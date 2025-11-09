Tokenomi CROSS (CROSS)

Telusuri wawasan utama tentang CROSS (CROSS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:41:43 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga CROSS (CROSS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CROSS (CROSS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 41.25M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 335.22M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 123.05M
All-Time High:
$ 0.44571
All-Time Low:
$ 0.04656997751656906
Harga Saat Ini:
$ 0.12305
Informasi CROSS (CROSS)

CROSS adalah blockchain Layer 1 yang dibuat khusus untuk game Web3. Model bisnisnya berfokus pada penyediaan infrastruktur full-stack untuk game on-chain dan menangkap nilai melalui biaya gas, perdagangan DEX, transaksi NFT, dan perangkat pengembang. Visi proyek ini adalah untuk menciptakan ekosistem yang dapat diskalakan dan digerakkan oleh kinerja yang menjembatani game skala Web2 dengan kepemilikan Web3 dan ekonomi token.

Situs Web Resmi:
https://www.ogfcorp.com/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x6bf62ca91e397b5a7d1d6bce97d9092065d7a510#tokenInfo

Tokenomi CROSS (CROSS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi CROSS (CROSS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CROSS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CROSS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CROSS, jelajahi harga live token CROSS!

