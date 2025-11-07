BursaDEX+
Harga live Bitcoin Bam hari ini adalah 0.03888 USD. Lacak informasi harga aktual BTCBAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTCBAM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitcoin Bam hari ini adalah 0.03888 USD. Lacak informasi harga aktual BTCBAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTCBAM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bitcoin Bam(BTCBAM)

Harga Live 1 BTCBAM ke USD:

$0.03888
+0.05%1D
USD
Grafik Harga Live Bitcoin Bam (BTCBAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:34 (UTC+8)

Informasi Harga Bitcoin Bam (BTCBAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.038
Low 24 Jam
$ 0.03891
High 24 Jam

$ 0.038
$ 0.03891
$ 20.04816313976678
$ 0.020059523206536256
-0.03%

+0.05%

+1.43%

+1.43%

Harga aktual Bitcoin Bam (BTCBAM) adalah $ 0.03888. Selama 24 jam terakhir, BTCBAM diperdagangkan antara low $ 0.038 dan high $ 0.03891, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTCBAM adalah $ 20.04816313976678, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.020059523206536256.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BTCBAM telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, +0.05% selama 24 jam, dan +1.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitcoin Bam (BTCBAM)

No.2579

$ 399.56K
$ 31.46K
$ 816.48K
10.28M
21,000,000
21,000,000
48.93%

BSC

Kapitalisasi Pasar Bitcoin Bam saat ini adalah $ 399.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 31.46K. Suplai beredar BTCBAM adalah 10.28M, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 816.48K.

Riwayat Harga Bitcoin Bam (BTCBAM) USD

Pantau perubahan harga Bitcoin Bam untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000194+0.05%
30 Days$ -0.00634-14.03%
60 Hari$ -0.0065-14.33%
90 Hari$ -0.01394-26.40%
Perubahan Harga Bitcoin Bam Hari Ini

Hari ini, BTCBAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000194 (+0.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bitcoin Bam 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00634 (-14.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bitcoin Bam 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BTCBAM terlihat mengalami perubahan $ -0.0065 (-14.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bitcoin Bam 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01394 (-26.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bitcoin Bam (BTCBAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bitcoin Bam sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bitcoin Bam Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BTCBAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bitcoin Bam di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitcoin Bam dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bitcoin Bam (USD)

Berapa nilai Bitcoin Bam (BTCBAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin Bam (BTCBAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Bam.

Cek prediksi harga Bitcoin Bam sekarang!

Tokenomi Bitcoin Bam (BTCBAM)

Memahami tokenomi Bitcoin Bam (BTCBAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTCBAM sekarang!

Cara membeli Bitcoin Bam (BTCBAM)

Ingin mengetahui cara membeli Bitcoin Bam? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitcoin Bam di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BTCBAM ke Mata Uang Lokal

1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke VND
1,023.1272
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke AUD
A$0.0598752
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke GBP
0.0295488
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke EUR
0.0334368
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke USD
$0.03888
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MYR
RM0.1625184
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke TRY
1.6403472
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke JPY
¥5.90976
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke ARS
ARS$56.4292656
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke RUB
3.1586112
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke INR
3.4474896
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke IDR
Rp647.9997408
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke PHP
2.2946976
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke EGP
￡E.1.839024
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BRL
R$0.208008
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke CAD
C$0.0548208
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BDT
4.7437488
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke NGN
55.9420992
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke COP
$148.9652208
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke ZAR
R.0.6757344
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke UAH
1.6352928
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke TZS
T.Sh.95.52816
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke VES
Bs8.82576
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke CLP
$36.66384
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke PKR
Rs10.9890432
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke KZT
20.4520464
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke THB
฿1.2593232
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke TWD
NT$1.2048912
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke AED
د.إ0.1426896
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke CHF
Fr0.031104
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke HKD
HK$0.3020976
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke AMD
֏14.867712
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MAD
.د.م0.361584
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MXN
$0.7223904
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke SAR
ريال0.1458
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke ETB
Br5.9832432
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke KES
KSh5.0217408
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke JOD
د.أ0.02756592
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke PLN
0.1430784
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke RON
лв0.171072
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke SEK
kr0.3716928
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BGN
лв0.0657072
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke HUF
Ft12.9987504
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke CZK
0.8192016
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke KWD
د.ك0.01189728
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke ILS
0.1271376
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BOB
Bs0.268272
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke AZN
0.066096
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke TJS
SM0.3584736
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke GEL
0.1053648
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke AOA
Kz35.6370192
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BHD
.د.ب0.01465776
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BMD
$0.03888
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke DKK
kr0.2511648
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke HNL
L1.0240992
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MUR
1.78848
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke NAD
$0.6753456
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke NOK
kr0.3961872
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke NZD
$0.0688176
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke PAB
B/.0.03888
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke PGK
K0.163296
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke QAR
ر.ق0.1415232
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke RSD
дин.3.94632
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke UZS
soʻm468.4336272
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke ALL
L3.260088
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke ANG
ƒ0.0695952
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke AWG
ƒ0.069984
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BBD
$0.07776
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BAM
KM0.0657072
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BIF
Fr114.65712
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BND
$0.050544
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BSD
$0.03888
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke JMD
$6.234408
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke KHR
156.1444128
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke KMF
Fr16.3296
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke LAK
845.2173744
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke LKR
රු11.8533456
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MDL
L0.66096
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MGA
Ar175.13496
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MOP
P0.31104
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MVR
0.598752
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MWK
MK67.4999568
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke MZN
MT2.486376
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke NPR
रु5.509296
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke PYG
275.73696
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke RWF
Fr56.41488
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke SBD
$0.3199824
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke SCR
0.585144
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke SRD
$1.49688
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke SVC
$0.3398112
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke SZL
L0.6749568
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke TMT
m0.13608
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke TND
د.ت0.11504592
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke TTD
$0.2632176
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke UGX
Sh135.92448
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke XAF
Fr22.04496
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke XCD
$0.104976
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke XOF
Fr22.04496
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke XPF
Fr4.00464
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BWP
P0.522936
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke BZD
$0.0781488
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke CVE
$3.7262592
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke DJF
Fr6.88176
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke DOP
$2.5003728
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke DZD
د.ج5.0730624
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke FJD
$0.0886464
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke GNF
Fr338.0616
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke GTQ
Q0.2978208
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke GYD
$8.1321408
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) ke ISK
kr4.89888

Sumber Daya Bitcoin Bam

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitcoin Bam, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bitcoin Bam
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitcoin Bam

Berapa nilai Bitcoin Bam (BTCBAM) hari ini?
Harga live BTCBAM dalam USD adalah 0.03888 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BTCBAM ke USD saat ini?
Harga BTCBAM ke USD saat ini adalah $ 0.03888. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin Bam?
Kapitalisasi pasar BTCBAM adalah $ 399.56K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BTCBAM?
Suplai beredar BTCBAM adalah 10.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BTCBAM?
BTCBAM mencapai harga ATH sebesar 20.04816313976678 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BTCBAM?
BTCBAM mencapai harga ATL 0.020059523206536256 USD.
Berapa volume perdagangan BTCBAM?
Volume perdagangan 24 jam live BTCBAM adalah $ 31.46K USD.
Akankah harga BTCBAM naik lebih tinggi tahun ini?
BTCBAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTCBAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

