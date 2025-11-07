BursaDEX+
Harga live Concordium hari ini adalah 0.030603 USD. Lacak informasi harga aktual CCD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CCD dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Concordium

Harga Concordium(CCD)

Harga Live 1 CCD ke USD:

$0.030603
$0.030603
+5.95%1D
USD
Grafik Harga Live Concordium (CCD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:20:13 (UTC+8)

Informasi Harga Concordium (CCD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.026383
$ 0.026383
Low 24 Jam
$ 0.0345
$ 0.0345
High 24 Jam

$ 0.026383
$ 0.026383

$ 0.0345
$ 0.0345

$ 0.08744871982689628
$ 0.08744871982689628

$ 0.002569331689533657
$ 0.002569331689533657

-8.46%

+5.95%

+22.33%

+22.33%

Harga aktual Concordium (CCD) adalah $ 0.030603. Selama 24 jam terakhir, CCD diperdagangkan antara low $ 0.026383 dan high $ 0.0345, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCCD adalah $ 0.08744871982689628, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002569331689533657.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CCD telah berubah sebesar -8.46% selama 1 jam terakhir, +5.95% selama 24 jam, dan +22.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Concordium (CCD)

No.214

$ 358.84M
$ 358.84M

$ 764.70K
$ 764.70K

$ 433.68M
$ 433.68M

11.73B
11.73B

14,171,320,041.80798
14,171,320,041.80798

CCD

Kapitalisasi Pasar Concordium saat ini adalah $ 358.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 764.70K. Suplai beredar CCD adalah 11.73B, dan total suplainya sebesar 14171320041.80798. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 433.68M.

Riwayat Harga Concordium (CCD) USD

Pantau perubahan harga Concordium untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00171862+5.95%
30 Days$ +0.013929+83.53%
60 Hari$ +0.024302+385.68%
90 Hari$ +0.02471+419.31%
Perubahan Harga Concordium Hari Ini

Hari ini, CCD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00171862 (+5.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Concordium 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.013929 (+83.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Concordium 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CCD terlihat mengalami perubahan $ +0.024302 (+385.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Concordium 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02471 (+419.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Concordium (CCD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Concordium sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Concordium (CCD)

Teknologi blockchain terdesentralisasi Concordium adalah yang pertama dengan ID lapisan-satu yang dibangun ke dalam protokol. Proyek ini menawarkan bisnis berpikiran maju, pengembang aplikasi, dan pedagang mata uang kripto keamanan, privasi, transparansi, dan yang terpenting, kepatuhan terhadap peraturan.

Concordium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Concordium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CCD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Concordium di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Concordium dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Concordium (USD)

Berapa nilai Concordium (CCD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Concordium (CCD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Concordium.

Cek prediksi harga Concordium sekarang!

Tokenomi Concordium (CCD)

Memahami tokenomi Concordium (CCD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CCD sekarang!

Cara membeli Concordium (CCD)

Ingin mengetahui cara membeli Concordium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Concordium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CCD ke Mata Uang Lokal

1 Concordium(CCD) ke VND
805.317945
1 Concordium(CCD) ke AUD
A$0.04712862
1 Concordium(CCD) ke GBP
0.02325828
1 Concordium(CCD) ke EUR
0.02631858
1 Concordium(CCD) ke USD
$0.030603
1 Concordium(CCD) ke MYR
RM0.12792054
1 Concordium(CCD) ke TRY
1.2883863
1 Concordium(CCD) ke JPY
¥4.682259
1 Concordium(CCD) ke ARS
ARS$44.41627611
1 Concordium(CCD) ke RUB
2.48618772
1 Concordium(CCD) ke INR
2.71326198
1 Concordium(CCD) ke IDR
Rp510.04979598
1 Concordium(CCD) ke PHP
1.80527097
1 Concordium(CCD) ke EGP
￡E.1.4475219
1 Concordium(CCD) ke BRL
R$0.16372605
1 Concordium(CCD) ke CAD
C$0.04315023
1 Concordium(CCD) ke BDT
3.73387203
1 Concordium(CCD) ke NGN
44.03282052
1 Concordium(CCD) ke COP
$117.25264023
1 Concordium(CCD) ke ZAR
R.0.53157411
1 Concordium(CCD) ke UAH
1.28716218
1 Concordium(CCD) ke TZS
T.Sh.75.191571
1 Concordium(CCD) ke VES
Bs6.824469
1 Concordium(CCD) ke CLP
$28.828026
1 Concordium(CCD) ke PKR
Rs8.64963192
1 Concordium(CCD) ke KZT
16.09809609
1 Concordium(CCD) ke THB
฿0.9915372
1 Concordium(CCD) ke TWD
NT$0.94808094
1 Concordium(CCD) ke AED
د.إ0.11231301
1 Concordium(CCD) ke CHF
Fr0.0244824
1 Concordium(CCD) ke HKD
HK$0.23778531
1 Concordium(CCD) ke AMD
֏11.7025872
1 Concordium(CCD) ke MAD
.د.م0.28491393
1 Concordium(CCD) ke MXN
$0.56829771
1 Concordium(CCD) ke SAR
ريال0.11476125
1 Concordium(CCD) ke ETB
Br4.69725447
1 Concordium(CCD) ke KES
KSh3.95207142
1 Concordium(CCD) ke JOD
د.أ0.021697527
1 Concordium(CCD) ke PLN
0.11261904
1 Concordium(CCD) ke RON
лв0.1346532
1 Concordium(CCD) ke SEK
kr0.29256468
1 Concordium(CCD) ke BGN
лв0.05171907
1 Concordium(CCD) ke HUF
Ft10.23150099
1 Concordium(CCD) ke CZK
0.64480521
1 Concordium(CCD) ke KWD
د.ك0.009364518
1 Concordium(CCD) ke ILS
0.10007181
1 Concordium(CCD) ke BOB
Bs0.2111607
1 Concordium(CCD) ke AZN
0.0520251
1 Concordium(CCD) ke TJS
SM0.28215966
1 Concordium(CCD) ke GEL
0.08293413
1 Concordium(CCD) ke AOA
Kz27.9221772
1 Concordium(CCD) ke BHD
.د.ب0.011506728
1 Concordium(CCD) ke BMD
$0.030603
1 Concordium(CCD) ke DKK
kr0.19769538
1 Concordium(CCD) ke HNL
L0.80424684
1 Concordium(CCD) ke MUR
1.407738
1 Concordium(CCD) ke NAD
$0.53157411
1 Concordium(CCD) ke NOK
kr0.3121506
1 Concordium(CCD) ke NZD
$0.05416731
1 Concordium(CCD) ke PAB
B/.0.030603
1 Concordium(CCD) ke PGK
K0.13067481
1 Concordium(CCD) ke QAR
ر.ق0.11139492
1 Concordium(CCD) ke RSD
дин.3.1062045
1 Concordium(CCD) ke UZS
soʻm364.32137028
1 Concordium(CCD) ke ALL
L2.56667361
1 Concordium(CCD) ke ANG
ƒ0.05477937
1 Concordium(CCD) ke AWG
ƒ0.0550854
1 Concordium(CCD) ke BBD
$0.061206
1 Concordium(CCD) ke BAM
KM0.05171907
1 Concordium(CCD) ke BIF
Fr90.248247
1 Concordium(CCD) ke BND
$0.0397839
1 Concordium(CCD) ke BSD
$0.030603
1 Concordium(CCD) ke JMD
$4.90719105
1 Concordium(CCD) ke KHR
122.90348418
1 Concordium(CCD) ke KMF
Fr13.067481
1 Concordium(CCD) ke LAK
665.28259539
1 Concordium(CCD) ke LKR
රු9.32993661
1 Concordium(CCD) ke MDL
L0.52361733
1 Concordium(CCD) ke MGA
Ar137.8512135
1 Concordium(CCD) ke MOP
P0.244824
1 Concordium(CCD) ke MVR
0.4712862
1 Concordium(CCD) ke MWK
MK53.0380593
1 Concordium(CCD) ke MZN
MT1.95706185
1 Concordium(CCD) ke NPR
रु4.3364451
1 Concordium(CCD) ke PYG
217.036476
1 Concordium(CCD) ke RWF
Fr44.466159
1 Concordium(CCD) ke SBD
$0.25155666
1 Concordium(CCD) ke SCR
0.42629979
1 Concordium(CCD) ke SRD
$1.1782155
1 Concordium(CCD) ke SVC
$0.26747022
1 Concordium(CCD) ke SZL
L0.53096205
1 Concordium(CCD) ke TMT
m0.1071105
1 Concordium(CCD) ke TND
د.ت0.090554277
1 Concordium(CCD) ke TTD
$0.20718231
1 Concordium(CCD) ke UGX
Sh106.988088
1 Concordium(CCD) ke XAF
Fr17.382504
1 Concordium(CCD) ke XCD
$0.0826281
1 Concordium(CCD) ke XOF
Fr17.382504
1 Concordium(CCD) ke XPF
Fr3.152109
1 Concordium(CCD) ke BWP
P0.41161035
1 Concordium(CCD) ke BZD
$0.06151203
1 Concordium(CCD) ke CVE
$2.93299152
1 Concordium(CCD) ke DJF
Fr5.447334
1 Concordium(CCD) ke DOP
$1.9677729
1 Concordium(CCD) ke DZD
د.ج3.99246738
1 Concordium(CCD) ke FJD
$0.06977484
1 Concordium(CCD) ke GNF
Fr266.093085
1 Concordium(CCD) ke GTQ
Q0.23441898
1 Concordium(CCD) ke GYD
$6.40092348
1 Concordium(CCD) ke ISK
kr3.855978

Sumber Daya Concordium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Concordium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Concordium
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Concordium

Berapa nilai Concordium (CCD) hari ini?
Harga live CCD dalam USD adalah 0.030603 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CCD ke USD saat ini?
Harga CCD ke USD saat ini adalah $ 0.030603. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Concordium?
Kapitalisasi pasar CCD adalah $ 358.84M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CCD?
Suplai beredar CCD adalah 11.73B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CCD?
CCD mencapai harga ATH sebesar 0.08744871982689628 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CCD?
CCD mencapai harga ATL 0.002569331689533657 USD.
Berapa volume perdagangan CCD?
Volume perdagangan 24 jam live CCD adalah $ 764.70K USD.
Akankah harga CCD naik lebih tinggi tahun ini?
CCD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CCD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:20:13 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Concordium (CCD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CCD ke USD

Jumlah

CCD
CCD
USD
USD

1 CCD = 0.030603 USD

$0.030603
$100,681.20

$3,304.46

$155.36

$1.0003

$1.0688

$100,681.20

$3,304.46

$155.36

$2.2054

$1.0020

$0.00000

$0.00000

$31.00

$0.1194

$0.0004057

$0.016780

$4.596

$0.1194

$0.004184

$0.0000002234

