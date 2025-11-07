BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Blocksquare Token hari ini adalah 0.04057 USD. Lacak informasi harga aktual BST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BST dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Blocksquare Token hari ini adalah 0.04057 USD. Lacak informasi harga aktual BST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BST

Info Harga BST

Penjelasan BST

Whitepaper BST

Situs Web Resmi BST

Tokenomi BST

Prakiraan Harga BST

Riwayat BST

Panduan Membeli BST

Konverter BST ke Mata Uang Fiat

Spot BST

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Blocksquare Token

Harga Blocksquare Token(BST)

Harga Live 1 BST ke USD:

$0.04057
$0.04057$0.04057
-1.02%1D
USD
Grafik Harga Live Blocksquare Token (BST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:06 (UTC+8)

Informasi Harga Blocksquare Token (BST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03996
$ 0.03996$ 0.03996
Low 24 Jam
$ 0.04239
$ 0.04239$ 0.04239
High 24 Jam

$ 0.03996
$ 0.03996$ 0.03996

$ 0.04239
$ 0.04239$ 0.04239

$ 0.9530040952157873
$ 0.9530040952157873$ 0.9530040952157873

$ 0.03737556368425022
$ 0.03737556368425022$ 0.03737556368425022

+0.09%

-1.02%

-14.67%

-14.67%

Harga aktual Blocksquare Token (BST) adalah $ 0.04057. Selama 24 jam terakhir, BST diperdagangkan antara low $ 0.03996 dan high $ 0.04239, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBST adalah $ 0.9530040952157873, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03737556368425022.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BST telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -1.02% selama 24 jam, dan -14.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blocksquare Token (BST)

No.1670

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

$ 10.28K
$ 10.28K$ 10.28K

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

61.46M
61.46M 61.46M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

63,616,923.03014291
63,616,923.03014291 63,616,923.03014291

61.45%

ETH

Kapitalisasi Pasar Blocksquare Token saat ini adalah $ 2.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.28K. Suplai beredar BST adalah 61.46M, dan total suplainya sebesar 63616923.03014291. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.06M.

Riwayat Harga Blocksquare Token (BST) USD

Pantau perubahan harga Blocksquare Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004181-1.02%
30 Days$ -0.03123-43.50%
60 Hari$ -0.05143-55.91%
90 Hari$ -0.06183-60.39%
Perubahan Harga Blocksquare Token Hari Ini

Hari ini, BST tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0004181 (-1.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Blocksquare Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03123 (-43.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Blocksquare Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BST terlihat mengalami perubahan $ -0.05143 (-55.91%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Blocksquare Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06183 (-60.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Blocksquare Token (BST)?

Lihat halaman Riwayat Harga Blocksquare Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Blocksquare Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Blocksquare Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Blocksquare Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Blocksquare Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Blocksquare Token (USD)

Berapa nilai Blocksquare Token (BST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blocksquare Token (BST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blocksquare Token.

Cek prediksi harga Blocksquare Token sekarang!

Tokenomi Blocksquare Token (BST)

Memahami tokenomi Blocksquare Token (BST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BST sekarang!

Cara membeli Blocksquare Token (BST)

Ingin mengetahui cara membeli Blocksquare Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Blocksquare Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BST ke Mata Uang Lokal

1 Blocksquare Token(BST) ke VND
1,067.59955
1 Blocksquare Token(BST) ke AUD
A$0.0624778
1 Blocksquare Token(BST) ke GBP
0.0308332
1 Blocksquare Token(BST) ke EUR
0.0348902
1 Blocksquare Token(BST) ke USD
$0.04057
1 Blocksquare Token(BST) ke MYR
RM0.1695826
1 Blocksquare Token(BST) ke TRY
1.7116483
1 Blocksquare Token(BST) ke JPY
¥6.16664
1 Blocksquare Token(BST) ke ARS
ARS$58.8820809
1 Blocksquare Token(BST) ke RUB
3.2959068
1 Blocksquare Token(BST) ke INR
3.5973419
1 Blocksquare Token(BST) ke IDR
Rp676.1663962
1 Blocksquare Token(BST) ke PHP
2.3944414
1 Blocksquare Token(BST) ke EGP
￡E.1.918961
1 Blocksquare Token(BST) ke BRL
R$0.2170495
1 Blocksquare Token(BST) ke CAD
C$0.0572037
1 Blocksquare Token(BST) ke BDT
4.9499457
1 Blocksquare Token(BST) ke NGN
58.3737388
1 Blocksquare Token(BST) ke COP
$155.4403037
1 Blocksquare Token(BST) ke ZAR
R.0.7051066
1 Blocksquare Token(BST) ke UAH
1.7063742
1 Blocksquare Token(BST) ke TZS
T.Sh.99.68049
1 Blocksquare Token(BST) ke VES
Bs9.20939
1 Blocksquare Token(BST) ke CLP
$38.25751
1 Blocksquare Token(BST) ke PKR
Rs11.4667048
1 Blocksquare Token(BST) ke KZT
21.3410371
1 Blocksquare Token(BST) ke THB
฿1.3140623
1 Blocksquare Token(BST) ke TWD
NT$1.2572643
1 Blocksquare Token(BST) ke AED
د.إ0.1488919
1 Blocksquare Token(BST) ke CHF
Fr0.032456
1 Blocksquare Token(BST) ke HKD
HK$0.3152289
1 Blocksquare Token(BST) ke AMD
֏15.513968
1 Blocksquare Token(BST) ke MAD
.د.م0.377301
1 Blocksquare Token(BST) ke MXN
$0.7537906
1 Blocksquare Token(BST) ke SAR
ريال0.1521375
1 Blocksquare Token(BST) ke ETB
Br6.2433173
1 Blocksquare Token(BST) ke KES
KSh5.2400212
1 Blocksquare Token(BST) ke JOD
د.أ0.02876413
1 Blocksquare Token(BST) ke PLN
0.1492976
1 Blocksquare Token(BST) ke RON
лв0.178508
1 Blocksquare Token(BST) ke SEK
kr0.3878492
1 Blocksquare Token(BST) ke BGN
лв0.0685633
1 Blocksquare Token(BST) ke HUF
Ft13.5637681
1 Blocksquare Token(BST) ke CZK
0.8548099
1 Blocksquare Token(BST) ke KWD
د.ك0.01241442
1 Blocksquare Token(BST) ke ILS
0.1326639
1 Blocksquare Token(BST) ke BOB
Bs0.279933
1 Blocksquare Token(BST) ke AZN
0.068969
1 Blocksquare Token(BST) ke TJS
SM0.3740554
1 Blocksquare Token(BST) ke GEL
0.1099447
1 Blocksquare Token(BST) ke AOA
Kz37.1860563
1 Blocksquare Token(BST) ke BHD
.د.ب0.01529489
1 Blocksquare Token(BST) ke BMD
$0.04057
1 Blocksquare Token(BST) ke DKK
kr0.2620822
1 Blocksquare Token(BST) ke HNL
L1.0686138
1 Blocksquare Token(BST) ke MUR
1.86622
1 Blocksquare Token(BST) ke NAD
$0.7047009
1 Blocksquare Token(BST) ke NOK
kr0.4134083
1 Blocksquare Token(BST) ke NZD
$0.0718089
1 Blocksquare Token(BST) ke PAB
B/.0.04057
1 Blocksquare Token(BST) ke PGK
K0.170394
1 Blocksquare Token(BST) ke QAR
ر.ق0.1476748
1 Blocksquare Token(BST) ke RSD
дин.4.117855
1 Blocksquare Token(BST) ke UZS
soʻm488.7950683
1 Blocksquare Token(BST) ke ALL
L3.4017945
1 Blocksquare Token(BST) ke ANG
ƒ0.0726203
1 Blocksquare Token(BST) ke AWG
ƒ0.073026
1 Blocksquare Token(BST) ke BBD
$0.08114
1 Blocksquare Token(BST) ke BAM
KM0.0685633
1 Blocksquare Token(BST) ke BIF
Fr119.64093
1 Blocksquare Token(BST) ke BND
$0.052741
1 Blocksquare Token(BST) ke BSD
$0.04057
1 Blocksquare Token(BST) ke JMD
$6.5053995
1 Blocksquare Token(BST) ke KHR
162.9315542
1 Blocksquare Token(BST) ke KMF
Fr17.0394
1 Blocksquare Token(BST) ke LAK
881.9565041
1 Blocksquare Token(BST) ke LKR
රු12.3685759
1 Blocksquare Token(BST) ke MDL
L0.68969
1 Blocksquare Token(BST) ke MGA
Ar182.747565
1 Blocksquare Token(BST) ke MOP
P0.32456
1 Blocksquare Token(BST) ke MVR
0.624778
1 Blocksquare Token(BST) ke MWK
MK70.4339827
1 Blocksquare Token(BST) ke MZN
MT2.5944515
1 Blocksquare Token(BST) ke NPR
रु5.748769
1 Blocksquare Token(BST) ke PYG
287.72244
1 Blocksquare Token(BST) ke RWF
Fr58.86707
1 Blocksquare Token(BST) ke SBD
$0.3338911
1 Blocksquare Token(BST) ke SCR
0.6105785
1 Blocksquare Token(BST) ke SRD
$1.561945
1 Blocksquare Token(BST) ke SVC
$0.3545818
1 Blocksquare Token(BST) ke SZL
L0.7042952
1 Blocksquare Token(BST) ke TMT
m0.141995
1 Blocksquare Token(BST) ke TND
د.ت0.12004663
1 Blocksquare Token(BST) ke TTD
$0.2746589
1 Blocksquare Token(BST) ke UGX
Sh141.83272
1 Blocksquare Token(BST) ke XAF
Fr23.00319
1 Blocksquare Token(BST) ke XCD
$0.109539
1 Blocksquare Token(BST) ke XOF
Fr23.00319
1 Blocksquare Token(BST) ke XPF
Fr4.17871
1 Blocksquare Token(BST) ke BWP
P0.5456665
1 Blocksquare Token(BST) ke BZD
$0.0815457
1 Blocksquare Token(BST) ke CVE
$3.8882288
1 Blocksquare Token(BST) ke DJF
Fr7.18089
1 Blocksquare Token(BST) ke DOP
$2.6090567
1 Blocksquare Token(BST) ke DZD
د.ج5.2935736
1 Blocksquare Token(BST) ke FJD
$0.0924996
1 Blocksquare Token(BST) ke GNF
Fr352.75615
1 Blocksquare Token(BST) ke GTQ
Q0.3107662
1 Blocksquare Token(BST) ke GYD
$8.4856212
1 Blocksquare Token(BST) ke ISK
kr5.11182

Sumber Daya Blocksquare Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blocksquare Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Blocksquare Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blocksquare Token

Berapa nilai Blocksquare Token (BST) hari ini?
Harga live BST dalam USD adalah 0.04057 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BST ke USD saat ini?
Harga BST ke USD saat ini adalah $ 0.04057. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blocksquare Token?
Kapitalisasi pasar BST adalah $ 2.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BST?
Suplai beredar BST adalah 61.46M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BST?
BST mencapai harga ATH sebesar 0.9530040952157873 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BST?
BST mencapai harga ATL 0.03737556368425022 USD.
Berapa volume perdagangan BST?
Volume perdagangan 24 jam live BST adalah $ 10.28K USD.
Akankah harga BST naik lebih tinggi tahun ini?
BST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Blocksquare Token (BST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BST ke USD

Jumlah

BST
BST
USD
USD

1 BST = 0.04057 USD

Perdagangkan BST

BST/USDT
$0.04057
$0.04057$0.04057
-1.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,348.21
$101,348.21$101,348.21

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.81
$3,311.81$3,311.81

+0.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.59
$154.59$154.59

-0.85%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0657
$1.0657$1.0657

+24.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,348.21
$101,348.21$101,348.21

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.81
$3,311.81$3,311.81

+0.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.59
$154.59$154.59

-0.85%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2068
$2.2068$2.2068

-1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0094
$1.0094$1.0094

-0.65%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0314
$0.0314$0.0314

-37.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003991
$0.0003991$0.0003991

+166.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012698
$0.012698$0.012698

+1,169.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.009
$4.009$4.009

+300.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007690
$0.007690$0.007690

+260.35%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001931
$0.001931$0.001931

+77.48%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002268
$0.0000002268$0.0000002268

+51.20%