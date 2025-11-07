BursaDEX+
Harga live Cosplay Token hari ini adalah 0.001825 USD. Lacak informasi harga aktual COT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 COT ke USD:

$0.001825
-4.64%1D
Grafik Harga Live Cosplay Token (COT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:35:02 (UTC+8)

Informasi Harga Cosplay Token (COT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001802
Low 24 Jam
$ 0.001919
High 24 Jam

$ 0.001802
$ 0.001919
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
0.00%

-4.64%

-10.41%

-10.41%

Harga aktual Cosplay Token (COT) adalah $ 0.001825. Selama 24 jam terakhir, COT diperdagangkan antara low $ 0.001802 dan high $ 0.001919, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOT adalah $ 0.20071997640034067, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001063216445440777.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -4.64% selama 24 jam, dan -10.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cosplay Token (COT)

No.2277

$ 719.71K
$ 5.87K
$ 1.83M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%

ETH

Kapitalisasi Pasar Cosplay Token saat ini adalah $ 719.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.87K. Suplai beredar COT adalah 394.36M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.83M.

Riwayat Harga Cosplay Token (COT) USD

Pantau perubahan harga Cosplay Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000888-4.64%
30 Days$ -0.000386-17.46%
60 Hari$ -0.000275-13.10%
90 Hari$ +0.000019+1.05%
Perubahan Harga Cosplay Token Hari Ini

Hari ini, COT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000888 (-4.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cosplay Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000386 (-17.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cosplay Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COT terlihat mengalami perubahan $ -0.000275 (-13.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cosplay Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000019 (+1.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cosplay Token (COT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cosplay Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cosplay Token (COT)

Sebuah proyek yang berasal dari Jepang dan bertujuan untuk menghubungkan komunitas cosplay global melalui token $COT. Proyek ini telah berevolusi dari platform 'WorldCosplay' (lebih dari 1,2 juta pengguna) dan menjembatani acara dunia nyata dengan keterlibatan digital untuk menciptakan ranah ekonomi baru bagi budaya cosplay.

Cosplay Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cosplay Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cosplay Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cosplay Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cosplay Token (USD)

Berapa nilai Cosplay Token (COT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cosplay Token (COT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cosplay Token.

Cek prediksi harga Cosplay Token sekarang!

Tokenomi Cosplay Token (COT)

Memahami tokenomi Cosplay Token (COT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COT sekarang!

Cara membeli Cosplay Token (COT)

Ingin mengetahui cara membeli Cosplay Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cosplay Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COT ke Mata Uang Lokal

1 Cosplay Token(COT) ke VND
48.024875
1 Cosplay Token(COT) ke AUD
A$0.0028105
1 Cosplay Token(COT) ke GBP
0.001387
1 Cosplay Token(COT) ke EUR
0.0015695
1 Cosplay Token(COT) ke USD
$0.001825
1 Cosplay Token(COT) ke MYR
RM0.00761025
1 Cosplay Token(COT) ke TRY
0.077015
1 Cosplay Token(COT) ke JPY
¥0.279225
1 Cosplay Token(COT) ke ARS
ARS$2.64875025
1 Cosplay Token(COT) ke RUB
0.14828125
1 Cosplay Token(COT) ke INR
0.16182275
1 Cosplay Token(COT) ke IDR
Rp30.4166545
1 Cosplay Token(COT) ke PHP
0.1077115
1 Cosplay Token(COT) ke EGP
￡E.0.08630425
1 Cosplay Token(COT) ke BRL
R$0.00976375
1 Cosplay Token(COT) ke CAD
C$0.00257325
1 Cosplay Token(COT) ke BDT
0.22266825
1 Cosplay Token(COT) ke NGN
2.625883
1 Cosplay Token(COT) ke COP
$6.99232325
1 Cosplay Token(COT) ke ZAR
R.0.03170025
1 Cosplay Token(COT) ke UAH
0.0767595
1 Cosplay Token(COT) ke TZS
T.Sh.4.484025
1 Cosplay Token(COT) ke VES
Bs0.414275
1 Cosplay Token(COT) ke CLP
$1.720975
1 Cosplay Token(COT) ke PKR
Rs0.515818
1 Cosplay Token(COT) ke KZT
0.96000475
1 Cosplay Token(COT) ke THB
฿0.0590935
1 Cosplay Token(COT) ke TWD
NT$0.0565385
1 Cosplay Token(COT) ke AED
د.إ0.00669775
1 Cosplay Token(COT) ke CHF
Fr0.00146
1 Cosplay Token(COT) ke HKD
HK$0.01418025
1 Cosplay Token(COT) ke AMD
֏0.69788
1 Cosplay Token(COT) ke MAD
.د.م0.0169725
1 Cosplay Token(COT) ke MXN
$0.0339085
1 Cosplay Token(COT) ke SAR
ريال0.00684375
1 Cosplay Token(COT) ke ETB
Br0.28084925
1 Cosplay Token(COT) ke KES
KSh0.2356805
1 Cosplay Token(COT) ke JOD
د.أ0.001293925
1 Cosplay Token(COT) ke PLN
0.006716
1 Cosplay Token(COT) ke RON
лв0.00803
1 Cosplay Token(COT) ke SEK
kr0.01746525
1 Cosplay Token(COT) ke BGN
лв0.00308425
1 Cosplay Token(COT) ke HUF
Ft0.6109735
1 Cosplay Token(COT) ke CZK
0.03848925
1 Cosplay Token(COT) ke KWD
د.ك0.00055845
1 Cosplay Token(COT) ke ILS
0.00596775
1 Cosplay Token(COT) ke BOB
Bs0.0125925
1 Cosplay Token(COT) ke AZN
0.0031025
1 Cosplay Token(COT) ke TJS
SM0.0168265
1 Cosplay Token(COT) ke GEL
0.00494575
1 Cosplay Token(COT) ke AOA
Kz1.67277675
1 Cosplay Token(COT) ke BHD
.د.ب0.000688025
1 Cosplay Token(COT) ke BMD
$0.001825
1 Cosplay Token(COT) ke DKK
kr0.01180775
1 Cosplay Token(COT) ke HNL
L0.0480705
1 Cosplay Token(COT) ke MUR
0.0838405
1 Cosplay Token(COT) ke NAD
$0.03170025
1 Cosplay Token(COT) ke NOK
kr0.01859675
1 Cosplay Token(COT) ke NZD
$0.00323025
1 Cosplay Token(COT) ke PAB
B/.0.001825
1 Cosplay Token(COT) ke PGK
K0.007665
1 Cosplay Token(COT) ke QAR
ر.ق0.006643
1 Cosplay Token(COT) ke RSD
дин.0.18536525
1 Cosplay Token(COT) ke UZS
soʻm21.98794675
1 Cosplay Token(COT) ke ALL
L0.15302625
1 Cosplay Token(COT) ke ANG
ƒ0.00326675
1 Cosplay Token(COT) ke AWG
ƒ0.003285
1 Cosplay Token(COT) ke BBD
$0.00365
1 Cosplay Token(COT) ke BAM
KM0.00308425
1 Cosplay Token(COT) ke BIF
Fr5.381925
1 Cosplay Token(COT) ke BND
$0.0023725
1 Cosplay Token(COT) ke BSD
$0.001825
1 Cosplay Token(COT) ke JMD
$0.29263875
1 Cosplay Token(COT) ke KHR
7.3293095
1 Cosplay Token(COT) ke KMF
Fr0.7665
1 Cosplay Token(COT) ke LAK
39.67391225
1 Cosplay Token(COT) ke LKR
රු0.55638775
1 Cosplay Token(COT) ke MDL
L0.031025
1 Cosplay Token(COT) ke MGA
Ar8.2207125
1 Cosplay Token(COT) ke MOP
P0.0146
1 Cosplay Token(COT) ke MVR
0.028105
1 Cosplay Token(COT) ke MWK
MK3.16840075
1 Cosplay Token(COT) ke MZN
MT0.11670875
1 Cosplay Token(COT) ke NPR
रु0.2586025
1 Cosplay Token(COT) ke PYG
12.9429
1 Cosplay Token(COT) ke RWF
Fr2.648075
1 Cosplay Token(COT) ke SBD
$0.01501975
1 Cosplay Token(COT) ke SCR
0.02555
1 Cosplay Token(COT) ke SRD
$0.0702625
1 Cosplay Token(COT) ke SVC
$0.0159505
1 Cosplay Token(COT) ke SZL
L0.031682
1 Cosplay Token(COT) ke TMT
m0.0063875
1 Cosplay Token(COT) ke TND
د.ت0.005400175
1 Cosplay Token(COT) ke TTD
$0.01235525
1 Cosplay Token(COT) ke UGX
Sh6.3802
1 Cosplay Token(COT) ke XAF
Fr1.0366
1 Cosplay Token(COT) ke XCD
$0.0049275
1 Cosplay Token(COT) ke XOF
Fr1.0366
1 Cosplay Token(COT) ke XPF
Fr0.187975
1 Cosplay Token(COT) ke BWP
P0.02454625
1 Cosplay Token(COT) ke BZD
$0.00366825
1 Cosplay Token(COT) ke CVE
$0.174908
1 Cosplay Token(COT) ke DJF
Fr0.323025
1 Cosplay Token(COT) ke DOP
$0.11736575
1 Cosplay Token(COT) ke DZD
د.ج0.238126
1 Cosplay Token(COT) ke FJD
$0.004161
1 Cosplay Token(COT) ke GNF
Fr15.868375
1 Cosplay Token(COT) ke GTQ
Q0.0139795
1 Cosplay Token(COT) ke GYD
$0.381717
1 Cosplay Token(COT) ke ISK
kr0.22995

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cosplay Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cosplay Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cosplay Token

Berapa nilai Cosplay Token (COT) hari ini?
Harga live COT dalam USD adalah 0.001825 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COT ke USD saat ini?
Harga COT ke USD saat ini adalah $ 0.001825. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cosplay Token?
Kapitalisasi pasar COT adalah $ 719.71K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COT?
Suplai beredar COT adalah 394.36M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COT?
COT mencapai harga ATH sebesar 0.20071997640034067 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COT?
COT mencapai harga ATL 0.001063216445440777 USD.
Berapa volume perdagangan COT?
Volume perdagangan 24 jam live COT adalah $ 5.87K USD.
Akankah harga COT naik lebih tinggi tahun ini?
COT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:35:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cosplay Token (COT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

