Apa yang dimaksud dengan Curve (CRV)

Curve adalah kumpulan likuiditas bursa terdesentralisasi di Ethereum yang dirancang untuk perdagangan stablecoin yang sangat efisien. Diluncurkan pada Januari 2020, Curve memungkinkan pengguna untuk berdagang antar stablecoin dengan slippage rendah, algoritma biaya rendah yang dirancang khusus untuk stablecoin dan mendapatkan biaya. Di belakang layar, token yang dipegang oleh pool likuiditas juga dipasok ke protokol Compound atau iearn.finance di mana untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi penyedia likuiditas.

Tokenomi Curve (CRV)

Memahami tokenomi Curve (CRV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRV sekarang!

Sumber Daya Curve

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Curve, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Curve Berapa nilai Curve (CRV) hari ini? Harga live CRV dalam USD adalah 0.4186 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CRV ke USD saat ini? $ 0.4186 . Cobalah Harga CRV ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Curve? Kapitalisasi pasar CRV adalah $ 590.00M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CRV? Suplai beredar CRV adalah 1.41B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CRV? CRV mencapai harga ATH sebesar 60.4987938093 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CRV? CRV mencapai harga ATL 0.18109279935395833 USD . Berapa volume perdagangan CRV? Volume perdagangan 24 jam live CRV adalah $ 3.60M USD . Akankah harga CRV naik lebih tinggi tahun ini? CRV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

