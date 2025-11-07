Apa yang dimaksud dengan Common Protocol (COMMON)

Common adalah lapisan koordinasi untuk komunitas, kontributor, dan agen AI. Ini adalah produk dan protokol lengkap untuk meluncurkan token, mengelola DAO, atau berkoordinasi dengan agen.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Common Protocol Berapa nilai Common Protocol (COMMON) hari ini? Harga live COMMON dalam USD adalah 0.01117 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COMMON ke USD saat ini? $ 0.01117 . Cobalah Harga COMMON ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Common Protocol? Kapitalisasi pasar COMMON adalah $ 26.10M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COMMON? Suplai beredar COMMON adalah 2.34B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COMMON? COMMON mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COMMON? COMMON mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan COMMON? Volume perdagangan 24 jam live COMMON adalah $ 280.26K USD . Akankah harga COMMON naik lebih tinggi tahun ini? COMMON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COMMON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

