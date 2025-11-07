Apa yang dimaksud dengan CARV (CARV)

CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.

Prediksi Harga CARV (USD)

Berapa nilai CARV (CARV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CARV (CARV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CARV.

Tokenomi CARV (CARV)

Memahami tokenomi CARV (CARV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CARV sekarang!

Cara membeli CARV (CARV)

CARV ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya CARV

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CARV, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CARV Berapa nilai CARV (CARV) hari ini? Harga live CARV dalam USD adalah 0.1903 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CARV ke USD saat ini? $ 0.1903 . Cobalah Harga CARV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar CARV? Kapitalisasi pasar CARV adalah $ 56.33M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CARV? Suplai beredar CARV adalah 296.01M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CARV? CARV mencapai harga ATH sebesar 1.3970622423614902 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CARV? CARV mencapai harga ATL 0.11080521202409675 USD . Berapa volume perdagangan CARV? Volume perdagangan 24 jam live CARV adalah $ 73.19K USD . Akankah harga CARV naik lebih tinggi tahun ini? CARV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CARV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting CARV (CARV)

