Harga Constellation Energy Hari Ini

Harga live Constellation Energy (CEGON) hari ini adalah $ 307.86, dengan perubahan 0.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CEGON ke USD saat ini adalah $ 307.86 per CEGON.

Constellation Energy saat ini berada di peringkat #3719 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 CEGON. Selama 24 jam terakhir, CEGON diperdagangkan antara $ 300.7 (low) dan $ 350.86 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 345.9184432355917, sementara all-time low aset ini adalah $ 321.76792267134493.

Dalam kinerja jangka pendek, CEGON bergerak +2.02% dalam satu jam terakhir dan +2.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 6.21M.

Informasi Pasar Constellation Energy (CEGON)

Peringkat No.3719 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 6.21M$ 6.21M $ 6.21M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Total Suplai 0.00000338 0.00000338 0.00000338 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Constellation Energy saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.21M. Suplai beredar CEGON adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 0.00000338. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 0.00.