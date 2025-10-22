Postingan AS dan India mendekati kesepakatan perdagangan yang dapat memangkas tarif menjadi 15-16% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Amerika Serikat (AS) dan India hampir mencapai kesepakatan yang dapat memangkas tarif saat ini untuk ekspor India dari 50% menjadi 15-16%, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa India mungkin secara bertahap mengurangi impor minyak Rusia sambil mengizinkan masuknya beberapa jagung dan tepung kedelai GMO. Reaksi Pasar Pada saat penulisan, pasangan USD/INR diperdagangkan 0,09% lebih rendah pada hari ini untuk diperdagangkan di level 88,90. FAQ Tarif Tarif adalah bea cukai yang dikenakan pada impor barang dagangan tertentu atau kategori produk. Tarif dirancang untuk membantu produsen dan manufaktur lokal agar lebih kompetitif di pasar dengan memberikan keunggulan harga dibandingkan barang serupa yang dapat diimpor. Tarif banyak digunakan sebagai alat proteksionisme, bersama dengan hambatan perdagangan dan kuota impor. Meskipun tarif dan pajak keduanya menghasilkan pendapatan pemerintah untuk mendanai barang dan jasa publik, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Tarif dibayar di muka di pelabuhan masuk, sementara pajak dibayar pada saat pembelian. Pajak dikenakan pada wajib pajak individu dan bisnis, sementara tarif dibayar oleh importir. Ada dua aliran pemikiran di antara ekonom mengenai penggunaan tarif. Sementara beberapa berpendapat bahwa tarif diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, yang lain melihatnya sebagai alat berbahaya yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi dalam jangka panjang dan menyebabkan perang dagang yang merusak dengan mendorong tarif balas dendam. Selama persiapan menjelang pemilihan presiden pada November 2024, Donald Trump menegaskan bahwa dia berniat menggunakan tarif untuk mendukung ekonomi AS dan produsen Amerika. Pada 2024, Meksiko, China, dan Kanada menyumbang 42% dari total impor AS. Dalam periode ini, Meksiko menonjol sebagai eksportir teratas dengan $466,6 miliar, menurut Biro Sensus AS. Oleh karena itu, Trump... Postingan AS dan India mendekati kesepakatan perdagangan yang dapat memangkas tarif menjadi 15-16% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Amerika Serikat (AS) dan India hampir mencapai kesepakatan yang dapat memangkas tarif saat ini untuk ekspor India dari 50% menjadi 15-16%, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa India mungkin secara bertahap mengurangi impor minyak Rusia sambil mengizinkan masuknya beberapa jagung dan tepung kedelai GMO. Reaksi Pasar Pada saat penulisan, pasangan USD/INR diperdagangkan 0,09% lebih rendah pada hari ini untuk diperdagangkan di level 88,90. FAQ Tarif Tarif adalah bea cukai yang dikenakan pada impor barang dagangan tertentu atau kategori produk. Tarif dirancang untuk membantu produsen dan manufaktur lokal agar lebih kompetitif di pasar dengan memberikan keunggulan harga dibandingkan barang serupa yang dapat diimpor. Tarif banyak digunakan sebagai alat proteksionisme, bersama dengan hambatan perdagangan dan kuota impor. Meskipun tarif dan pajak keduanya menghasilkan pendapatan pemerintah untuk mendanai barang dan jasa publik, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Tarif dibayar di muka di pelabuhan masuk, sementara pajak dibayar pada saat pembelian. Pajak dikenakan pada wajib pajak individu dan bisnis, sementara tarif dibayar oleh importir. Ada dua aliran pemikiran di antara ekonom mengenai penggunaan tarif. Sementara beberapa berpendapat bahwa tarif diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, yang lain melihatnya sebagai alat berbahaya yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi dalam jangka panjang dan menyebabkan perang dagang yang merusak dengan mendorong tarif balas dendam. Selama persiapan menjelang pemilihan presiden pada November 2024, Donald Trump menegaskan bahwa dia berniat menggunakan tarif untuk mendukung ekonomi AS dan produsen Amerika. Pada 2024, Meksiko, China, dan Kanada menyumbang 42% dari total impor AS. Dalam periode ini, Meksiko menonjol sebagai eksportir teratas dengan $466,6 miliar, menurut Biro Sensus AS. Oleh karena itu, Trump...