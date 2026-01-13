Harga Salesforce Hari Ini

Harga live Salesforce (CRMON) hari ini adalah $ 260.33, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRMON ke USD saat ini adalah $ 260.33 per CRMON.

Salesforce saat ini berada di peringkat #2128 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 924.97K, dengan suplai yang beredar 3.55K CRMON. Selama 24 jam terakhir, CRMON diperdagangkan antara $ 256.82 (low) dan $ 262.23 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 269.247189160022, sementara all-time low aset ini adalah $ 224.62341462912207.

Dalam kinerja jangka pendek, CRMON bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan +1.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 833.00K.

Informasi Pasar Salesforce (CRMON)

