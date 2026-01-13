Tokenomi CMC 20 Index DTF (CMC20)

Tokenomi CMC 20 Index DTF (CMC20)

Telusuri wawasan utama tentang CMC 20 Index DTF (CMC20), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 16:17:20 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga CMC 20 Index DTF (CMC20)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CMC 20 Index DTF (CMC20), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M
Total Suplai:
$ 34.17K
$ 34.17K$ 34.17K
Suplai yang Beredar:
$ 34.17K
$ 34.17K$ 34.17K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M
All-Time High:
$ 219.57
$ 219.57$ 219.57
All-Time Low:
$ 170.55229919953078
$ 170.55229919953078$ 170.55229919953078
Harga Saat Ini:
$ 193.7
$ 193.7$ 193.7

Informasi CMC 20 Index DTF (CMC20)

CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) adalah token indeks likuid yang didukung oleh Reserve dan melacak Indeks CoinMarketCap 20. Indeks CMC20 adalah tolok ukur yang dirancang untuk mengukur kinerja 20 proyek mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, sebagaimana diperingkat oleh CoinMarketCap. Indeks ini tidak termasuk stablecoin (misalnya USDT), token yang dipatok dengan aset kripto lain (misalnya WBTC atau stETH), dan aset dengan daya investasi terbatas (misalnya potensi risiko litigasi, atau likuiditas sirkulasi terbatas). Indeks ini mewakili pasar mata uang kripto yang lebih luas sekaligus memberikan wawasan tentang kinerja beragam aset digital.

Situs Web Resmi:
https://app.reserve.org/bsc/index-dtf/0x2f8a339b5889ffac4c5a956787cda593b3c36867/overview
Whitepaper:
https://coinmarketcap.com/charts/cmc20/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x2f8A339B5889FfaC4c5A956787cdA593b3c36867

Tokenomi CMC 20 Index DTF (CMC20): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi CMC 20 Index DTF (CMC20) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CMC20 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CMC20 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CMC20, jelajahi harga live token CMC20!

Cara Membeli CMC20

Tertarik untuk menambahkan CMC 20 Index DTF (CMC20) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli CMC20, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga CMC 20 Index DTF (CMC20)

Menganalisis riwayat harga CMC20 membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga CMC20

Ingin mengetahui arah CMC20? Halaman prediksi harga CMC20 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi