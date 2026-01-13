Harga CMC 20 Index DTF Hari Ini

Harga live CMC 20 Index DTF (CMC20) hari ini adalah $ 192.72, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CMC20 ke USD saat ini adalah $ 192.72 per CMC20.

CMC 20 Index DTF saat ini berada di peringkat #8882 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6.60M, dengan suplai yang beredar 34.25K CMC20. Selama 24 jam terakhir, CMC20 diperdagangkan antara $ 191.7 (low) dan $ 196.23 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 210.53539965828614, sementara all-time low aset ini adalah $ 170.55229919953078.

Dalam kinerja jangka pendek, CMC20 bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan -4.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 8.82K.

Informasi Pasar CMC 20 Index DTF (CMC20)

Peringkat No.8882 Kapitalisasi Pasar $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Volume (24 Jam) $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Suplai Peredaran 34.25K 34.25K 34.25K Suplai Maks. ---- -- Total Suplai 34,246.35324019 34,246.35324019 34,246.35324019 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar CMC 20 Index DTF saat ini adalah $ 6.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.82K. Suplai beredar CMC20 adalah 34.25K, dan total suplainya sebesar 34246.35324019. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.60M.