Tokenomi Caterpillar (CATON)

Telusuri wawasan utama tentang Caterpillar (CATON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 05:15:28 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Caterpillar (CATON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Caterpillar (CATON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 27.13
$ 27.13
Total Suplai:
$ 0.11
$ 0.11
Suplai yang Beredar:
$ 0.04
$ 0.04
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 73.60
$ 73.60
All-Time High:
$ 661.59
$ 661.59
All-Time Low:
$ 596.374044112591
$ 596.374044112591
Harga Saat Ini:
$ 645.39
$ 645.39

Informasi Caterpillar (CATON)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/CATon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xf719b02079e0faa5450392da2d3e11a1e5b0eadb

Tokenomi Caterpillar (CATON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Caterpillar (CATON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CATON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CATON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CATON, jelajahi harga live token CATON!

Cara Membeli CATON

Tertarik untuk menambahkan Caterpillar (CATON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli CATON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Caterpillar (CATON)

Menganalisis riwayat harga CATON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga CATON

Ingin mengetahui arah CATON? Halaman prediksi harga CATON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

