merek dan kreator, dibangun di atas fondasi yang dibangun oleh Alphabot dan kini berekspansi secara global. Dengan peluncuran Pulse, platform InfoFi + Action Layer kami yang mengubah perhatian menjadi pertumbuhan pengguna nyata, kami menjembatani keterlibatan autentik dengan adopsi yang terukur. Boost menyatukan merek-merek terbesar dunia, kreator viral, dan komunitas mereka dengan cara yang transformatif. Alphabot telah membuktikan skalabilitasnya di Web3 dengan lebih dari 7 juta pengguna terdaftar dan hadiah senilai $1,56 miliar yang didistribusikan. Kini, ekosistem Boost, yang sepenuhnya didukung oleh BOOST, melangkah lebih jauh, memberdayakan miliaran pengguna, merek, dan kreator, serta menetapkan standar baru untuk keterlibatan sosial dan on-chain.

Boost tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Boost Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOOST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Boost di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Boost dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Boost (USD)

Berapa nilai Boost (BOOST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Boost (BOOST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boost.

Cek prediksi harga Boost sekarang!

Tokenomi Boost (BOOST)

Memahami tokenomi Boost (BOOST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOOST sekarang!

Cara membeli Boost (BOOST)

Ingin mengetahui cara membeli Boost? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Boost di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOOST ke Mata Uang Lokal

1 Boost(BOOST) ke VND
2,327.2986
1 Boost(BOOST) ke AUD
A$0.1361976
1 Boost(BOOST) ke GBP
0.0672144
1 Boost(BOOST) ke EUR
0.0760584
1 Boost(BOOST) ke USD
$0.08844
1 Boost(BOOST) ke MYR
RM0.3696792
1 Boost(BOOST) ke TRY
3.7312836
1 Boost(BOOST) ke JPY
¥13.44288
1 Boost(BOOST) ke ARS
ARS$128.3591628
1 Boost(BOOST) ke RUB
7.1848656
1 Boost(BOOST) ke INR
7.8419748
1 Boost(BOOST) ke IDR
Rp1,473.9994104
1 Boost(BOOST) ke PHP
5.2197288
1 Boost(BOOST) ke EGP
￡E.4.183212
1 Boost(BOOST) ke BRL
R$0.473154
1 Boost(BOOST) ke CAD
C$0.1247004
1 Boost(BOOST) ke BDT
10.7905644
1 Boost(BOOST) ke NGN
127.2510096
1 Boost(BOOST) ke COP
$338.8499004
1 Boost(BOOST) ke ZAR
R.1.5370872
1 Boost(BOOST) ke UAH
3.7197864
1 Boost(BOOST) ke TZS
T.Sh.217.29708
1 Boost(BOOST) ke VES
Bs20.07588
1 Boost(BOOST) ke CLP
$83.39892
1 Boost(BOOST) ke PKR
Rs24.9966816
1 Boost(BOOST) ke KZT
46.5220932
1 Boost(BOOST) ke THB
฿2.8645716
1 Boost(BOOST) ke TWD
NT$2.7407556
1 Boost(BOOST) ke AED
د.إ0.3245748
1 Boost(BOOST) ke CHF
Fr0.070752
1 Boost(BOOST) ke HKD
HK$0.6871788
1 Boost(BOOST) ke AMD
֏33.819456
1 Boost(BOOST) ke MAD
.د.م0.822492
1 Boost(BOOST) ke MXN
$1.6432152
1 Boost(BOOST) ke SAR
ريال0.33165
1 Boost(BOOST) ke ETB
Br13.6100316
1 Boost(BOOST) ke KES
KSh11.4229104
1 Boost(BOOST) ke JOD
د.أ0.06270396
1 Boost(BOOST) ke PLN
0.3254592
1 Boost(BOOST) ke RON
лв0.389136
1 Boost(BOOST) ke SEK
kr0.8454864
1 Boost(BOOST) ke BGN
лв0.1494636
1 Boost(BOOST) ke HUF
Ft29.5681452
1 Boost(BOOST) ke CZK
1.8634308
1 Boost(BOOST) ke KWD
د.ك0.02706264
1 Boost(BOOST) ke ILS
0.2891988
1 Boost(BOOST) ke BOB
Bs0.610236
1 Boost(BOOST) ke AZN
0.150348
1 Boost(BOOST) ke TJS
SM0.8154168
1 Boost(BOOST) ke GEL
0.2396724
1 Boost(BOOST) ke AOA
Kz81.0632196
1 Boost(BOOST) ke BHD
.د.ب0.03334188
1 Boost(BOOST) ke BMD
$0.08844
1 Boost(BOOST) ke DKK
kr0.5713224
1 Boost(BOOST) ke HNL
L2.3295096
1 Boost(BOOST) ke MUR
4.06824
1 Boost(BOOST) ke NAD
$1.5362028
1 Boost(BOOST) ke NOK
kr0.9012036
1 Boost(BOOST) ke NZD
$0.1565388
1 Boost(BOOST) ke PAB
B/.0.08844
1 Boost(BOOST) ke PGK
K0.371448
1 Boost(BOOST) ke QAR
ر.ق0.3219216
1 Boost(BOOST) ke RSD
дин.8.97666
1 Boost(BOOST) ke UZS
soʻm1,065.5419236
1 Boost(BOOST) ke ALL
L7.415694
1 Boost(BOOST) ke ANG
ƒ0.1583076
1 Boost(BOOST) ke AWG
ƒ0.159192
1 Boost(BOOST) ke BBD
$0.17688
1 Boost(BOOST) ke BAM
KM0.1494636
1 Boost(BOOST) ke BIF
Fr260.80956
1 Boost(BOOST) ke BND
$0.114972
1 Boost(BOOST) ke BSD
$0.08844
1 Boost(BOOST) ke JMD
$14.181354
1 Boost(BOOST) ke KHR
355.1803464
1 Boost(BOOST) ke KMF
Fr37.1448
1 Boost(BOOST) ke LAK
1,922.6086572
1 Boost(BOOST) ke LKR
රු26.9627028
1 Boost(BOOST) ke MDL
L1.50348
1 Boost(BOOST) ke MGA
Ar398.37798
1 Boost(BOOST) ke MOP
P0.70752
1 Boost(BOOST) ke MVR
1.361976
1 Boost(BOOST) ke MWK
MK153.5415684
1 Boost(BOOST) ke MZN
MT5.655738
1 Boost(BOOST) ke NPR
रु12.531948
1 Boost(BOOST) ke PYG
627.21648
1 Boost(BOOST) ke RWF
Fr128.32644
1 Boost(BOOST) ke SBD
$0.7278612
1 Boost(BOOST) ke SCR
1.331022
1 Boost(BOOST) ke SRD
$3.40494
1 Boost(BOOST) ke SVC
$0.7729656
1 Boost(BOOST) ke SZL
L1.5353184
1 Boost(BOOST) ke TMT
m0.30954
1 Boost(BOOST) ke TND
د.ت0.26169396
1 Boost(BOOST) ke TTD
$0.5987388
1 Boost(BOOST) ke UGX
Sh309.18624
1 Boost(BOOST) ke XAF
Fr50.14548
1 Boost(BOOST) ke XCD
$0.238788
1 Boost(BOOST) ke XOF
Fr50.14548
1 Boost(BOOST) ke XPF
Fr9.10932
1 Boost(BOOST) ke BWP
P1.189518
1 Boost(BOOST) ke BZD
$0.1777644
1 Boost(BOOST) ke CVE
$8.4760896
1 Boost(BOOST) ke DJF
Fr15.65388
1 Boost(BOOST) ke DOP
$5.6875764
1 Boost(BOOST) ke DZD
د.ج11.5396512
1 Boost(BOOST) ke FJD
$0.2016432
1 Boost(BOOST) ke GNF
Fr768.9858
1 Boost(BOOST) ke GTQ
Q0.6774504
1 Boost(BOOST) ke GYD
$18.4981104
1 Boost(BOOST) ke ISK
kr11.14344

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Boost, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Boost
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Boost

Berapa nilai Boost (BOOST) hari ini?
Harga live BOOST dalam USD adalah 0.08844 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOOST ke USD saat ini?
Harga BOOST ke USD saat ini adalah $ 0.08844. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Boost?
Kapitalisasi pasar BOOST adalah $ 14.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOOST?
Suplai beredar BOOST adalah 158.86M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOOST?
BOOST mencapai harga ATH sebesar 0.19261759528476227 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOOST?
BOOST mencapai harga ATL 0.043332483940612676 USD.
Berapa volume perdagangan BOOST?
Volume perdagangan 24 jam live BOOST adalah $ 68.23K USD.
Akankah harga BOOST naik lebih tinggi tahun ini?
BOOST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOOST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Boost (BOOST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

