Harga live CHR hari ini adalah 0.0678 USD. Lacak informasi harga aktual CHR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHR

Info Harga CHR

Penjelasan CHR

Whitepaper CHR

Situs Web Resmi CHR

Tokenomi CHR

Prakiraan Harga CHR

Riwayat CHR

Panduan Membeli CHR

Konverter CHR ke Mata Uang Fiat

Spot CHR

Futures USDT-M CHR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CHR

Harga CHR(CHR)

Harga Live 1 CHR ke USD:

$0.06772
$0.06772$0.06772
+4.70%1D
USD
Grafik Harga Live CHR (CHR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:21:51 (UTC+8)

Informasi Harga CHR (CHR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06415
$ 0.06415$ 0.06415
Low 24 Jam
$ 0.06952
$ 0.06952$ 0.06952
High 24 Jam

$ 0.06415
$ 0.06415$ 0.06415

$ 0.06952
$ 0.06952$ 0.06952

$ 1.4996914759745297
$ 1.4996914759745297$ 1.4996914759745297

$ 0.00852539841207
$ 0.00852539841207$ 0.00852539841207

-0.26%

+4.70%

-9.68%

-9.68%

Harga aktual CHR (CHR) adalah $ 0.0678. Selama 24 jam terakhir, CHR diperdagangkan antara low $ 0.06415 dan high $ 0.06952, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHR adalah $ 1.4996914759745297, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00852539841207.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHR telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, +4.70% selama 24 jam, dan -9.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CHR (CHR)

No.428

$ 57.52M
$ 57.52M$ 57.52M

$ 588.38K
$ 588.38K$ 588.38K

$ 66.31M
$ 66.31M$ 66.31M

848.38M
848.38M 848.38M

978,064,789
978,064,789 978,064,789

848,381,914.378197
848,381,914.378197 848,381,914.378197

86.74%

CHROMIA

Kapitalisasi Pasar CHR saat ini adalah $ 57.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 588.38K. Suplai beredar CHR adalah 848.38M, dan total suplainya sebesar 848381914.378197. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.31M.

Riwayat Harga CHR (CHR) USD

Pantau perubahan harga CHR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00304+4.70%
30 Days$ -0.01638-19.46%
60 Hari$ -0.0302-30.82%
90 Hari$ -0.02715-28.60%
Perubahan Harga CHR Hari Ini

Hari ini, CHR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00304 (+4.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CHR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01638 (-19.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CHR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHR terlihat mengalami perubahan $ -0.0302 (-30.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CHR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02715 (-28.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CHR (CHR)?

Lihat halaman Riwayat Harga CHR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CHR (CHR)

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet
ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

CHR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CHR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CHR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CHR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CHR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CHR (USD)

Berapa nilai CHR (CHR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CHR (CHR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CHR.

Cek prediksi harga CHR sekarang!

Tokenomi CHR (CHR)

Memahami tokenomi CHR (CHR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHR sekarang!

Cara membeli CHR (CHR)

Ingin mengetahui cara membeli CHR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CHR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CHR ke Mata Uang Lokal

1 CHR(CHR) ke VND
1,784.157
1 CHR(CHR) ke AUD
A$0.104412
1 CHR(CHR) ke GBP
0.051528
1 CHR(CHR) ke EUR
0.058308
1 CHR(CHR) ke USD
$0.0678
1 CHR(CHR) ke MYR
RM0.283404
1 CHR(CHR) ke TRY
2.85438
1 CHR(CHR) ke JPY
¥10.3734
1 CHR(CHR) ke ARS
ARS$98.402886
1 CHR(CHR) ke RUB
5.508072
1 CHR(CHR) ke INR
6.011148
1 CHR(CHR) ke IDR
Rp1,129.999548
1 CHR(CHR) ke PHP
3.999522
1 CHR(CHR) ke EGP
￡E.3.20694
1 CHR(CHR) ke BRL
R$0.36273
1 CHR(CHR) ke CAD
C$0.095598
1 CHR(CHR) ke BDT
8.272278
1 CHR(CHR) ke NGN
97.553352
1 CHR(CHR) ke COP
$259.769598
1 CHR(CHR) ke ZAR
R.1.177686
1 CHR(CHR) ke UAH
2.851668
1 CHR(CHR) ke TZS
T.Sh.166.5846
1 CHR(CHR) ke VES
Bs15.1194
1 CHR(CHR) ke CLP
$63.8676
1 CHR(CHR) ke PKR
Rs19.162992
1 CHR(CHR) ke KZT
35.664834
1 CHR(CHR) ke THB
฿2.19672
1 CHR(CHR) ke TWD
NT$2.100444
1 CHR(CHR) ke AED
د.إ0.248826
1 CHR(CHR) ke CHF
Fr0.05424
1 CHR(CHR) ke HKD
HK$0.526806
1 CHR(CHR) ke AMD
֏25.92672
1 CHR(CHR) ke MAD
.د.م0.631218
1 CHR(CHR) ke MXN
$1.259046
1 CHR(CHR) ke SAR
ريال0.25425
1 CHR(CHR) ke ETB
Br10.406622
1 CHR(CHR) ke KES
KSh8.755692
1 CHR(CHR) ke JOD
د.أ0.0480702
1 CHR(CHR) ke PLN
0.249504
1 CHR(CHR) ke RON
лв0.29832
1 CHR(CHR) ke SEK
kr0.648168
1 CHR(CHR) ke BGN
лв0.114582
1 CHR(CHR) ke HUF
Ft22.667574
1 CHR(CHR) ke CZK
1.428546
1 CHR(CHR) ke KWD
د.ك0.0207468
1 CHR(CHR) ke ILS
0.221706
1 CHR(CHR) ke BOB
Bs0.46782
1 CHR(CHR) ke AZN
0.11526
1 CHR(CHR) ke TJS
SM0.625116
1 CHR(CHR) ke GEL
0.183738
1 CHR(CHR) ke AOA
Kz61.86072
1 CHR(CHR) ke BHD
.د.ب0.0254928
1 CHR(CHR) ke BMD
$0.0678
1 CHR(CHR) ke DKK
kr0.437988
1 CHR(CHR) ke HNL
L1.781784
1 CHR(CHR) ke MUR
3.1188
1 CHR(CHR) ke NAD
$1.177686
1 CHR(CHR) ke NOK
kr0.69156
1 CHR(CHR) ke NZD
$0.120006
1 CHR(CHR) ke PAB
B/.0.0678
1 CHR(CHR) ke PGK
K0.289506
1 CHR(CHR) ke QAR
ر.ق0.246792
1 CHR(CHR) ke RSD
дин.6.8817
1 CHR(CHR) ke UZS
soʻm807.142728
1 CHR(CHR) ke ALL
L5.686386
1 CHR(CHR) ke ANG
ƒ0.121362
1 CHR(CHR) ke AWG
ƒ0.12204
1 CHR(CHR) ke BBD
$0.1356
1 CHR(CHR) ke BAM
KM0.114582
1 CHR(CHR) ke BIF
Fr199.9422
1 CHR(CHR) ke BND
$0.08814
1 CHR(CHR) ke BSD
$0.0678
1 CHR(CHR) ke JMD
$10.87173
1 CHR(CHR) ke KHR
272.288868
1 CHR(CHR) ke KMF
Fr28.9506
1 CHR(CHR) ke LAK
1,473.913014
1 CHR(CHR) ke LKR
රු20.670186
1 CHR(CHR) ke MDL
L1.160058
1 CHR(CHR) ke MGA
Ar305.4051
1 CHR(CHR) ke MOP
P0.5424
1 CHR(CHR) ke MVR
1.04412
1 CHR(CHR) ke MWK
MK117.50418
1 CHR(CHR) ke MZN
MT4.33581
1 CHR(CHR) ke NPR
रु9.60726
1 CHR(CHR) ke PYG
480.8376
1 CHR(CHR) ke RWF
Fr98.5134
1 CHR(CHR) ke SBD
$0.557316
1 CHR(CHR) ke SCR
0.944454
1 CHR(CHR) ke SRD
$2.6103
1 CHR(CHR) ke SVC
$0.592572
1 CHR(CHR) ke SZL
L1.17633
1 CHR(CHR) ke TMT
m0.2373
1 CHR(CHR) ke TND
د.ت0.2006202
1 CHR(CHR) ke TTD
$0.459006
1 CHR(CHR) ke UGX
Sh237.0288
1 CHR(CHR) ke XAF
Fr38.5104
1 CHR(CHR) ke XCD
$0.18306
1 CHR(CHR) ke XOF
Fr38.5104
1 CHR(CHR) ke XPF
Fr6.9834
1 CHR(CHR) ke BWP
P0.91191
1 CHR(CHR) ke BZD
$0.136278
1 CHR(CHR) ke CVE
$6.497952
1 CHR(CHR) ke DJF
Fr12.0684
1 CHR(CHR) ke DOP
$4.35954
1 CHR(CHR) ke DZD
د.ج8.845188
1 CHR(CHR) ke FJD
$0.154584
1 CHR(CHR) ke GNF
Fr589.521
1 CHR(CHR) ke GTQ
Q0.519348
1 CHR(CHR) ke GYD
$14.181048
1 CHR(CHR) ke ISK
kr8.5428

Sumber Daya CHR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CHR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CHR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CHR

Berapa nilai CHR (CHR) hari ini?
Harga live CHR dalam USD adalah 0.0678 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHR ke USD saat ini?
Harga CHR ke USD saat ini adalah $ 0.0678. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CHR?
Kapitalisasi pasar CHR adalah $ 57.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHR?
Suplai beredar CHR adalah 848.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHR?
CHR mencapai harga ATH sebesar 1.4996914759745297 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHR?
CHR mencapai harga ATL 0.00852539841207 USD.
Berapa volume perdagangan CHR?
Volume perdagangan 24 jam live CHR adalah $ 588.38K USD.
Akankah harga CHR naik lebih tinggi tahun ini?
CHR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:21:51 (UTC+8)

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CHR ke USD

Jumlah

CHR
CHR
USD
USD

1 CHR = 0.0678 USD

Perdagangkan CHR

CHR/USDT
$0.06772
$0.06772$0.06772
+4.82%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

