Harga Costco Hari Ini

Harga live Costco (COSTON) hari ini adalah $ 944.34, dengan perubahan 0.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COSTON ke USD saat ini adalah $ 944.34 per COSTON.

Costco saat ini berada di peringkat #1859 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.60M, dengan suplai yang beredar 1.69K COSTON. Selama 24 jam terakhir, COSTON diperdagangkan antara $ 922.38 (low) dan $ 946.86 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 972.5063663729659, sementara all-time low aset ini adalah $ 847.1583786750741.

Dalam kinerja jangka pendek, COSTON bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan +7.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 589.69K.

Informasi Pasar Costco (COSTON)

Peringkat No.1859 Kapitalisasi Pasar $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volume (24 Jam) $ 589.69K$ 589.69K $ 589.69K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Suplai Peredaran 1.69K 1.69K 1.69K Total Suplai 1,692.39268959 1,692.39268959 1,692.39268959 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Costco saat ini adalah $ 1.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 589.69K. Suplai beredar COSTON adalah 1.69K, dan total suplainya sebesar 1692.39268959. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.60M.