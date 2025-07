Informasi Celsius (CEL)

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

Situs Web Resmi: https://celsius.network/ Explorer Blok: https://solscan.io/token/nRtfwU9G82CSHhHGJNxFhtn7FLvWP2rqvQvje1WtL69