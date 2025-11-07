Apa yang dimaksud dengan CROSS (CROSS)

CROSS adalah blockchain Layer 1 yang dibuat khusus untuk game Web3. Model bisnisnya berfokus pada penyediaan infrastruktur full-stack untuk game on-chain dan menangkap nilai melalui biaya gas, perdagangan DEX, transaksi NFT, dan perangkat pengembang. Visi proyek ini adalah untuk menciptakan ekosistem yang dapat diskalakan dan digerakkan oleh kinerja yang menjembatani game skala Web2 dengan kepemilikan Web3 dan ekonomi token.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CROSS Berapa nilai CROSS (CROSS) hari ini? Harga live CROSS dalam USD adalah 0.11803 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CROSS ke USD saat ini? $ 0.11803 . Cobalah Harga CROSS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar CROSS? Kapitalisasi pasar CROSS adalah $ 39.57M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CROSS? Suplai beredar CROSS adalah 335.22M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CROSS? CROSS mencapai harga ATH sebesar 0.4431755260236053 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CROSS? CROSS mencapai harga ATL 0.04656997751656906 USD . Berapa volume perdagangan CROSS? Volume perdagangan 24 jam live CROSS adalah $ 100.28K USD . Akankah harga CROSS naik lebih tinggi tahun ini? CROSS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CROSS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

