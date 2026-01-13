BursaDEX+
Harga live CMC 20 Index DTF hari ini adalah 192.72 USD. Kapitalisasi pasar CMC20 adalah 6,599,957.1964494168 USD. Lacak informasi harga aktual CMC20 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 CMC20 ke USD:

$192.72
-0.15%1D
USD
Grafik Harga Live CMC 20 Index DTF (CMC20)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:01:41 (UTC+8)

Harga CMC 20 Index DTF Hari Ini

Harga live CMC 20 Index DTF (CMC20) hari ini adalah $ 192.72, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CMC20 ke USD saat ini adalah $ 192.72 per CMC20.

CMC 20 Index DTF saat ini berada di peringkat #8882 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6.60M, dengan suplai yang beredar 34.25K CMC20. Selama 24 jam terakhir, CMC20 diperdagangkan antara $ 191.7 (low) dan $ 196.23 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 210.53539965828614, sementara all-time low aset ini adalah $ 170.55229919953078.

Dalam kinerja jangka pendek, CMC20 bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan -4.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 8.82K.

Informasi Pasar CMC 20 Index DTF (CMC20)

No.8882

$ 6.60M
$ 8.82K
$ 6.60M
34.25K
--
34,246.35324019
BSC

Kapitalisasi Pasar CMC 20 Index DTF saat ini adalah $ 6.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.82K. Suplai beredar CMC20 adalah 34.25K, dan total suplainya sebesar 34246.35324019. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.60M.

Riwayat Harga CMC 20 Index DTF USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 191.7
Low 24 Jam
$ 196.23
High 24 Jam

$ 191.7
$ 196.23
$ 210.53539965828614
$ 170.55229919953078
-0.05%

-0.15%

-4.21%

-4.21%

Riwayat Harga CMC 20 Index DTF (CMC20) USD

Pantau perubahan harga CMC 20 Index DTF untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.2895-0.15%
30 Days$ +2.71+1.42%
60 Hari$ +92.72+92.72%
90 Hari$ +92.72+92.72%
Perubahan Harga CMC 20 Index DTF Hari Ini

Hari ini, CMC20 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.2895 (-0.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CMC 20 Index DTF 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +2.71 (+1.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CMC 20 Index DTF 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CMC20 terlihat mengalami perubahan $ +92.72 (+92.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CMC 20 Index DTF 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +92.72 (+92.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CMC 20 Index DTF (CMC20)?

Lihat halaman Riwayat Harga CMC 20 Index DTF sekarang.

Analisis AI untuk CMC 20 Index DTF

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk CMC 20 Index DTF, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga CMC 20 Index DTF?

Harga Indeks CMC20 DTF dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Kinerja 20 kripto teratas yang termasuk dalam indeks
3. Volume perdagangan dan likuiditas token penyusun indeks
4. Berita regulasi dan perubahan kebijakan
5. Adopsi institusional dan aliran investasi
6. Faktor makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga
7. Pola analisis teknikal serta level support/resisten

Mengapa orang ingin tahu harga CMC 20 Index DTF hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Indeks CMC 20 DTF hari ini untuk pengambilan keputusan investasi, pelacakan portofolio, analisis pasar, dan peluang perdagangan. Harga real-time membantu menilai tren pasar, volatilitas, serta potensi keuntungan. Investor memantau fluktuasi harian guna mengatur waktu masuk/keluar secara optimal.

Prediksi Harga untuk CMC 20 Index DTF

Prediksi Harga CMC 20 Index DTF (CMC20) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CMC20 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga CMC 20 Index DTF (CMC20) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga CMC 20 Index DTF berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli CMC 20 Index DTF (CMC20) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan CMC 20 Index DTF (CMC20)

CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) adalah token indeks likuid yang didukung oleh Reserve dan melacak Indeks CoinMarketCap 20. Indeks CMC20 adalah tolok ukur yang dirancang untuk mengukur kinerja 20 proyek mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, sebagaimana diperingkat oleh CoinMarketCap. Indeks ini tidak termasuk stablecoin (misalnya USDT), token yang dipatok dengan aset kripto lain (misalnya WBTC atau stETH), dan aset dengan daya investasi terbatas (misalnya potensi risiko litigasi, atau likuiditas sirkulasi terbatas). Indeks ini mewakili pasar mata uang kripto yang lebih luas sekaligus memberikan wawasan tentang kinerja beragam aset digital.

Sumber Daya CMC 20 Index DTF

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CMC 20 Index DTF, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi CMC 20 Index DTF
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CMC 20 Index DTF

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:01:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CMC 20 Index DTF (CMC20)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

CMC 20 Index DTF Berita Populer

Memperkenalkan Jalur Investasi Kripto Baru dengan CMC20

Memperkenalkan Jalur Investasi Kripto Baru dengan CMC20

November 19, 2025
CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg mengumumkan pembentukan Meta Compute

January 13, 2026
Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

Apakah Kripto Ritel Sedang Mati? Tayangan YouTube Kripto Mencapai Level Terendah Sejak Awal 2021

January 13, 2026
Jelajahi CMC 20 Index DTF Selengkapnya

CMC20 USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada CMC20 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CMC20 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar CMC 20 Index DTF (CMC20) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CMC 20 Index DTF secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CMC20/USDT
$192.72
+0.27%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 CMC20 = 192.72 USD