BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Common Protocol hari ini adalah 0.01117 USD. Lacak informasi harga aktual COMMON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COMMON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Common Protocol hari ini adalah 0.01117 USD. Lacak informasi harga aktual COMMON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COMMON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COMMON

Info Harga COMMON

Penjelasan COMMON

Whitepaper COMMON

Situs Web Resmi COMMON

Tokenomi COMMON

Prakiraan Harga COMMON

Riwayat COMMON

Panduan Membeli COMMON

Konverter COMMON ke Mata Uang Fiat

Spot COMMON

Futures USDT-M COMMON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Common Protocol

Harga Common Protocol(COMMON)

Harga Live 1 COMMON ke USD:

$0.01115
$0.01115$0.01115
+6.69%1D
USD
Grafik Harga Live Common Protocol (COMMON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:08 (UTC+8)

Informasi Harga Common Protocol (COMMON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00963
$ 0.00963$ 0.00963
Low 24 Jam
$ 0.01194
$ 0.01194$ 0.01194
High 24 Jam

$ 0.00963
$ 0.00963$ 0.00963

$ 0.01194
$ 0.01194$ 0.01194

--
----

--
----

-6.23%

+6.69%

-4.21%

-4.21%

Harga aktual Common Protocol (COMMON) adalah $ 0.01117. Selama 24 jam terakhir, COMMON diperdagangkan antara low $ 0.00963 dan high $ 0.01194, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOMMON adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COMMON telah berubah sebesar -6.23% selama 1 jam terakhir, +6.69% selama 24 jam, dan -4.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Common Protocol (COMMON)

$ 26.10M
$ 26.10M$ 26.10M

$ 280.26K
$ 280.26K$ 280.26K

$ 138.71M
$ 138.71M$ 138.71M

2.34B
2.34B 2.34B

12,418,259,242
12,418,259,242 12,418,259,242

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

18.81%

BASE

Kapitalisasi Pasar Common Protocol saat ini adalah $ 26.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 280.26K. Suplai beredar COMMON adalah 2.34B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 138.71M.

Riwayat Harga Common Protocol (COMMON) USD

Pantau perubahan harga Common Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00069916+6.69%
30 Days$ +0.00117+11.70%
60 Hari$ +0.00117+11.70%
90 Hari$ +0.00117+11.70%
Perubahan Harga Common Protocol Hari Ini

Hari ini, COMMON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00069916 (+6.69%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Common Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00117 (+11.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Common Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COMMON terlihat mengalami perubahan $ +0.00117 (+11.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Common Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00117 (+11.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Common Protocol (COMMON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Common Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Common Protocol (COMMON)

Common adalah lapisan koordinasi untuk komunitas, kontributor, dan agen AI. Ini adalah produk dan protokol lengkap untuk meluncurkan token, mengelola DAO, atau berkoordinasi dengan agen.

Common Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Common Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COMMON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Common Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Common Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Common Protocol (USD)

Berapa nilai Common Protocol (COMMON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Common Protocol (COMMON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Common Protocol.

Cek prediksi harga Common Protocol sekarang!

Tokenomi Common Protocol (COMMON)

Memahami tokenomi Common Protocol (COMMON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COMMON sekarang!

Cara membeli Common Protocol (COMMON)

Ingin mengetahui cara membeli Common Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Common Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COMMON ke Mata Uang Lokal

1 Common Protocol(COMMON) ke VND
293.93855
1 Common Protocol(COMMON) ke AUD
A$0.0172018
1 Common Protocol(COMMON) ke GBP
0.0084892
1 Common Protocol(COMMON) ke EUR
0.0096062
1 Common Protocol(COMMON) ke USD
$0.01117
1 Common Protocol(COMMON) ke MYR
RM0.0466906
1 Common Protocol(COMMON) ke TRY
0.4712623
1 Common Protocol(COMMON) ke JPY
¥1.69784
1 Common Protocol(COMMON) ke ARS
ARS$16.2118029
1 Common Protocol(COMMON) ke RUB
0.9074508
1 Common Protocol(COMMON) ke INR
0.9904439
1 Common Protocol(COMMON) ke IDR
Rp186.1665922
1 Common Protocol(COMMON) ke PHP
0.6582481
1 Common Protocol(COMMON) ke EGP
￡E.0.528341
1 Common Protocol(COMMON) ke BRL
R$0.0597595
1 Common Protocol(COMMON) ke CAD
C$0.0157497
1 Common Protocol(COMMON) ke BDT
1.3628517
1 Common Protocol(COMMON) ke NGN
16.0718428
1 Common Protocol(COMMON) ke COP
$42.7968497
1 Common Protocol(COMMON) ke ZAR
R.0.1940229
1 Common Protocol(COMMON) ke UAH
0.4698102
1 Common Protocol(COMMON) ke TZS
T.Sh.27.44469
1 Common Protocol(COMMON) ke VES
Bs2.53559
1 Common Protocol(COMMON) ke CLP
$10.53331
1 Common Protocol(COMMON) ke PKR
Rs3.1570888
1 Common Protocol(COMMON) ke KZT
5.8757551
1 Common Protocol(COMMON) ke THB
฿0.361908
1 Common Protocol(COMMON) ke TWD
NT$0.3461583
1 Common Protocol(COMMON) ke AED
د.إ0.0409939
1 Common Protocol(COMMON) ke CHF
Fr0.008936
1 Common Protocol(COMMON) ke HKD
HK$0.0867909
1 Common Protocol(COMMON) ke AMD
֏4.271408
1 Common Protocol(COMMON) ke MAD
.د.م0.103881
1 Common Protocol(COMMON) ke MXN
$0.2074269
1 Common Protocol(COMMON) ke SAR
ريال0.0418875
1 Common Protocol(COMMON) ke ETB
Br1.7189513
1 Common Protocol(COMMON) ke KES
KSh1.4427172
1 Common Protocol(COMMON) ke JOD
د.أ0.00791953
1 Common Protocol(COMMON) ke PLN
0.0411056
1 Common Protocol(COMMON) ke RON
лв0.049148
1 Common Protocol(COMMON) ke SEK
kr0.1068969
1 Common Protocol(COMMON) ke BGN
лв0.0188773
1 Common Protocol(COMMON) ke HUF
Ft3.7356948
1 Common Protocol(COMMON) ke CZK
0.2353519
1 Common Protocol(COMMON) ke KWD
د.ك0.00341802
1 Common Protocol(COMMON) ke ILS
0.0365259
1 Common Protocol(COMMON) ke BOB
Bs0.077073
1 Common Protocol(COMMON) ke AZN
0.018989
1 Common Protocol(COMMON) ke TJS
SM0.1029874
1 Common Protocol(COMMON) ke GEL
0.0302707
1 Common Protocol(COMMON) ke AOA
Kz10.2383103
1 Common Protocol(COMMON) ke BHD
.د.ب0.00419992
1 Common Protocol(COMMON) ke BMD
$0.01117
1 Common Protocol(COMMON) ke DKK
kr0.0721582
1 Common Protocol(COMMON) ke HNL
L0.2942178
1 Common Protocol(COMMON) ke MUR
0.51382
1 Common Protocol(COMMON) ke NAD
$0.1940229
1 Common Protocol(COMMON) ke NOK
kr0.1138223
1 Common Protocol(COMMON) ke NZD
$0.0197709
1 Common Protocol(COMMON) ke PAB
B/.0.01117
1 Common Protocol(COMMON) ke PGK
K0.046914
1 Common Protocol(COMMON) ke QAR
ر.ق0.0406588
1 Common Protocol(COMMON) ke RSD
дин.1.1339784
1 Common Protocol(COMMON) ke UZS
soʻm134.5782823
1 Common Protocol(COMMON) ke ALL
L0.9366045
1 Common Protocol(COMMON) ke ANG
ƒ0.0199943
1 Common Protocol(COMMON) ke AWG
ƒ0.020106
1 Common Protocol(COMMON) ke BBD
$0.02234
1 Common Protocol(COMMON) ke BAM
KM0.0188773
1 Common Protocol(COMMON) ke BIF
Fr32.94033
1 Common Protocol(COMMON) ke BND
$0.014521
1 Common Protocol(COMMON) ke BSD
$0.01117
1 Common Protocol(COMMON) ke JMD
$1.7911095
1 Common Protocol(COMMON) ke KHR
44.8593902
1 Common Protocol(COMMON) ke KMF
Fr4.6914
1 Common Protocol(COMMON) ke LAK
242.8260821
1 Common Protocol(COMMON) ke LKR
රු3.4053979
1 Common Protocol(COMMON) ke MDL
L0.18989
1 Common Protocol(COMMON) ke MGA
Ar50.315265
1 Common Protocol(COMMON) ke MOP
P0.08936
1 Common Protocol(COMMON) ke MVR
0.172018
1 Common Protocol(COMMON) ke MWK
MK19.3923487
1 Common Protocol(COMMON) ke MZN
MT0.7143215
1 Common Protocol(COMMON) ke NPR
रु1.582789
1 Common Protocol(COMMON) ke PYG
79.21764
1 Common Protocol(COMMON) ke RWF
Fr16.20767
1 Common Protocol(COMMON) ke SBD
$0.0919291
1 Common Protocol(COMMON) ke SCR
0.1611831
1 Common Protocol(COMMON) ke SRD
$0.430045
1 Common Protocol(COMMON) ke SVC
$0.0976258
1 Common Protocol(COMMON) ke SZL
L0.1939112
1 Common Protocol(COMMON) ke TMT
m0.039095
1 Common Protocol(COMMON) ke TND
د.ت0.03305203
1 Common Protocol(COMMON) ke TTD
$0.0756209
1 Common Protocol(COMMON) ke UGX
Sh39.05032
1 Common Protocol(COMMON) ke XAF
Fr6.34456
1 Common Protocol(COMMON) ke XCD
$0.030159
1 Common Protocol(COMMON) ke XOF
Fr6.34456
1 Common Protocol(COMMON) ke XPF
Fr1.15051
1 Common Protocol(COMMON) ke BWP
P0.1502365
1 Common Protocol(COMMON) ke BZD
$0.0224517
1 Common Protocol(COMMON) ke CVE
$1.0705328
1 Common Protocol(COMMON) ke DJF
Fr1.97709
1 Common Protocol(COMMON) ke DOP
$0.7183427
1 Common Protocol(COMMON) ke DZD
د.ج1.4583552
1 Common Protocol(COMMON) ke FJD
$0.0254676
1 Common Protocol(COMMON) ke GNF
Fr97.12315
1 Common Protocol(COMMON) ke GTQ
Q0.0855622
1 Common Protocol(COMMON) ke GYD
$2.3363172
1 Common Protocol(COMMON) ke ISK
kr1.40742

Sumber Daya Common Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Common Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Common Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Common Protocol

Berapa nilai Common Protocol (COMMON) hari ini?
Harga live COMMON dalam USD adalah 0.01117 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COMMON ke USD saat ini?
Harga COMMON ke USD saat ini adalah $ 0.01117. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Common Protocol?
Kapitalisasi pasar COMMON adalah $ 26.10M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COMMON?
Suplai beredar COMMON adalah 2.34B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COMMON?
COMMON mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COMMON?
COMMON mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan COMMON?
Volume perdagangan 24 jam live COMMON adalah $ 280.26K USD.
Akankah harga COMMON naik lebih tinggi tahun ini?
COMMON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COMMON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Common Protocol (COMMON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator COMMON ke USD

Jumlah

COMMON
COMMON
USD
USD

1 COMMON = 0.01117 USD

Perdagangkan COMMON

COMMON/USDT
$0.01115
$0.01115$0.01115
+7.52%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,849.48
$100,849.48$100,849.48

-1.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.00
$3,297.00$3,297.00

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.31
$155.31$155.31

-0.39%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0074
$1.0074$1.0074

+17.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,849.48
$100,849.48$100,849.48

-1.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.00
$3,297.00$3,297.00

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.31
$155.31$155.31

-0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2062
$2.2062$2.2062

-1.26%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0141
$1.0141$1.0141

-0.19%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0928
$0.0928$0.0928

+85.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017033
$0.017033$0.017033

+1,603.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009709
$0.009709$0.009709

+354.96%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.870
$3.870$3.870

+287.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0928
$0.0928$0.0928

+85.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002419
$0.0000002419$0.0000002419

+61.26%