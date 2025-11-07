Apa yang dimaksud dengan Sugarverse (CNDY)

Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.

Sugarverse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Sugarverse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa CNDY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Sugarverse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Sugarverse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Sugarverse (USD)

Berapa nilai Sugarverse (CNDY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sugarverse (CNDY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sugarverse.

Cek prediksi harga Sugarverse sekarang!

Tokenomi Sugarverse (CNDY)

Memahami tokenomi Sugarverse (CNDY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CNDY sekarang!

Cara membeli Sugarverse (CNDY)

Ingin mengetahui cara membeli Sugarverse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Sugarverse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CNDY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Sugarverse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sugarverse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sugarverse Berapa nilai Sugarverse (CNDY) hari ini? Harga live CNDY dalam USD adalah 0.000919 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CNDY ke USD saat ini? $ 0.000919 . Cobalah Harga CNDY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Sugarverse? Kapitalisasi pasar CNDY adalah $ 428.80K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CNDY? Suplai beredar CNDY adalah 466.60M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CNDY? CNDY mencapai harga ATH sebesar 0.005822417865598104 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CNDY? CNDY mencapai harga ATL 0.000615185614830937 USD . Berapa volume perdagangan CNDY? Volume perdagangan 24 jam live CNDY adalah $ 27.79K USD . Akankah harga CNDY naik lebih tinggi tahun ini? CNDY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CNDY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Sugarverse (CNDY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi