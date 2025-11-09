Tokenomi Cypher (CYPR)

Telusuri wawasan utama tentang Cypher (CYPR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:42:07 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Cypher (CYPR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Cypher (CYPR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 6.33M
$ 6.33M
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 94.83M
$ 94.83M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 66.75M
$ 66.75M
All-Time High:
$ 0.315
$ 0.315
All-Time Low:
$ 0.028705042947441254
$ 0.028705042947441254
Harga Saat Ini:
$ 0.06675
$ 0.06675

Informasi Cypher (CYPR)

Protokol Cypher adalah protokol yang memungkinkan merek berinteraksi dengan pengguna dalam menawarkan hadiah pembelanjaan untuk Kartu Kripto Cypher secara global. Protokol ini akan menjadi masa depan penggunaan miles maskapai dan poin kartu kredit. Cypher adalah rekening bank on-chain global.

Situs Web Resmi:
https://cypherhq.io/cypr/
Whitepaper:
https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf
Explorer Blok:
https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Tokenomi Cypher (CYPR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Cypher (CYPR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CYPR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CYPR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CYPR, jelajahi harga live token CYPR!

Cara Membeli CYPR

Tertarik untuk menambahkan Cypher (CYPR) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli CYPR, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Cypher (CYPR)

Menganalisis riwayat harga CYPR membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga CYPR

Ingin mengetahui arah CYPR? Halaman prediksi harga CYPR kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

