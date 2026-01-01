Harga Caterpillar Hari Ini

Harga live Caterpillar (CATON) hari ini adalah $ 644.03, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATON ke USD saat ini adalah $ 644.03 per CATON.

Caterpillar saat ini berada di peringkat #3694 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27.08, dengan suplai yang beredar 0.04 CATON. Selama 24 jam terakhir, CATON diperdagangkan antara $ 641.62 (low) dan $ 661.59 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 651.3768923988921, sementara all-time low aset ini adalah $ 596.374044112591.

Dalam kinerja jangka pendek, CATON bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan +17.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.33M.

Informasi Pasar Caterpillar (CATON)

Peringkat No.3694 Kapitalisasi Pasar $ 27.08$ 27.08 $ 27.08 Volume (24 Jam) $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.44$ 73.44 $ 73.44 Suplai Peredaran 0.04 0.04 0.04 Total Suplai 0.11403438 0.11403438 0.11403438 Blockchain Publik ETH

