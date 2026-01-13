Harga Confidential Layer Hari Ini

Harga live Confidential Layer (CLONE) hari ini adalah $ 0.01781, dengan perubahan 2.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CLONE ke USD saat ini adalah $ 0.01781 per CLONE.

Confidential Layer saat ini berada di peringkat #3873 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 CLONE. Selama 24 jam terakhir, CLONE diperdagangkan antara $ 0.01604 (low) dan $ 0.01912 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.1137696932664273, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.014251777554791732.

Dalam kinerja jangka pendek, CLONE bergerak -2.52% dalam satu jam terakhir dan +13.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 709.15K.

Informasi Pasar Confidential Layer (CLONE)

Peringkat No.3873 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 709.15K$ 709.15K $ 709.15K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.81M$ 17.81M $ 17.81M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik ETH

