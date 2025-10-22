BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan AS dan India mendekati kesepakatan perdagangan yang dapat memangkas tarif menjadi 15-16% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Amerika Serikat (AS) dan India hampir mencapai kesepakatan yang dapat memangkas tarif saat ini untuk ekspor India dari 50% menjadi 15-16%, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa India mungkin secara bertahap mengurangi impor minyak Rusia sambil mengizinkan masuknya beberapa jagung dan tepung kedelai GMO. Reaksi Pasar Pada saat penulisan, pasangan USD/INR diperdagangkan 0,09% lebih rendah pada hari ini untuk diperdagangkan di level 88,90. FAQ Tarif Tarif adalah bea cukai yang dikenakan pada impor barang dagangan tertentu atau kategori produk. Tarif dirancang untuk membantu produsen dan manufaktur lokal agar lebih kompetitif di pasar dengan memberikan keunggulan harga dibandingkan barang serupa yang dapat diimpor. Tarif banyak digunakan sebagai alat proteksionisme, bersama dengan hambatan perdagangan dan kuota impor. Meskipun tarif dan pajak keduanya menghasilkan pendapatan pemerintah untuk mendanai barang dan jasa publik, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Tarif dibayar di muka di pelabuhan masuk, sementara pajak dibayar pada saat pembelian. Pajak dikenakan pada wajib pajak individu dan bisnis, sementara tarif dibayar oleh importir. Ada dua aliran pemikiran di antara ekonom mengenai penggunaan tarif. Sementara beberapa berpendapat bahwa tarif diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, yang lain melihatnya sebagai alat berbahaya yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi dalam jangka panjang dan menyebabkan perang dagang yang merusak dengan mendorong tarif balas dendam. Selama persiapan menjelang pemilihan presiden pada November 2024, Donald Trump menegaskan bahwa dia berniat menggunakan tarif untuk mendukung ekonomi AS dan produsen Amerika. Pada 2024, Meksiko, China, dan Kanada menyumbang 42% dari total impor AS. Dalam periode ini, Meksiko menonjol sebagai eksportir teratas dengan $466,6 miliar, menurut Biro Sensus AS. Oleh karena itu, Trump...Postingan AS dan India mendekati kesepakatan perdagangan yang dapat memangkas tarif menjadi 15-16% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Amerika Serikat (AS) dan India hampir mencapai kesepakatan yang dapat memangkas tarif saat ini untuk ekspor India dari 50% menjadi 15-16%, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa India mungkin secara bertahap mengurangi impor minyak Rusia sambil mengizinkan masuknya beberapa jagung dan tepung kedelai GMO. Reaksi Pasar Pada saat penulisan, pasangan USD/INR diperdagangkan 0,09% lebih rendah pada hari ini untuk diperdagangkan di level 88,90. FAQ Tarif Tarif adalah bea cukai yang dikenakan pada impor barang dagangan tertentu atau kategori produk. Tarif dirancang untuk membantu produsen dan manufaktur lokal agar lebih kompetitif di pasar dengan memberikan keunggulan harga dibandingkan barang serupa yang dapat diimpor. Tarif banyak digunakan sebagai alat proteksionisme, bersama dengan hambatan perdagangan dan kuota impor. Meskipun tarif dan pajak keduanya menghasilkan pendapatan pemerintah untuk mendanai barang dan jasa publik, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Tarif dibayar di muka di pelabuhan masuk, sementara pajak dibayar pada saat pembelian. Pajak dikenakan pada wajib pajak individu dan bisnis, sementara tarif dibayar oleh importir. Ada dua aliran pemikiran di antara ekonom mengenai penggunaan tarif. Sementara beberapa berpendapat bahwa tarif diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, yang lain melihatnya sebagai alat berbahaya yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi dalam jangka panjang dan menyebabkan perang dagang yang merusak dengan mendorong tarif balas dendam. Selama persiapan menjelang pemilihan presiden pada November 2024, Donald Trump menegaskan bahwa dia berniat menggunakan tarif untuk mendukung ekonomi AS dan produsen Amerika. Pada 2024, Meksiko, China, dan Kanada menyumbang 42% dari total impor AS. Dalam periode ini, Meksiko menonjol sebagai eksportir teratas dengan $466,6 miliar, menurut Biro Sensus AS. Oleh karena itu, Trump...

AS dan India mendekati kesepakatan perdagangan yang dapat memangkas tarif menjadi 15-16%

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/22 10:08
Polytrade
TRADE$0.05581-6.18%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.009964-3.47%
MAY
MAY$0.01397-1.34%
CORN
CORN$0.06689+8.65%

Amerika Serikat (AS) dan India hampir mencapai kesepakatan yang dapat memangkas tarif saat ini untuk ekspor India dari 50% menjadi 15-16%, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa India mungkin secara bertahap mengurangi impor minyak Rusia sambil mengizinkan masuknya beberapa jagung dan bungkil kedelai GMO. 

Reaksi pasar

Pada saat penulisan, pasangan USD/INR diperdagangkan 0,09% lebih rendah pada hari ini untuk diperdagangkan di level 88,90.

FAQ Tarif

Tarif adalah bea masuk yang dikenakan pada impor barang dagangan tertentu atau kategori produk. Tarif dirancang untuk membantu produsen dan produsen lokal agar lebih kompetitif di pasar dengan memberikan keunggulan harga dibandingkan barang serupa yang dapat diimpor. Tarif banyak digunakan sebagai alat proteksionisme, bersama dengan hambatan perdagangan dan kuota impor.

Meskipun tarif dan pajak keduanya menghasilkan pendapatan pemerintah untuk mendanai barang dan jasa publik, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Tarif dibayar di muka di pelabuhan masuk, sementara pajak dibayar pada saat pembelian. Pajak dikenakan pada wajib pajak individu dan bisnis, sementara tarif dibayar oleh importir.

Ada dua aliran pemikiran di kalangan ekonom mengenai penggunaan tarif. Sementara beberapa berpendapat bahwa tarif diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, yang lain melihatnya sebagai alat yang berbahaya yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi dalam jangka panjang dan menyebabkan perang dagang yang merusak dengan mendorong tarif balas dendam.

Selama persiapan menuju pemilihan presiden pada November 2024, Donald Trump menegaskan bahwa dia berniat menggunakan tarif untuk mendukung ekonomi AS dan produsen Amerika. Pada tahun 2024, Meksiko, China, dan Kanada menyumbang 42% dari total impor AS. Dalam periode ini, Meksiko menonjol sebagai eksportir teratas dengan $466,6 miliar, menurut Biro Sensus AS. Oleh karena itu, Trump ingin fokus pada ketiga negara ini ketika menerapkan tarif. Dia juga berencana menggunakan pendapatan yang dihasilkan melalui tarif untuk menurunkan pajak penghasilan pribadi.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/us-and-india-close-in-on-trade-deal-that-could-slash-tariffs-to-15-16-202510220128

Peluang Pasar
Logo Polytrade
Harga Polytrade(TRADE)
$0.05581
$0.05581$0.05581
-3.69%
USD
Grafik Harga Live Polytrade (TRADE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Lonjakan emas mengungguli penurunan cadangan mata uang Turki

Lonjakan emas mengungguli penurunan cadangan mata uang Turki

Kenaikan harga emas telah meningkatkan cadangan internasional Turki, lebih dari menutupi penurunan kepemilikan mata uang asing hingga di bawah rata-rata historis. Emas
Bagikan
Agbi2026/01/12 21:13
Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45