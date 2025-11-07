Apa yang dimaksud dengan DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

DEXE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DEXE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DEXE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang DEXE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DEXE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DEXE (USD)

Berapa nilai DEXE (DEXE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DEXE (DEXE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEXE.

Cek prediksi harga DEXE sekarang!

Tokenomi DEXE (DEXE)

Memahami tokenomi DEXE (DEXE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEXE sekarang!

Cara membeli DEXE (DEXE)

Ingin mengetahui cara membeli DEXE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DEXE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEXE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya DEXE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DEXE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DEXE Berapa nilai DEXE (DEXE) hari ini? Harga live DEXE dalam USD adalah 6.06 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEXE ke USD saat ini? $ 6.06 . Cobalah Harga DEXE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DEXE? Kapitalisasi pasar DEXE adalah $ 507.43M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEXE? Suplai beredar DEXE adalah 83.73M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEXE? DEXE mencapai harga ATH sebesar 33.54117435 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEXE? DEXE mencapai harga ATL 0.439053333787728 USD . Berapa volume perdagangan DEXE? Volume perdagangan 24 jam live DEXE adalah $ 339.13K USD . Akankah harga DEXE naik lebih tinggi tahun ini? DEXE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEXE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

