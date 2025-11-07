Apa yang dimaksud dengan Bitsolara (BTSLR)

Bitsolara adalah platform Web3 berbasis Telegram yang beroperasi pada blockchain TON dengan infrastruktur token di Solana. Dirancang untuk menghadirkan keuangan terdesentralisasi dan fitur GameFi langsung ke pengguna Telegram, Bitsolara menggabungkan interaktivitas sosial dengan pengalaman Web3 yang lancar. Platform ini mencakup aplikasi mini, misi, dan mekanisme staking untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan utilitas token. Dengan fokus pada orientasi yang mudah digunakan dan peluang penghasilan yang bersifat gamifikasi, Bitsolara mendefinisikan ulang cara komunitas berinteraksi dengan DeFi di dalam lingkungan pengiriman pesan yang familier. Bitsolara adalah platform Web3 berbasis Telegram yang beroperasi pada blockchain TON dengan infrastruktur token di Solana. Dirancang untuk menghadirkan keuangan terdesentralisasi dan fitur GameFi langsung ke pengguna Telegram, Bitsolara menggabungkan interaktivitas sosial dengan pengalaman Web3 yang lancar. Platform ini mencakup aplikasi mini, misi, dan mekanisme staking untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan utilitas token. Dengan fokus pada orientasi yang mudah digunakan dan peluang penghasilan yang bersifat gamifikasi, Bitsolara mendefinisikan ulang cara komunitas berinteraksi dengan DeFi di dalam lingkungan pengiriman pesan yang familier.

Bitsolara tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bitsolara Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BTSLR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Bitsolara di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitsolara dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bitsolara (USD)

Berapa nilai Bitsolara (BTSLR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitsolara (BTSLR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitsolara.

Cek prediksi harga Bitsolara sekarang!

Tokenomi Bitsolara (BTSLR)

Memahami tokenomi Bitsolara (BTSLR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTSLR sekarang!

Cara membeli Bitsolara (BTSLR)

Ingin mengetahui cara membeli Bitsolara? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitsolara di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BTSLR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Bitsolara

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitsolara, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitsolara Berapa nilai Bitsolara (BTSLR) hari ini? Harga live BTSLR dalam USD adalah 0.0000409 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BTSLR ke USD saat ini? $ 0.0000409 . Cobalah Harga BTSLR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bitsolara? Kapitalisasi pasar BTSLR adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BTSLR? Suplai beredar BTSLR adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BTSLR? BTSLR mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BTSLR? BTSLR mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan BTSLR? Volume perdagangan 24 jam live BTSLR adalah $ 12.07K USD . Akankah harga BTSLR naik lebih tinggi tahun ini? BTSLR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTSLR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Bitsolara (BTSLR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi