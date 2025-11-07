BursaDEX+
Harga live DEXE hari ini adalah 6.06 USD. Lacak informasi harga aktual DEXE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEXE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga DEXE(DEXE)

Harga Live 1 DEXE ke USD:

$6.06
$6.06$6.06
+2.64%1D
Grafik Harga Live DEXE (DEXE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:26 (UTC+8)

Informasi Harga DEXE (DEXE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.798
$ 5.798$ 5.798
Low 24 Jam
$ 6.142
$ 6.142$ 6.142
High 24 Jam

$ 5.798
$ 5.798$ 5.798

$ 6.142
$ 6.142$ 6.142

$ 33.54117435
$ 33.54117435$ 33.54117435

$ 0.439053333787728
$ 0.439053333787728$ 0.439053333787728

+1.08%

+2.64%

-2.78%

-2.78%

Harga aktual DEXE (DEXE) adalah $ 6.06. Selama 24 jam terakhir, DEXE diperdagangkan antara low $ 5.798 dan high $ 6.142, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEXE adalah $ 33.54117435, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.439053333787728.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEXE telah berubah sebesar +1.08% selama 1 jam terakhir, +2.64% selama 24 jam, dan -2.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DEXE (DEXE)

No.99

$ 507.43M
$ 507.43M$ 507.43M

$ 339.13K
$ 339.13K$ 339.13K

$ 584.82M
$ 584.82M$ 584.82M

83.73M
83.73M 83.73M

96,504,599.33609451
96,504,599.33609451 96,504,599.33609451

0.01%

Kapitalisasi Pasar DEXE saat ini adalah $ 507.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 339.13K. Suplai beredar DEXE adalah 83.73M, dan total suplainya sebesar 96504599.33609451. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 584.82M.

Riwayat Harga DEXE (DEXE) USD

Pantau perubahan harga DEXE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.15587+2.64%
30 Days$ -7.166-54.19%
60 Hari$ -0.929-13.30%
90 Hari$ -2.326-27.74%
Perubahan Harga DEXE Hari Ini

Hari ini, DEXE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.15587 (+2.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DEXE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -7.166 (-54.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DEXE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEXE terlihat mengalami perubahan $ -0.929 (-13.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DEXE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.326 (-27.74%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DEXE (DEXE)?

Lihat halaman Riwayat Harga DEXE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

DEXE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DEXE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DEXE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DEXE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DEXE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DEXE (USD)

Berapa nilai DEXE (DEXE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DEXE (DEXE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEXE.

Cek prediksi harga DEXE sekarang!

Tokenomi DEXE (DEXE)

Memahami tokenomi DEXE (DEXE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEXE sekarang!

Cara membeli DEXE (DEXE)

Ingin mengetahui cara membeli DEXE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DEXE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya DEXE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DEXE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DEXE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DEXE

Berapa nilai DEXE (DEXE) hari ini?
Harga live DEXE dalam USD adalah 6.06 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEXE ke USD saat ini?
Harga DEXE ke USD saat ini adalah $ 6.06. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DEXE?
Kapitalisasi pasar DEXE adalah $ 507.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEXE?
Suplai beredar DEXE adalah 83.73M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEXE?
DEXE mencapai harga ATH sebesar 33.54117435 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEXE?
DEXE mencapai harga ATL 0.439053333787728 USD.
Berapa volume perdagangan DEXE?
Volume perdagangan 24 jam live DEXE adalah $ 339.13K USD.
Akankah harga DEXE naik lebih tinggi tahun ini?
DEXE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEXE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

