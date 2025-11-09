Tokenomi Cosplay Token (COT)

Telusuri wawasan utama tentang Cosplay Token (COT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:41:32 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Cosplay Token (COT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Cosplay Token (COT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 753.62K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 394.36M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.91M
All-Time High:
$ 0.003254
All-Time Low:
$ 0.001063216445440777
Harga Saat Ini:
$ 0.001911
Informasi Cosplay Token (COT)

Sebuah proyek yang berasal dari Jepang dan bertujuan untuk menghubungkan komunitas cosplay global melalui token $COT. Proyek ini telah berevolusi dari platform 'WorldCosplay' (lebih dari 1,2 juta pengguna) dan menjembatani acara dunia nyata dengan keterlibatan digital untuk menciptakan ranah ekonomi baru bagi budaya cosplay.

Situs Web Resmi:
https://cot.curecos.com/
Whitepaper:
https://cot.curecos.com/docs/COT-Whitepaper_EN.pdf
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x5cac718a3ae330d361e39244bf9e67ab17514ce8

Tokenomi Cosplay Token (COT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Cosplay Token (COT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token COT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token COT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi COT, jelajahi harga live token COT!

Cara Membeli COT

Tertarik untuk menambahkan Cosplay Token (COT) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli COT, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Cosplay Token (COT)

Menganalisis riwayat harga COT membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga COT

Ingin mengetahui arah COT? Halaman prediksi harga COT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

