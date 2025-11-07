Apa yang dimaksud dengan Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare's solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Prediksi Harga Blocksquare Token (USD)

Berapa nilai Blocksquare Token (BST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blocksquare Token (BST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blocksquare Token.

Tokenomi Blocksquare Token (BST)

Memahami tokenomi Blocksquare Token (BST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BST sekarang!

BST ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Blocksquare Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blocksquare Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blocksquare Token Berapa nilai Blocksquare Token (BST) hari ini? Harga live BST dalam USD adalah 0.04057 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BST ke USD saat ini? $ 0.04057 . Cobalah Harga BST ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Blocksquare Token? Kapitalisasi pasar BST adalah $ 2.49M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BST? Suplai beredar BST adalah 61.46M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BST? BST mencapai harga ATH sebesar 0.9530040952157873 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BST? BST mencapai harga ATL 0.03737556368425022 USD . Berapa volume perdagangan BST? Volume perdagangan 24 jam live BST adalah $ 10.28K USD . Akankah harga BST naik lebih tinggi tahun ini? BST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Blocksquare Token (BST)

