Harga live Curve hari ini adalah 0.4186 USD. Lacak informasi harga aktual CRV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRV dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Curve

Harga Curve(CRV)

Harga Live 1 CRV ke USD:

$0.4186
$0.4186$0.4186
+1.01%1D
USD
Grafik Harga Live Curve (CRV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:24:19 (UTC+8)

Informasi Harga Curve (CRV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4046
$ 0.4046$ 0.4046
Low 24 Jam
$ 0.439
$ 0.439$ 0.439
High 24 Jam

$ 0.4046
$ 0.4046$ 0.4046

$ 0.439
$ 0.439$ 0.439

$ 60.4987938093
$ 60.4987938093$ 60.4987938093

$ 0.18109279935395833
$ 0.18109279935395833$ 0.18109279935395833

-1.23%

+1.01%

-13.25%

-13.25%

Harga aktual Curve (CRV) adalah $ 0.4186. Selama 24 jam terakhir, CRV diperdagangkan antara low $ 0.4046 dan high $ 0.439, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRV adalah $ 60.4987938093, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.18109279935395833.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRV telah berubah sebesar -1.23% selama 1 jam terakhir, +1.01% selama 24 jam, dan -13.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Curve (CRV)

No.86

$ 590.00M
$ 590.00M$ 590.00M

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

$ 1.27B
$ 1.27B$ 1.27B

1.41B
1.41B 1.41B

3,030,303,030.299
3,030,303,030.299 3,030,303,030.299

2,320,233,712.1205053
2,320,233,712.1205053 2,320,233,712.1205053

46.51%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Curve saat ini adalah $ 590.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.60M. Suplai beredar CRV adalah 1.41B, dan total suplainya sebesar 2320233712.1205053. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.27B.

Riwayat Harga Curve (CRV) USD

Pantau perubahan harga Curve untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004186+1.01%
30 Days$ -0.3358-44.52%
60 Hari$ -0.35-45.54%
90 Hari$ -0.5326-56.00%
Perubahan Harga Curve Hari Ini

Hari ini, CRV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004186 (+1.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Curve 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3358 (-44.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Curve 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CRV terlihat mengalami perubahan $ -0.35 (-45.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Curve 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.5326 (-56.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Curve (CRV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Curve sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Curve (CRV)

Curve adalah kumpulan likuiditas bursa terdesentralisasi di Ethereum yang dirancang untuk perdagangan stablecoin yang sangat efisien. Diluncurkan pada Januari 2020, Curve memungkinkan pengguna untuk berdagang antar stablecoin dengan slippage rendah, algoritma biaya rendah yang dirancang khusus untuk stablecoin dan mendapatkan biaya. Di belakang layar, token yang dipegang oleh pool likuiditas juga dipasok ke protokol Compound atau iearn.finance di mana untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi penyedia likuiditas.

Curve tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Curve Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CRV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Curve di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Curve dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Curve (USD)

Berapa nilai Curve (CRV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Curve (CRV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Curve.

Cek prediksi harga Curve sekarang!

Tokenomi Curve (CRV)

Memahami tokenomi Curve (CRV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRV sekarang!

Cara membeli Curve (CRV)

Ingin mengetahui cara membeli Curve? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Curve di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CRV ke Mata Uang Lokal

1 Curve(CRV) ke VND
11,015.459
1 Curve(CRV) ke AUD
A$0.644644
1 Curve(CRV) ke GBP
0.318136
1 Curve(CRV) ke EUR
0.359996
1 Curve(CRV) ke USD
$0.4186
1 Curve(CRV) ke MYR
RM1.749748
1 Curve(CRV) ke TRY
17.62306
1 Curve(CRV) ke JPY
¥64.0458
1 Curve(CRV) ke ARS
ARS$607.543482
1 Curve(CRV) ke RUB
34.007064
1 Curve(CRV) ke INR
37.117262
1 Curve(CRV) ke IDR
Rp6,976.663876
1 Curve(CRV) ke PHP
24.709958
1 Curve(CRV) ke EGP
￡E.19.795594
1 Curve(CRV) ke BRL
R$2.235324
1 Curve(CRV) ke CAD
C$0.590226
1 Curve(CRV) ke BDT
51.073386
1 Curve(CRV) ke NGN
602.298424
1 Curve(CRV) ke COP
$1,603.828226
1 Curve(CRV) ke ZAR
R.7.271082
1 Curve(CRV) ke UAH
17.606316
1 Curve(CRV) ke TZS
T.Sh.1,028.5002
1 Curve(CRV) ke VES
Bs93.3478
1 Curve(CRV) ke CLP
$394.3212
1 Curve(CRV) ke PKR
Rs118.313104
1 Curve(CRV) ke KZT
220.196158
1 Curve(CRV) ke THB
฿13.56264
1 Curve(CRV) ke TWD
NT$12.972414
1 Curve(CRV) ke AED
د.إ1.536262
1 Curve(CRV) ke CHF
Fr0.33488
1 Curve(CRV) ke HKD
HK$3.252522
1 Curve(CRV) ke AMD
֏160.07264
1 Curve(CRV) ke MAD
.د.م3.897166
1 Curve(CRV) ke MXN
$7.773402
1 Curve(CRV) ke SAR
ريال1.56975
1 Curve(CRV) ke ETB
Br64.250914
1 Curve(CRV) ke KES
KSh54.058004
1 Curve(CRV) ke JOD
د.أ0.2967874
1 Curve(CRV) ke PLN
1.536262
1 Curve(CRV) ke RON
лв1.84184
1 Curve(CRV) ke SEK
kr4.001816
1 Curve(CRV) ke BGN
лв0.707434
1 Curve(CRV) ke HUF
Ft139.950538
1 Curve(CRV) ke CZK
8.819902
1 Curve(CRV) ke KWD
د.ك0.1280916
1 Curve(CRV) ke ILS
1.368822
1 Curve(CRV) ke BOB
Bs2.88834
1 Curve(CRV) ke AZN
0.71162
1 Curve(CRV) ke TJS
SM3.859492
1 Curve(CRV) ke GEL
1.134406
1 Curve(CRV) ke AOA
Kz381.93064
1 Curve(CRV) ke BHD
.د.ب0.1573936
1 Curve(CRV) ke BMD
$0.4186
1 Curve(CRV) ke DKK
kr2.704156
1 Curve(CRV) ke HNL
L11.000808
1 Curve(CRV) ke MUR
19.2556
1 Curve(CRV) ke NAD
$7.271082
1 Curve(CRV) ke NOK
kr4.26972
1 Curve(CRV) ke NZD
$0.740922
1 Curve(CRV) ke PAB
B/.0.4186
1 Curve(CRV) ke PGK
K1.787422
1 Curve(CRV) ke QAR
ر.ق1.523704
1 Curve(CRV) ke RSD
дин.42.4879
1 Curve(CRV) ke UZS
soʻm4,983.332536
1 Curve(CRV) ke ALL
L35.107982
1 Curve(CRV) ke ANG
ƒ0.749294
1 Curve(CRV) ke AWG
ƒ0.75348
1 Curve(CRV) ke BBD
$0.8372
1 Curve(CRV) ke BAM
KM0.707434
1 Curve(CRV) ke BIF
Fr1,234.4514
1 Curve(CRV) ke BND
$0.54418
1 Curve(CRV) ke BSD
$0.4186
1 Curve(CRV) ke JMD
$67.12251
1 Curve(CRV) ke KHR
1,681.122716
1 Curve(CRV) ke KMF
Fr178.7422
1 Curve(CRV) ke LAK
9,099.999818
1 Curve(CRV) ke LKR
රු127.618582
1 Curve(CRV) ke MDL
L7.162246
1 Curve(CRV) ke MGA
Ar1,885.5837
1 Curve(CRV) ke MOP
P3.3488
1 Curve(CRV) ke MVR
6.44644
1 Curve(CRV) ke MWK
MK725.47566
1 Curve(CRV) ke MZN
MT26.76947
1 Curve(CRV) ke NPR
रु59.31562
1 Curve(CRV) ke PYG
2,968.7112
1 Curve(CRV) ke RWF
Fr608.2258
1 Curve(CRV) ke SBD
$3.440892
1 Curve(CRV) ke SCR
5.831098
1 Curve(CRV) ke SRD
$16.1161
1 Curve(CRV) ke SVC
$3.658564
1 Curve(CRV) ke SZL
L7.26271
1 Curve(CRV) ke TMT
m1.4651
1 Curve(CRV) ke TND
د.ت1.2386374
1 Curve(CRV) ke TTD
$2.833922
1 Curve(CRV) ke UGX
Sh1,463.4256
1 Curve(CRV) ke XAF
Fr237.7648
1 Curve(CRV) ke XCD
$1.13022
1 Curve(CRV) ke XOF
Fr237.7648
1 Curve(CRV) ke XPF
Fr43.1158
1 Curve(CRV) ke BWP
P5.63017
1 Curve(CRV) ke BZD
$0.841386
1 Curve(CRV) ke CVE
$40.118624
1 Curve(CRV) ke DJF
Fr74.5108
1 Curve(CRV) ke DOP
$26.91598
1 Curve(CRV) ke DZD
د.ج54.610556
1 Curve(CRV) ke FJD
$0.954408
1 Curve(CRV) ke GNF
Fr3,639.727
1 Curve(CRV) ke GTQ
Q3.206476
1 Curve(CRV) ke GYD
$87.554376
1 Curve(CRV) ke ISK
kr52.7436

Sumber Daya Curve

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Curve, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Curve
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Curve

Berapa nilai Curve (CRV) hari ini?
Harga live CRV dalam USD adalah 0.4186 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRV ke USD saat ini?
Harga CRV ke USD saat ini adalah $ 0.4186. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Curve?
Kapitalisasi pasar CRV adalah $ 590.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRV?
Suplai beredar CRV adalah 1.41B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRV?
CRV mencapai harga ATH sebesar 60.4987938093 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRV?
CRV mencapai harga ATL 0.18109279935395833 USD.
Berapa volume perdagangan CRV?
Volume perdagangan 24 jam live CRV adalah $ 3.60M USD.
Akankah harga CRV naik lebih tinggi tahun ini?
CRV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Curve (CRV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

