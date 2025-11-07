BursaDEX+
Harga live CORN hari ini adalah 0.07205 USD. Lacak informasi harga aktual CORN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CORN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 CORN ke USD:

$0.07215
-3.37%1D
USD
Grafik Harga Live CORN (CORN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:34:47 (UTC+8)

Informasi Harga CORN (CORN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07161
Low 24 Jam
$ 0.07602
High 24 Jam

$ 0.07161
$ 0.07602
$ 0.13302769961249059
$ 0.021066878137635373
-0.32%

-3.37%

+9.49%

+9.49%

Harga aktual CORN (CORN) adalah $ 0.07205. Selama 24 jam terakhir, CORN diperdagangkan antara low $ 0.07161 dan high $ 0.07602, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCORN adalah $ 0.13302769961249059, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.021066878137635373.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CORN telah berubah sebesar -0.32% selama 1 jam terakhir, -3.37% selama 24 jam, dan +9.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CORN (CORN)

No.554

$ 37.83M
$ 3.30M
$ 151.31M
525.00M
2,100,000,000
2,100,000,000
25.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar CORN saat ini adalah $ 37.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.30M. Suplai beredar CORN adalah 525.00M, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 151.31M.

Riwayat Harga CORN (CORN) USD

Pantau perubahan harga CORN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0025163-3.37%
30 Days$ -0.02171-23.16%
60 Hari$ +0.01032+16.71%
90 Hari$ -0.03721-34.06%
Perubahan Harga CORN Hari Ini

Hari ini, CORN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0025163 (-3.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CORN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02171 (-23.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CORN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CORN terlihat mengalami perubahan $ +0.01032 (+16.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CORN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03721 (-34.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CORN (CORN)?

Lihat halaman Riwayat Harga CORN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CORN (CORN)

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

CORN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CORN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CORN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CORN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CORN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CORN (USD)

Berapa nilai CORN (CORN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CORN (CORN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CORN.

Cek prediksi harga CORN sekarang!

Tokenomi CORN (CORN)

Memahami tokenomi CORN (CORN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CORN sekarang!

Cara membeli CORN (CORN)

Ingin mengetahui cara membeli CORN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CORN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CORN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya CORN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CORN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi CORN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CORN

Berapa nilai CORN (CORN) hari ini?
Harga live CORN dalam USD adalah 0.07205 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CORN ke USD saat ini?
Harga CORN ke USD saat ini adalah $ 0.07205. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CORN?
Kapitalisasi pasar CORN adalah $ 37.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CORN?
Suplai beredar CORN adalah 525.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CORN?
CORN mencapai harga ATH sebesar 0.13302769961249059 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CORN?
CORN mencapai harga ATL 0.021066878137635373 USD.
Berapa volume perdagangan CORN?
Volume perdagangan 24 jam live CORN adalah $ 3.30M USD.
Akankah harga CORN naik lebih tinggi tahun ini?
CORN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CORN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:34:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

