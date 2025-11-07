Apa yang dimaksud dengan Collaterize (COLLAT)

Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs. Mobile App and L1 Protocol to tokenize and trade RWAs.

Collaterize tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Collaterize Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa COLLAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Collaterize di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Collaterize dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Collaterize (USD)

Berapa nilai Collaterize (COLLAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Collaterize (COLLAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Collaterize.

Cek prediksi harga Collaterize sekarang!

Tokenomi Collaterize (COLLAT)

Memahami tokenomi Collaterize (COLLAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COLLAT sekarang!

Cara membeli Collaterize (COLLAT)

Ingin mengetahui cara membeli Collaterize? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Collaterize di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COLLAT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Collaterize

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Collaterize, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Collaterize Berapa nilai Collaterize (COLLAT) hari ini? Harga live COLLAT dalam USD adalah 0.010898 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COLLAT ke USD saat ini? $ 0.010898 . Cobalah Harga COLLAT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Collaterize? Kapitalisasi pasar COLLAT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COLLAT? Suplai beredar COLLAT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COLLAT? COLLAT mencapai harga ATH sebesar 0.09000689418745024 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COLLAT? COLLAT mencapai harga ATL 0.00128581154824499 USD . Berapa volume perdagangan COLLAT? Volume perdagangan 24 jam live COLLAT adalah $ 190.53K USD . Akankah harga COLLAT naik lebih tinggi tahun ini? COLLAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COLLAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Collaterize (COLLAT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi