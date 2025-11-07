BursaDEX+
Harga live COCA hari ini adalah 0.70034 USD. Lacak informasi harga aktual COCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COCA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COCA

Info Harga COCA

Penjelasan COCA

Whitepaper COCA

Situs Web Resmi COCA

Tokenomi COCA

Prakiraan Harga COCA

Riwayat COCA

Panduan Membeli COCA

Konverter COCA ke Mata Uang Fiat

Spot COCA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo COCA

Harga COCA(COCA)

Harga Live 1 COCA ke USD:

$0.70029
$0.70029$0.70029
-1.64%1D
USD
Grafik Harga Live COCA (COCA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:20:09 (UTC+8)

Informasi Harga COCA (COCA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.69511
$ 0.69511$ 0.69511
Low 24 Jam
$ 0.7206
$ 0.7206$ 0.7206
High 24 Jam

$ 0.69511
$ 0.69511$ 0.69511

$ 0.7206
$ 0.7206$ 0.7206

$ 0.7133212839018994
$ 0.7133212839018994$ 0.7133212839018994

$ 0.09754142261770773
$ 0.09754142261770773$ 0.09754142261770773

+0.14%

-1.64%

+12.85%

+12.85%

Harga aktual COCA (COCA) adalah $ 0.70034. Selama 24 jam terakhir, COCA diperdagangkan antara low $ 0.69511 dan high $ 0.7206, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high COCA adalah $ 0.7133212839018994, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09754142261770773.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COCA telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, -1.64% selama 24 jam, dan +12.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar COCA (COCA)

No.3958

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 219.37K
$ 219.37K$ 219.37K

$ 700.34M
$ 700.34M$ 700.34M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar COCA saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 219.37K. Suplai beredar COCA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 700.34M.

Riwayat Harga COCA (COCA) USD

Pantau perubahan harga COCA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0116762-1.64%
30 Days$ +0.0391+5.91%
60 Hari$ +0.22156+46.27%
90 Hari$ +0.33452+91.44%
Perubahan Harga COCA Hari Ini

Hari ini, COCA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0116762 (-1.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga COCA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0391 (+5.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga COCA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COCA terlihat mengalami perubahan $ +0.22156 (+46.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga COCA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.33452 (+91.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari COCA (COCA)?

Lihat halaman Riwayat Harga COCA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan COCA (COCA)

COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally.

COCA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi COCA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COCA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang COCA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli COCA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga COCA (USD)

Berapa nilai COCA (COCA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda COCA (COCA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk COCA.

Cek prediksi harga COCA sekarang!

Tokenomi COCA (COCA)

Memahami tokenomi COCA (COCA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COCA sekarang!

Cara membeli COCA (COCA)

Ingin mengetahui cara membeli COCA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli COCA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COCA ke Mata Uang Lokal

1 COCA(COCA) ke VND
18,429.4471
1 COCA(COCA) ke AUD
A$1.0785236
1 COCA(COCA) ke GBP
0.5322584
1 COCA(COCA) ke EUR
0.6022924
1 COCA(COCA) ke USD
$0.70034
1 COCA(COCA) ke MYR
RM2.9274212
1 COCA(COCA) ke TRY
29.5473446
1 COCA(COCA) ke JPY
¥106.45168
1 COCA(COCA) ke ARS
ARS$1,016.4524658
1 COCA(COCA) ke RUB
56.8956216
1 COCA(COCA) ke INR
62.0991478
1 COCA(COCA) ke IDR
Rp11,672.3286644
1 COCA(COCA) ke PHP
41.3340668
1 COCA(COCA) ke EGP
￡E.33.126082
1 COCA(COCA) ke BRL
R$3.746819
1 COCA(COCA) ke CAD
C$0.9874794
1 COCA(COCA) ke BDT
85.4484834
1 COCA(COCA) ke NGN
1,007.6772056
1 COCA(COCA) ke COP
$2,683.2896794
1 COCA(COCA) ke ZAR
R.12.1719092
1 COCA(COCA) ke UAH
29.4563004
1 COCA(COCA) ke TZS
T.Sh.1,720.73538
1 COCA(COCA) ke VES
Bs158.97718
1 COCA(COCA) ke CLP
$660.42062
1 COCA(COCA) ke PKR
Rs197.9440976
1 COCA(COCA) ke KZT
368.3998502
1 COCA(COCA) ke THB
฿22.6840126
1 COCA(COCA) ke TWD
NT$21.7035366
1 COCA(COCA) ke AED
د.إ2.5702478
1 COCA(COCA) ke CHF
Fr0.560272
1 COCA(COCA) ke HKD
HK$5.4416418
1 COCA(COCA) ke AMD
֏267.810016
1 COCA(COCA) ke MAD
.د.م6.513162
1 COCA(COCA) ke MXN
$13.0123172
1 COCA(COCA) ke SAR
ريال2.626275
1 COCA(COCA) ke ETB
Br107.7753226
1 COCA(COCA) ke KES
KSh90.4559144
1 COCA(COCA) ke JOD
د.أ0.49654106
1 COCA(COCA) ke PLN
2.5772512
1 COCA(COCA) ke RON
лв3.081496
1 COCA(COCA) ke SEK
kr6.6952504
1 COCA(COCA) ke BGN
лв1.1835746
1 COCA(COCA) ke HUF
Ft234.1446722
1 COCA(COCA) ke CZK
14.7561638
1 COCA(COCA) ke KWD
د.ك0.21430404
1 COCA(COCA) ke ILS
2.2901118
1 COCA(COCA) ke BOB
Bs4.832346
1 COCA(COCA) ke AZN
1.190578
1 COCA(COCA) ke TJS
SM6.4571348
1 COCA(COCA) ke GEL
1.8979214
1 COCA(COCA) ke AOA
Kz641.9246406
1 COCA(COCA) ke BHD
.د.ب0.26402818
1 COCA(COCA) ke BMD
$0.70034
1 COCA(COCA) ke DKK
kr4.5241964
1 COCA(COCA) ke HNL
L18.4469556
1 COCA(COCA) ke MUR
32.21564
1 COCA(COCA) ke NAD
$12.1649058
1 COCA(COCA) ke NOK
kr7.1364646
1 COCA(COCA) ke NZD
$1.2396018
1 COCA(COCA) ke PAB
B/.0.70034
1 COCA(COCA) ke PGK
K2.941428
1 COCA(COCA) ke QAR
ر.ق2.5492376
1 COCA(COCA) ke RSD
дин.71.08451
1 COCA(COCA) ke UZS
soʻm8,437.8293846
1 COCA(COCA) ke ALL
L58.723509
1 COCA(COCA) ke ANG
ƒ1.2536086
1 COCA(COCA) ke AWG
ƒ1.260612
1 COCA(COCA) ke BBD
$1.40068
1 COCA(COCA) ke BAM
KM1.1835746
1 COCA(COCA) ke BIF
Fr2,065.30266
1 COCA(COCA) ke BND
$0.910442
1 COCA(COCA) ke BSD
$0.70034
1 COCA(COCA) ke JMD
$112.299519
1 COCA(COCA) ke KHR
2,812.6074604
1 COCA(COCA) ke KMF
Fr294.1428
1 COCA(COCA) ke LAK
15,224.7823042
1 COCA(COCA) ke LKR
රු213.5126558
1 COCA(COCA) ke MDL
L11.90578
1 COCA(COCA) ke MGA
Ar3,154.68153
1 COCA(COCA) ke MOP
P5.60272
1 COCA(COCA) ke MVR
10.785236
1 COCA(COCA) ke MWK
MK1,215.8672774
1 COCA(COCA) ke MZN
MT44.786743
1 COCA(COCA) ke NPR
रु99.238178
1 COCA(COCA) ke PYG
4,966.81128
1 COCA(COCA) ke RWF
Fr1,016.19334
1 COCA(COCA) ke SBD
$5.7637982
1 COCA(COCA) ke SCR
10.540117
1 COCA(COCA) ke SRD
$26.96309
1 COCA(COCA) ke SVC
$6.1209716
1 COCA(COCA) ke SZL
L12.1579024
1 COCA(COCA) ke TMT
m2.45119
1 COCA(COCA) ke TND
د.ت2.07230606
1 COCA(COCA) ke TTD
$4.7413018
1 COCA(COCA) ke UGX
Sh2,448.38864
1 COCA(COCA) ke XAF
Fr397.09278
1 COCA(COCA) ke XCD
$1.890918
1 COCA(COCA) ke XOF
Fr397.09278
1 COCA(COCA) ke XPF
Fr72.13502
1 COCA(COCA) ke BWP
P9.419573
1 COCA(COCA) ke BZD
$1.4076834
1 COCA(COCA) ke CVE
$67.1205856
1 COCA(COCA) ke DJF
Fr123.96018
1 COCA(COCA) ke DOP
$45.0388654
1 COCA(COCA) ke DZD
د.ج91.3803632
1 COCA(COCA) ke FJD
$1.5967752
1 COCA(COCA) ke GNF
Fr6,089.4563
1 COCA(COCA) ke GTQ
Q5.3646044
1 COCA(COCA) ke GYD
$146.4831144
1 COCA(COCA) ke ISK
kr88.24284

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang COCA

Berapa nilai COCA (COCA) hari ini?
Harga live COCA dalam USD adalah 0.70034 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COCA ke USD saat ini?
Harga COCA ke USD saat ini adalah $ 0.70034. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar COCA?
Kapitalisasi pasar COCA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COCA?
Suplai beredar COCA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COCA?
COCA mencapai harga ATH sebesar 0.7133212839018994 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COCA?
COCA mencapai harga ATL 0.09754142261770773 USD.
Berapa volume perdagangan COCA?
Volume perdagangan 24 jam live COCA adalah $ 219.37K USD.
Akankah harga COCA naik lebih tinggi tahun ini?
COCA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COCA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:20:09 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

