Tokenomi CMC 20 Index DTF (CMC20)
Tokenomi & Analisis Harga CMC 20 Index DTF (CMC20)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CMC 20 Index DTF (CMC20), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi CMC 20 Index DTF (CMC20)
CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) adalah token indeks likuid yang didukung oleh Reserve dan melacak Indeks CoinMarketCap 20. Indeks CMC20 adalah tolok ukur yang dirancang untuk mengukur kinerja 20 proyek mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, sebagaimana diperingkat oleh CoinMarketCap. Indeks ini tidak termasuk stablecoin (misalnya USDT), token yang dipatok dengan aset kripto lain (misalnya WBTC atau stETH), dan aset dengan daya investasi terbatas (misalnya potensi risiko litigasi, atau likuiditas sirkulasi terbatas). Indeks ini mewakili pasar mata uang kripto yang lebih luas sekaligus memberikan wawasan tentang kinerja beragam aset digital.
Tokenomi CMC 20 Index DTF (CMC20): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi CMC 20 Index DTF (CMC20) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token CMC20 yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token CMC20 yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi CMC20, jelajahi harga live token CMC20!
Riwayat Harga CMC 20 Index DTF (CMC20)
Menganalisis riwayat harga CMC20 membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga CMC20
Ingin mengetahui arah CMC20? Halaman prediksi harga CMC20 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
